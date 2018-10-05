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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تختار "تشبيب الأطر" بواسطة تنقيلات وترقيات جديدة
تتهيأ وزارة الداخلية للإفراج، خلال الأسابيع المقبلة، عن حركة تنقيلات جديدة في صفوف رجالها ونسائها، من أجل إعطاء نَفَسٍ جديد، خاصة بعد دعوات الملك محمد السادس المتعلقة بالشباب وتكوينهم وتأطيرهم لولوج سوق الشغل.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن "وزارة عبد الوافي لفتيت" تضع اللمسات الأخيرة على لائحة جديدة من الأطر الشابة، التي سيتم منحها مناصب المسؤولية في التدبير على مستوى عدد من العمالات والأقاليم بالمملكة.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عددا من الكتّاب العامين الشباب قد تتم ترقيتهم لتولي مناصب عمّال ببعض الأقاليم، أو تنقيلهم إلى مناطق أخرى لإضفاء الحركية فيها، خاصة الكتّاب الذين تمرسوا في بعض المدن الكبرى؛ وعلى رأسها جهة الدار البيضاء سطات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ما يفوق مائة إطار من أطر الوزارة تلقوا تكوينا دقيقا ومستمرا سيمكنهم من الحصول على مناصب في الإدارة الترابية، حيث أشرف على هذا التكوين ولاة سابقون خبروا الإدارة الترابية.
وأكدت مصادرنا دائما أن الحركة المرتقبة في الأسابيع المقبلة، والتي تراهن فيها الداخلية على الكفاءة، ستهم رجال ونساء السلطة من كتّاب عامين وباشوات وقياد، الذين ستعزز بهم الوزارة أطرها في بعض المناطق وإضفاء الحيوية فيها والتجاوب مع المواطنين.
ولم تستبعد بعض المصادر أن تقوم الوزارة، خلال هذه الحركة، بإجراء بعض التغييرات في بعض العمالات التي تعيش مشاكل عدة، ولم يتمكن المسؤولون عليها من إعطاء أي قيمة جديدة.
وسبق أن قامت الوزارة، في يونيو الماضي، بحركة انتقالية في صفوف رجال ونساء السلطة؛ من أجل ملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وتلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وأكدت الوزارة أن الحركة الانتقالية السابقة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
اما الخبرات والتجارب فهي حالات لا تتكرر بنفس الموضوعية.
انا اطلب من وزير الداخلية ان كانت له نية صادقة في تنفيذ التعليمات الملكية بإعمال مبدأ الاستحقاق ان يقوم بتحقيقات في مجموعة من العمالات والاقاليم والمراكز الجهوية للاستثمار كيف تم الاستغناء فيها على مجموعة من الاطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتجريدها من المسؤولية او اجبارها على الانسحاب دون ان ترتكب خطأ او تتورط في شبهة فساد.
ان الاعمال الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي ان يحاسب كل مسؤول عن تفويت اية فرصة تدخل في اختصاصه وتعود بالفائدة على البلاد والعباد وكذلك المحاسبة علة التفريط في كل موظف كفئ لغير سبب وجيه.
و هذا من شأنه أن يعطي للإدارة الترابية أطرا قادرة على الإسهام بكفاءة في مجال التنمية الشاملة وفقا للمفهوم الجديد للسلطة.
أضف إلى ذلك أنهم يسكنون بارفود و الريصاني البعيدين بنحو 50كلم و هذا يدل على عدم حسهم بالمسؤولية و الضحك على المرزوكيين