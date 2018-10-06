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الرئيسية | مجتمع | صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة"

صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة"

صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:00

ضجّة إعلامية صَاحَبَتْ انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى من بات يعرفُ بـ "صائد الساحرات"، والذي لم يكنْ سوى شاب ثلاثيني، قامَ بتصوير نساء يقبلن على منزل "شوافة" في أحد أحياء الهامش بمدينة سلا، بوجوهٍ مكشوفة، وهنَّ يحملن "الوصفة" التي أعدَّتها صاحبة المنزل الذي يشهدُ رواجاً كبيراً، حسبَ الشاب الذي قام بتصوير الشريط، لا سيما خلال مناسبة عاشوراء.

وتظهرُ مجموعة من الصور التي تناقلتها صفحات فيسبوكية نساء بلباسهنَّ التقليدي والعصري يتوجّهن إلى "منزل المشعوذة" الكائن في حي الشيخ المفضل بمدينة سلا، قبل أن يلْتحق بهن "صائد الساحرات" بكاميرا هاتفه ليقوم بتصويرهنَّ متلبسات أمام بيت "الشوافة". كما يظهرُ شريط آخر استعمالَ "الشوافة" جلُود الحيوانات وبقايا جثمان الإنسان وطلاسيم ومساحيق أخرى من أجل فكِّ سحر الزائرين.

ويتهمُّ نشطاء المرأة التي تقطن داخل المنزل المذكور بإلحاق الضرر بعدد من شباب الحي الذين يعانون من أزمات نفسية واجتماعية جرّاء أفعال "الشعوذة" التي تقومُ بها "الشوافة"، رافضينَ استمرار مثل هذه الممارسات التي ما زالت عالقةً في أذهان بعضِ المغاربة، على الرغمَ من تطور نمط عيش وتغيّر بنية المجتمع، خاصة في صفوف الشباب، الذين تصدوا لهذه الظاهرة من خلال بثهم لعدد من الفيديوهات، يفضحون فيها "الساحرات".

وفي تحليله لأبعاد هذا التحول الطارئ في المجتمع المغربي، يرى يونس لوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تصدي مجموعة من الشباب في مدينة سلا لامرأة تمارس السحر (شوافة) يعبّر عموماً عن الرفض الاجتماعي لهذه الممارسات السحرية التي تسمى في أدبيات هذا الحقل بـ"السحر الأسود" الذي يهدف إلى إلحاق الإذاية بشخص ما، وهذا ما يظهر في الأدوات المستعملة (قطط، سلاحف، السحالي...)"، وزاد: "هذا النوع من السحر طبعا هو امتداد للصراع الاجتماعي حول قضايا اجتماعية؛ لكن بوسائل أخرى".

ويمضي الباحث في علم الاجتماع في تحليله قائلا: "الجديد هو ما يُلاحظ من أن التصدي والاستنكار هذه المرة جاء من لدن الشباب الذي يميلُ إلى عدم الاعتقاد في هذه الممارسات مقارنة بالفئة العمرية التي تتجاوز الستين سنة؛ فهذه المعتقدات السحرية لا يستسلم لها الجيل الحالي، ويتخذ منها موقفا سلبيا، فهو أقل اعتقادا فيها".

ويتوقف الأستاذ الجامعي، في تصريحه لجريدة هسبريس الاإكترونية، عند موجة استنكار الشباب الذي استعمل وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضه وإدانته لهذه الممارسات، وتابع: "مما لا شك فيه كذلك أن هذه الوسائل أصبحت، اليوم، تلعب دورا حاسما في الضغط على السلطات لاتخاذ خطوات تنفيذية معينة تجاه قضية ما. وإن لجوء الشباب إليها يدخل في باب استعمال الوسائل المتاحة".

ويتوصّل الباحث إلى فكرة مفادها أن "هذا الحدث يعبر أيضا عن نوع من الحماية الشعبية للمجال العام من أي ظواهر سلبية، خاصة بعد انتشار أعمال الشعوذة والسحر"، وفق تعبيره.

