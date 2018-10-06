صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة"

هسبريس- عبد السلام الشامخ

ضجّة إعلامية صَاحَبَتْ انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى من بات يعرفُ بـ "صائد الساحرات"، والذي لم يكنْ سوى شاب ثلاثيني، قامَ بتصوير نساء يقبلن على منزل "شوافة" في أحد أحياء الهامش بمدينة سلا، بوجوهٍ مكشوفة، وهنَّ يحملن "الوصفة" التي أعدَّتها صاحبة المنزل الذي يشهدُ رواجاً كبيراً، حسبَ الشاب الذي قام بتصوير الشريط، لا سيما خلال مناسبة عاشوراء.

وتظهرُ مجموعة من الصور التي تناقلتها صفحات فيسبوكية نساء بلباسهنَّ التقليدي والعصري يتوجّهن إلى "منزل المشعوذة" الكائن في حي الشيخ المفضل بمدينة سلا، قبل أن يلْتحق بهن "صائد الساحرات" بكاميرا هاتفه ليقوم بتصويرهنَّ متلبسات أمام بيت "الشوافة". كما يظهرُ شريط آخر استعمالَ "الشوافة" جلُود الحيوانات وبقايا جثمان الإنسان وطلاسيم ومساحيق أخرى من أجل فكِّ سحر الزائرين.

ويتهمُّ نشطاء المرأة التي تقطن داخل المنزل المذكور بإلحاق الضرر بعدد من شباب الحي الذين يعانون من أزمات نفسية واجتماعية جرّاء أفعال "الشعوذة" التي تقومُ بها "الشوافة"، رافضينَ استمرار مثل هذه الممارسات التي ما زالت عالقةً في أذهان بعضِ المغاربة، على الرغمَ من تطور نمط عيش وتغيّر بنية المجتمع، خاصة في صفوف الشباب، الذين تصدوا لهذه الظاهرة من خلال بثهم لعدد من الفيديوهات، يفضحون فيها "الساحرات".

وفي تحليله لأبعاد هذا التحول الطارئ في المجتمع المغربي، يرى يونس لوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تصدي مجموعة من الشباب في مدينة سلا لامرأة تمارس السحر (شوافة) يعبّر عموماً عن الرفض الاجتماعي لهذه الممارسات السحرية التي تسمى في أدبيات هذا الحقل بـ"السحر الأسود" الذي يهدف إلى إلحاق الإذاية بشخص ما، وهذا ما يظهر في الأدوات المستعملة (قطط، سلاحف، السحالي...)"، وزاد: "هذا النوع من السحر طبعا هو امتداد للصراع الاجتماعي حول قضايا اجتماعية؛ لكن بوسائل أخرى".

ويمضي الباحث في علم الاجتماع في تحليله قائلا: "الجديد هو ما يُلاحظ من أن التصدي والاستنكار هذه المرة جاء من لدن الشباب الذي يميلُ إلى عدم الاعتقاد في هذه الممارسات مقارنة بالفئة العمرية التي تتجاوز الستين سنة؛ فهذه المعتقدات السحرية لا يستسلم لها الجيل الحالي، ويتخذ منها موقفا سلبيا، فهو أقل اعتقادا فيها".

ويتوقف الأستاذ الجامعي، في تصريحه لجريدة هسبريس الاإكترونية، عند موجة استنكار الشباب الذي استعمل وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضه وإدانته لهذه الممارسات، وتابع: "مما لا شك فيه كذلك أن هذه الوسائل أصبحت، اليوم، تلعب دورا حاسما في الضغط على السلطات لاتخاذ خطوات تنفيذية معينة تجاه قضية ما. وإن لجوء الشباب إليها يدخل في باب استعمال الوسائل المتاحة".

ويتوصّل الباحث إلى فكرة مفادها أن "هذا الحدث يعبر أيضا عن نوع من الحماية الشعبية للمجال العام من أي ظواهر سلبية، خاصة بعد انتشار أعمال الشعوذة والسحر"، وفق تعبيره.

ويقرُّ المتحدث ذاته بأن "هناك صمتا رسميا بشأنِ هذه الظواهر؛ إلا أن إثارتها إعلاميا يجعل السلطات تتخذ خطوات عاجلة تجاهها. وهذا ما يلاحظ في كثير من القضايا"، معتبراً أن "الشباب أصبح، اليوم، يدرك جيدا أن وسائل التواصل الاجتماعي أشد سلاح فتكا بين يديه، ولا يكلفه سوى الضغط على زر التصوير في هاتفه المحمول، هذا الهاتف الذي أصبح يمتلكه الشباب (80 في المائة من الشباب يتوفرون على هاتف ذكي حسب آخر الإحصاءات)، ويمكن أن يستعملوه في أي لحظة لإيصال صوتهم المكتوم وغير المسموع".