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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تختار "تشبيب الأطر" بواسطة تنقيلات وترقيات جديدة

وزارة الداخلية تختار "تشبيب الأطر" بواسطة تنقيلات وترقيات جديدة

وزارة الداخلية تختار "تشبيب الأطر" بواسطة تنقيلات وترقيات جديدة
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:00

تتهيأ وزارة الداخلية للإفراج، خلال الأسابيع المقبلة، عن حركة تنقيلات جديدة في صفوف رجالها ونسائها، من أجل إعطاء نَفَسٍ جديد، خاصة بعد دعوات الملك محمد السادس المتعلقة بالشباب وتكوينهم وتأطيرهم لولوج سوق الشغل.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن "وزارة عبد الوافي لفتيت" تضع اللمسات الأخيرة على لائحة جديدة من الأطر الشابة، التي سيتم منحها مناصب المسؤولية في التدبير على مستوى عدد من العمالات والأقاليم بالمملكة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عددا من الكتّاب العامين الشباب قد تتم ترقيتهم لتولي مناصب عمّال ببعض الأقاليم، أو تنقيلهم إلى مناطق أخرى لإضفاء الحركية فيها، خاصة الكتّاب الذين تمرسوا في بعض المدن الكبرى؛ وعلى رأسها جهة الدار البيضاء سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ما يفوق مائة إطار من أطر الوزارة تلقوا تكوينا دقيقا ومستمرا سيمكنهم من الحصول على مناصب في الإدارة الترابية، حيث أشرف على هذا التكوين ولاة سابقون خبروا الإدارة الترابية.

وأكدت مصادرنا دائما أن الحركة المرتقبة في الأسابيع المقبلة، والتي تراهن فيها الداخلية على الكفاءة، ستهم رجال ونساء السلطة من كتّاب عامين وباشوات وقياد، الذين ستعزز بهم الوزارة أطرها في بعض المناطق وإضفاء الحيوية فيها والتجاوب مع المواطنين.

ولم تستبعد بعض المصادر أن تقوم الوزارة، خلال هذه الحركة، بإجراء بعض التغييرات في بعض العمالات التي تعيش مشاكل عدة، ولم يتمكن المسؤولون عليها من إعطاء أي قيمة جديدة.