ويقرُّ المتحدث ذاته بأن "هناك صمتا رسميا بشأنِ هذه الظواهر؛ إلا أن إثارتها إعلاميا يجعل السلطات تتخذ خطوات عاجلة تجاهها. وهذا ما يلاحظ في كثير من القضايا"، معتبراً أن "الشباب أصبح، اليوم، يدرك جيدا أن وسائل التواصل الاجتماعي أشد سلاح فتكا بين يديه، ولا يكلفه سوى الضغط على زر التصوير في هاتفه المحمول، هذا الهاتف الذي أصبح يمتلكه الشباب (80 في المائة من الشباب يتوفرون على هاتف ذكي حسب آخر الإحصاءات)، ويمكن أن يستعملوه في أي لحظة لإيصال صوتهم المكتوم وغير المسموع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - logique السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:29
صياد الشوافات كما تسمونه يستحق التنويه وليس المتابعة . هذه مشكلة متفشية في المجتمع المغربي . وطبعا مجتمعات اخرى . يجب ان نستاصل جدورها ولقد حان الوقت . جزاه الله عنا خير الجزاء . الكرة الان في شباك المسؤولين عن امن وسلامة هذه البلاد وسلامة عقول واجسام المواطنين . وشكرا .
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100
2 - موحا السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:30
تحية خاصة لهدا الشاب الشجاع ونتمنى محاربة كل الاشكال الخارجة عن القانون من طرف الدولة والمجتمع المدني
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90
3 - حيران السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:33
الله يعطيهم الصحة والذي يدافع على خصوصية المشعوذين وزبناءها لي اليقين انه من روادها وزبناءها فهو يدافع عن ما أسماه بالخصوصية لا يأتي منهم غير الضرر والجهل لهذا انيب بهذا الشاب وهي دعوة للجميع لكي نتصدا لأي مشعوذة لأن في ذلك خدمة للمجتمع وللاسر التي تتفكك بفعل هؤلاء المجرمين
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54
4 - Sraghna السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:33
لماذا لا يوجد قانون يحمينا من أعمال الشعودة؟
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58
5 - ناصح لوجه الله السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:34
قال رسول الله عليه الصﻻة والسلام** كل من آتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد** هدا بالإختصار المفيد..
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62
6 - سفيان السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:34
أعتبر هذا الشخص بطل لأنه كان السبب في مع ضرر عدد كبير من المغاربة لا علم لهم بالسحر وربما يكون ضحية زوجته شكت في تصرفاته ولجأت للشعودة
يجب أن يشكر هذا البطل ولا تطبق عليه جريمة النشر لأنه يخدم البلاد والعباد
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40
7 - أبو ليلى المهلهل السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:35
و كم سننتظر أيضا حتى يظهر "صائد الفاسدين" الذي سيقوم باصطياد رموز و أباطرة الريع و الفساد و الغلاء و الاحتكار و ناهبي المال؟؟؟؟ و نطهر البلاد و العباد من فسادهم و وجبروتهم و استبدادهم؟؟
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42
8 - انسان السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:40
