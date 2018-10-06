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كُتّاب وآراء
صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة"
ضجّة إعلامية صَاحَبَتْ انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى من بات يعرفُ بـ "صائد الساحرات"، والذي لم يكنْ سوى شاب ثلاثيني، قامَ بتصوير نساء يقبلن على منزل "شوافة" في أحد أحياء الهامش بمدينة سلا، بوجوهٍ مكشوفة، وهنَّ يحملن "الوصفة" التي أعدَّتها صاحبة المنزل الذي يشهدُ رواجاً كبيراً، حسبَ الشاب الذي قام بتصوير الشريط، لا سيما خلال مناسبة عاشوراء.
وتظهرُ مجموعة من الصور التي تناقلتها صفحات فيسبوكية نساء بلباسهنَّ التقليدي والعصري يتوجّهن إلى "منزل المشعوذة" الكائن في حي الشيخ المفضل بمدينة سلا، قبل أن يلْتحق بهن "صائد الساحرات" بكاميرا هاتفه ليقوم بتصويرهنَّ متلبسات أمام بيت "الشوافة". كما يظهرُ شريط آخر استعمالَ "الشوافة" جلُود الحيوانات وبقايا جثمان الإنسان وطلاسيم ومساحيق أخرى من أجل فكِّ سحر الزائرين.
ويتهمُّ نشطاء المرأة التي تقطن داخل المنزل المذكور بإلحاق الضرر بعدد من شباب الحي الذين يعانون من أزمات نفسية واجتماعية جرّاء أفعال "الشعوذة" التي تقومُ بها "الشوافة"، رافضينَ استمرار مثل هذه الممارسات التي ما زالت عالقةً في أذهان بعضِ المغاربة، على الرغمَ من تطور نمط عيش وتغيّر بنية المجتمع، خاصة في صفوف الشباب، الذين تصدوا لهذه الظاهرة من خلال بثهم لعدد من الفيديوهات، يفضحون فيها "الساحرات".
وفي تحليله لأبعاد هذا التحول الطارئ في المجتمع المغربي، يرى يونس لوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تصدي مجموعة من الشباب في مدينة سلا لامرأة تمارس السحر (شوافة) يعبّر عموماً عن الرفض الاجتماعي لهذه الممارسات السحرية التي تسمى في أدبيات هذا الحقل بـ"السحر الأسود" الذي يهدف إلى إلحاق الإذاية بشخص ما، وهذا ما يظهر في الأدوات المستعملة (قطط، سلاحف، السحالي...)"، وزاد: "هذا النوع من السحر طبعا هو امتداد للصراع الاجتماعي حول قضايا اجتماعية؛ لكن بوسائل أخرى".
ويمضي الباحث في علم الاجتماع في تحليله قائلا: "الجديد هو ما يُلاحظ من أن التصدي والاستنكار هذه المرة جاء من لدن الشباب الذي يميلُ إلى عدم الاعتقاد في هذه الممارسات مقارنة بالفئة العمرية التي تتجاوز الستين سنة؛ فهذه المعتقدات السحرية لا يستسلم لها الجيل الحالي، ويتخذ منها موقفا سلبيا، فهو أقل اعتقادا فيها".
ويتوقف الأستاذ الجامعي، في تصريحه لجريدة هسبريس الاإكترونية، عند موجة استنكار الشباب الذي استعمل وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضه وإدانته لهذه الممارسات، وتابع: "مما لا شك فيه كذلك أن هذه الوسائل أصبحت، اليوم، تلعب دورا حاسما في الضغط على السلطات لاتخاذ خطوات تنفيذية معينة تجاه قضية ما. وإن لجوء الشباب إليها يدخل في باب استعمال الوسائل المتاحة".
ويتوصّل الباحث إلى فكرة مفادها أن "هذا الحدث يعبر أيضا عن نوع من الحماية الشعبية للمجال العام من أي ظواهر سلبية، خاصة بعد انتشار أعمال الشعوذة والسحر"، وفق تعبيره.