وسبق أن قامت الوزارة، في يونيو الماضي، بحركة انتقالية في صفوف رجال ونساء السلطة؛ من أجل ملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وتلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وأكدت الوزارة أن الحركة الانتقالية السابقة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الخفاء والتجلي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:33
التشبيب يعني توظيفات جديدة والكفاءة تعني تكوينا اكاديميا
اما الخبرات والتجارب فهي حالات لا تتكرر بنفس الموضوعية.
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17
2 - abderrahim الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:37
والله إن لم تكن هناك محاسبة جدية و معاقبة الفاسدين لن تكون هناك نتيجة سواء شببتم أو شيبتم
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34
3 - العسولير الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:38
نحتاج مناصب شغل في السلك الأمني و توفير وظائف في الدرك الملكي وذلك بسبب الانفلات الأمني الذي يعيشه المغرب حاليا
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22
4 - bonjour الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:38
بالنسبة للداخلية الكهول اكثر رحمة من الشباب.التشبيب يجب ان يكون على مستوى امناء الاحزاب وكتابهم. الكهول قي آخر الصف ينظرون فقط كما يفعل العمري في بعض الأحيان
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6
5 - maysa الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:39
مثل كل التوضيفات السابقة سوف نسمع فقط الاعلان عن أسماء المقبولين .ومتى كانت المباراة الله أعلم
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7
6 - simo danmark الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:39
وبعد نصف سنة سنرى النتيجة!!! لا شغل ولاهم يحزنون ...كلام في كلام....أسطوانة مشروخة
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9
7 - عهد اليازغي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:40
ادن ليس هناك تشغيل للمعطلين بل هو اعادة تقسيم الكعكة بين المحظوظين في هدا الوطن
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14
8 - برافو الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:42
نتمنى ان تأتي هاته التنقيلات بخير للبلاد و العباد، و نتمنى تغيير العقليات، فهناك البعض المتسلطين في بعض الادارات يعتبرون أنفسهم في عهد البصري. على عكس البعض اللذين يتمتعون بروح الوطنية و المسؤولية و يريدون خدمة الادارة لكن ظروف العمل غير مناسبة
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9
9 - غوبر فريد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:44
ما دامت هذه الوزارة تعتبر نفسها في الجميع وأنها ليست معنية بالمحاسبة والمساءلة وليست تابعة لاية حكومة وأنها اذاة المخزن فوق الجميع ولا تخضع للقواعد الديمقراطية وغير معنية بالإصلاح والتقرب من المواطنين وخدمتهم وليست معنية بالفشل ولا تعير اَي اهتمام بمشاكل المواطنين ومعيشتهم اليومية فهي لا زالت تسير بعقلية المخزن التي تجاوزها الزمن وضلت بعيدة عن اَي وسيلة لتقدم والتطور وتقريب الادارة من المواطنين وخدمتهم
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12
10 - سوسي حر. الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:49
الشعب فواد و المسؤولين فواد اخر...مكامن الخلل اجتماعية محضة..الصحة التعليم الشغل السكن...اش غايزيدنا تشبيب اطر الداخلية؟؟ لا حول و لا قوة الا بالله..بحال شي واحد مريض عندو المعدة و مشا عند الطبيب و كايقلب ليه فأدنيه...
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10
11 - الاستحقاق ليس مغربيا الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:50
لا مكان للكفاءة والاستحقاق في ادارتنا وخصوصا في وزارة الداخلية.
انا اطلب من وزير الداخلية ان كانت له نية صادقة في تنفيذ التعليمات الملكية بإعمال مبدأ الاستحقاق ان يقوم بتحقيقات في مجموعة من العمالات والاقاليم والمراكز الجهوية للاستثمار كيف تم الاستغناء فيها على مجموعة من الاطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتجريدها من المسؤولية او اجبارها على الانسحاب دون ان ترتكب خطأ او تتورط في شبهة فساد.
ان الاعمال الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي ان يحاسب كل مسؤول عن تفويت اية فرصة تدخل في اختصاصه وتعود بالفائدة على البلاد والعباد وكذلك المحاسبة علة التفريط في كل موظف كفئ لغير سبب وجيه.
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3
12 - كاميليا الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:05
المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة نموذج مثالي لبرامج التكوين المتطورة، ذلك أن التكوينات لا تقتصر على البعد المعرفي ، نظريا و تطبيقيا، بل كذلك تهتم بتقويم السلوك و تحسين القدرات التواصلية.
و هذا من شأنه أن يعطي للإدارة الترابية أطرا قادرة على الإسهام بكفاءة في مجال التنمية الشاملة وفقا للمفهوم الجديد للسلطة.
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3
13 - zakarya الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:10
يجب ادماج الفوج الاول 25 الف اطار في العمالات ...
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0
14 - مغربية الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:14
هدا معناه توظيف شباب لهم كفاءات و تكوين مناسب عن طريق مبارات "نزيهة" و البقاء للافضل و ليس عن الطريقة المغربية ديال "اباك صحبي" هدي غير بلاش منها غير خليو الشيوخ يقومون بمهامهم على الاقل لهم التجربة
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0
15 - Merzouga الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:16
مرزوكة تنتظر شباب من الإدارة الترابية لضخ دماء جديدة في قاطرتها التنموية. وذهاب المسؤولين الحاليين الذين عمرو فيها اكثر من حياة اصحاب الكهف
أضف إلى ذلك أنهم يسكنون بارفود و الريصاني البعيدين بنحو 50كلم و هذا يدل على عدم حسهم بالمسؤولية و الضحك على المرزوكيين
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1
16 - البيضاوي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 20:26
تغيير العقليات افضل من تغيير الاشخاص هناك عقلية بيروقراطية جامدة تسود في الادارات المغربية خاصة المقاطعات و الجماعات و العمالات فلتكن هناك ارادة لهيكلة عقليات موظفي هذه المرافق لانها غالبا تعاكس العصر و تعطّل مصالح الموطنين
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