لا يختلف اتنان حول ادانة الشوافة و افعالها الشيطانية و ايضا حول النية الحسنة للشخص الدي قام بفضحها لكن ملاحظتي حول هدا الشخص هو من يريد الدعوة للخير فليبدأ باعطاء القدوة من نفسه فما سمعناه في اافيديو من كلام بديء جعل الشخص في موضع مساءلة كدلك ادعى ان زوارها من الاعيان ( سيارات جاكوار و فيراري) علاش ما صورتيهومش هما هؤلاء النسوة الي صورتي ظاهر عليهم الجهل و الامية و الفقر كنتي تستر وجهم لان ربما عندهم وليدات فالمدارس ووو و ربما غرر بهن بسبب جهلهن و انت حكرتي عليهم و الحكرة ليست من شيم الرجال.لكن عموما لا ادافع عن الشوافة فلو دارت الدولة دارت خدمتها ما يضطروش المواطنين يديرو هادشي.
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13
9 - رشسيد الوردي السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:42
والله العظيم الى رماو ليكم عظم فاش تتكددوا
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-3
10 - أجعون السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:42
الى عهد قريب رأينا كبيرهم الذي علمهم السحر يتحدث عن العفاريت والتماسيح . العقل الجمعي المغربي لا زال يعيش عصر الجاهلية وإن كانت لدينا الكهرباء ...
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12
11 - molahid .fa9at السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:42
شكرا جزيلا لهذا الشاب ليفضح هذه الدجالة المشركة نتمنى من السلطات القاء القبض عليها فورا وليس العكس
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14
12 - عاشق المغرب السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:43
كلنا نعلم أن غالبية المجتمع تؤمن بالسحر والشعوذة والمس و الثقاف وما إلى ذلك من الخرافات..حتى أن هناك أناسا مثقفين يلجؤون إلى هذه الأساليب اعتقادا منهم أنها ستحل مشاكلهم..إذن ماذنب المرأتين اللتين تظهران في الفيديو إن كانتا تؤمنان بما يؤمن به غالبية المجتمع..لماذا شوه صورتهما هكذا ؟؟ كان عليه أن ينصحهما بالتي هي أحسن دون أن يفضحهما..و الله يهدينا أجمعين..
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5
13 - الله أكبر السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:43
خاص هاد السلطات الناعسة دير خدمتها واش تتسنا الشعب تا يفيقها عاد تخدم.
وهاد الكلاخ د السحرات و المشعودات الله ينتاقم منهم كيخرجو على ولاد الناس.
لي بان ليكوم مطفرها شويا ف هاد البلاد السعيدة كتخرجو ليه يا السحرات تحرمو عليه العيشة خاصكم الإعدام ولاكن جيتو ف المغرب.
الله غالب.
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9
14 - سكزوفرين السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:44
توصلت بفيديو حول تصوير نساء،قيل انهن قصدن منزل شوافة.
الطريقة التي يتحدث بها المصور هي طريقة شعبوية وفضائحية وابتزازية باختصار شمكارية وهايشماشية.
كان يكفي التحدث مع تلك النساء بأدب وافهامهن ان الشعوذة والرقية خرافة وانه لو كانت تنفع لنفعت الشعوذة نفسها.
كان على المصور اعداد فيديو يشارك فيه مختصين لتحليل وشرح الظاهرة لتعم الفائدة على الجميع.
صراحة بقاو فيا دوك العيالات حيت حكرهوم بزاف وصورهم بالزز
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-2
15 - touil omar السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:46
فعلا يجب التصدي لكل المشعودين وفضح كل ممارستهم المشينة. ويجب التنويه بهذا الشاب فقط يجب عليه تجنب الكلام الساقط أثناء تسجيل الفيديو
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6
16 - من الشباب الغيور على مجتمعه السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:47
هذه الممارسات التي تتسم بالشعودة وومارسة طقوس غير مفهومة وشيطانية...في الحقيقة هي تخلف..واعتقادات خرافية..لا تزيد إلا تخلفا وكراهية...وإيذاء بعضنا البعض بواسطة الجن...بين المجتمع...!