ويقرُّ المتحدث ذاته بأن "هناك صمتا رسميا بشأنِ هذه الظواهر؛ إلا أن إثارتها إعلاميا يجعل السلطات تتخذ خطوات عاجلة تجاهها. وهذا ما يلاحظ في كثير من القضايا"، معتبراً أن "الشباب أصبح، اليوم، يدرك جيدا أن وسائل التواصل الاجتماعي أشد سلاح فتكا بين يديه، ولا يكلفه سوى الضغط على زر التصوير في هاتفه المحمول، هذا الهاتف الذي أصبح يمتلكه الشباب (80 في المائة من الشباب يتوفرون على هاتف ذكي حسب آخر الإحصاءات)، ويمكن أن يستعملوه في أي لحظة لإيصال صوتهم المكتوم وغير المسموع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
يجب أن يشكر هذا البطل ولا تطبق عليه جريمة النشر لأنه يخدم البلاد والعباد
وهاد الكلاخ د السحرات و المشعودات الله ينتاقم منهم كيخرجو على ولاد الناس.
لي بان ليكوم مطفرها شويا ف هاد البلاد السعيدة كتخرجو ليه يا السحرات تحرمو عليه العيشة خاصكم الإعدام ولاكن جيتو ف المغرب.
الله غالب.
الطريقة التي يتحدث بها المصور هي طريقة شعبوية وفضائحية وابتزازية باختصار شمكارية وهايشماشية.
كان يكفي التحدث مع تلك النساء بأدب وافهامهن ان الشعوذة والرقية خرافة وانه لو كانت تنفع لنفعت الشعوذة نفسها.
كان على المصور اعداد فيديو يشارك فيه مختصين لتحليل وشرح الظاهرة لتعم الفائدة على الجميع.
صراحة بقاو فيا دوك العيالات حيت حكرهوم بزاف وصورهم بالزز
عدد كبير من المغربيات يستحقن السجن
- المدرسة تبني .
- الطبيب يعالج .
- الشوافة تخرب .
الى متى سنستمر في هذه المتاهات ؟
كم شخصا مات نتيجة التسمم عن طريق ( التوكال) السم المدسوس في الطعام . وكم شخصا فقد اهليته نتيجة اشياء لا داعي لذكرها لأنها من اخصاص
الشوافة
أما تصوير الناس بدون رغبتهم ولا موافقتهم فهو عمل ممنوع، ويتضمن تشهيرا قد تكون له نتائج وخيمة جدا، تهدد سلامة وأمن الناس
ولا نحارب الخطأ بخطأ أكبر
يجب على النساء اللواتي تعرضن للتصوير اللجوء إلى المحاكم عاجلا لإنزال العقوبة بمن صورهن لضمان احترام القانون
في حينا بظهر المهراز هناك مشعوذة تملك دكانا لبيع المواد الغذائية كما انها تبيع الحشيش و القرقوبي..لا تذخر جهدا في طلاسيم السحر و الشعوذة..قصت كل ادناب القطط و اختفت بعضها كالسراب أما صغار القطط المساكين فحدث و لا حرج..عندما يحين موعد التبخيرة فما علينا الا اقفال الشبابيك لأن الروائح التي تنبعث والتي لا يستطيع اكثر الانوف صلابة تحملها...الكل يعرفها و يعرف شرها..والكل يخاف منها..فهي تهدد كل من عاداها عيانا بيانا...ولا نملك فعل شيء اتجاهها لأنهم عائلة كلها ديال الشمكارة..
انا اثمن شجاعة ذلك الشاب و اقول له شكرا...حتى و إن كانت ذنوبك كثيرة من قبل فأنت قمت بأجر عظيم...
و يكفيك ان جل المغاربة يدعون لك...
فعند دخولك للمغرب عبر الجو أو عبر البحر ( المطار أم الميناء ) لاشيء سوىى وجود المساجد أو سماع الأذان
هو الذي يذكرك بأنك في دولة إسلامية! !.
أما الباقي فحدث ولا حرج تدهور أخلاقي واجتماعي .
فلا تعامل في الشارع ولا نظام في الطرق والكل متهور لأننا ابتعدنا على كتاب الله وسنة رسوله (صلهم ) عدد المساجد بالمغرب 48500 لاكن لا نستفيد منها شيء اللهم تأدية الواجب والخروج مباشرة.لماذا لا تقام دروس لتوعية الناس فقد كثر الجهل بأمور الدين والدنيا و النتيجة تحت أعين الجميع كثرة الشعودة و السحر والجهل و فساد الأخلاق و و و .اللهم أصلح أحوالنا واجعل آخر أيامنا خيرا من أولها.
امين.
علاش المجتمع هو لي كايتخابط في المشاكل والدولة بحكومتها وبرلمانيها وجمعياتها في سبات عميق؟
لماذا الدولة رافضة لتطهير المجتمع وتحسين ضروفه.؟
واش عندها مصلحة فيما هو غير شرعي وواضح للعيان؟