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4
17 - مهاجر من سلا السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:47
ناري طليقتي من حي شيخ الفضل علم الله شحال من قط كليت و.نفقة ديال ولدي كلها تمشي شعوادة ربي ياخود فيهم حق من أداهم....
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7
18 - مغريبي دوريجين السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:50
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إسمه النصب و اﻹحتيال على الشعب المغربي أغلبيتهم نساء من جميع الطبقات الغنية والفقيرة .و فيه الضرر على الحيونات مثل القطط وغيره . وبعض اﻷشخاص كيحماق بسبب السحر والشعوذة. وتضرر الجيران بروائح كريهة. سبب السكوت عن هذه الشعوذة من طرف بعض المسؤولين هو ذهابهم عند هم .
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3
19 - مغربيه السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:51
السلام عليكم تحيه كبيره وبكل فخر واعتزاز لهدا الشاب الغيور على بلده هدا هو المسلم حقا يخاف الله ويريد ان يغير المنكر هدا ليسا منكرا بل الشرك باالله والكفر ما احوجنا لمثل هدا الشاب المحترم كلنا معه ان تنصرو الله ينصركم يجب عن الدول ان تكون معه والدعات والشيوخ لازاله هده الظاهره المشركه يوم القيامه ستسولون عن هدا .قطط تخيط افواها وهي حيه لادايه شخص لاحول ولاقوه الا باالله هدا الشاب يستحق كل الخير منا جميعا الله يحفظه من كل شى ومنصور بادن الله.
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4
20 - Sam السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:51
بعد المصادقة على قانون العنف والتحرش ضد المرأة يجب المصادقة على قانون الإرهاب الصامت من سحر و شعودة تستعملة المغربيات من أجل السيطرة على الرجل و أملاكه.
عدد كبير من المغربيات يستحقن السجن
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1
21 - أميييييينة السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:52
ما أثارني في تحليل الأستاذ أن أكثرية من يلجأ للشعوذة عمرهم تجاوز الستين
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1
22 - lazaret السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:52
نعم ولكن الباحث لم شر إلى ان السحر هو الشرك الاصغر، والعياد بالله وانه يأتي بعد الشر بالله .
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2
23 - جمال السبت 06 أكتوبر 2018 - 11:53
تحية اجلال لهذا الشاب صاحب هذه المبادرة وعليه يجب علينا كمجتمع التصدي لظاهرة الشعودة التي انتشرت بكثرة مخيفة اصبحنا ننعث بها من طرف الاجانب المشارقة خاصة فكم من مريض سببه الشعودة وكم من قضية طلاق في المحاكم سببها الشعودة ففي نظري وجب تجريم هذه الافعال المشينة ومعاقبة كل من يلجا لها ومن يتاجر فيها ومراقبة محلات العطارة ومنع بعض المبيعات وايضا سمعت انه في مجال الطب يمكن اجراء تحاليل تثبت تعرض شخص ما لما يسمى بالتوكال حيث يجب تطوير البحوث في هذا الميدان وعندنا اناس امثال الدكتور الفايد وغيرهم يمكنهم اعطاء المزيد من التوضيحات في الميدان المهم عدم السكوت على هاذه المعضلة في مجتمعنا والتصدي لها بكل صرامة لاننا كلنا يمكن ان نكونو يوما ضحية لهذه اللافة
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0
24 - عبيبيس السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:00
داخل المجتمع المغربي هناك تقسيم للأدوار غير متكافئ :

- المدرسة تبني .
- الطبيب يعالج .
- الشوافة تخرب .
الى متى سنستمر في هذه المتاهات ؟
كم شخصا مات نتيجة التسمم عن طريق ( التوكال) السم المدسوس في الطعام . وكم شخصا فقد اهليته نتيجة اشياء لا داعي لذكرها لأنها من اخصاص
الشوافة
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0
25 - زكرياء السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:00
الشعوذة ملاذ النفوس الضعيفة و الخبيثة في نفس الوقت.يمكن ان يكون شجاعا و لكن لماذا لم يتحرك الا في هذا الوقت بالذات ربما تلك المشعوذة كانت تستقر ايس بالهين من الوقت.لا نحتاج الى من يحمينا بقدر ما يجب علينا ان نتسلح باشخصية القوية و العقيدة الصحيحة حتى يمكن ان نقبر تلك العادات التي اصبحت رففيقة الشخصية المغربية و ليست الرحيمة بها و لكن التي تفقر و تزيد الطين بلة
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1
26 - أستاذ السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:01
هناك طرق كثيرة يتيحها القانون لمحاربة الظواهر الاجتماعية السيئة
أما تصوير الناس بدون رغبتهم ولا موافقتهم فهو عمل ممنوع، ويتضمن تشهيرا قد تكون له نتائج وخيمة جدا، تهدد سلامة وأمن الناس
ولا نحارب الخطأ بخطأ أكبر
يجب على النساء اللواتي تعرضن للتصوير اللجوء إلى المحاكم عاجلا لإنزال العقوبة بمن صورهن لضمان احترام القانون
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0
27 - mosi. السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:02
يكفي اجرا لهذا الشاب كل المواطنين الذين انقد حياتهم من الدمار بسبب تلك المشعوذة...
في حينا بظهر المهراز هناك مشعوذة تملك دكانا لبيع المواد الغذائية كما انها تبيع الحشيش و القرقوبي..لا تذخر جهدا في طلاسيم السحر و الشعوذة..قصت كل ادناب القطط و اختفت بعضها كالسراب أما صغار القطط المساكين فحدث و لا حرج..عندما يحين موعد التبخيرة فما علينا الا اقفال الشبابيك لأن الروائح التي تنبعث والتي لا يستطيع اكثر الانوف صلابة تحملها...الكل يعرفها و يعرف شرها..والكل يخاف منها..فهي تهدد كل من عاداها عيانا بيانا...ولا نملك فعل شيء اتجاهها لأنهم عائلة كلها ديال الشمكارة..
انا اثمن شجاعة ذلك الشاب و اقول له شكرا...حتى و إن كانت ذنوبك كثيرة من قبل فأنت قمت بأجر عظيم...
و يكفيك ان جل المغاربة يدعون لك...
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-1
28 - ابوزيد السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:04
سبحان الله العظيم.لم يبقى لنا من الاسلام الا الاسم
فعند دخولك للمغرب عبر الجو أو عبر البحر ( المطار أم الميناء ) لاشيء سوىى وجود المساجد أو سماع الأذان
هو الذي يذكرك بأنك في دولة إسلامية! !.
أما الباقي فحدث ولا حرج تدهور أخلاقي واجتماعي .
فلا تعامل في الشارع ولا نظام في الطرق والكل متهور لأننا ابتعدنا على كتاب الله وسنة رسوله (صلهم ) عدد المساجد بالمغرب 48500 لاكن لا نستفيد منها شيء اللهم تأدية الواجب والخروج مباشرة.لماذا لا تقام دروس لتوعية الناس فقد كثر الجهل بأمور الدين والدنيا و النتيجة تحت أعين الجميع كثرة الشعودة و السحر والجهل و فساد الأخلاق و و و .اللهم أصلح أحوالنا واجعل آخر أيامنا خيرا من أولها.
امين.
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29 - احمد السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:06
واش ماشي من المفروض ان الدولة هي لي خاصها تقوم بما يقوم بع هذا الشخص؟
علاش المجتمع هو لي كايتخابط في المشاكل والدولة بحكومتها وبرلمانيها وجمعياتها في سبات عميق؟
لماذا الدولة رافضة لتطهير المجتمع وتحسين ضروفه.؟
واش عندها مصلحة فيما هو غير شرعي وواضح للعيان؟
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0
30 - ضحية السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:08
انا كنخدم في صيدلية جيت ليها صحة سلام مالين الدار لي كارين للصيدلية عندهم 3 كنات ماكيتحاملوش كل يوم كنجي نحل عادي مافي راسي والو كنلقى دكشي عند الباب كندوز منو ولى فيا الاسهال والدوخة ورجليا مانقدرش نوقف عليهم ماخليت حتى طبيب لا عام لا خاص التحاليل السكانير واحد النهار قالتها لي الخدامة ديالهم باللي كيرميو ليهم السحر باش ينوض الصداع ويفرقو الورث وقالتلي ماما باللي هدكشي كيدير المرض حيت معمول لشخص اخر وانا دزت منو دابا ديما السخفة والعياء والدوخة ولاو كيرشو لينا حتى الباب ديال الصيدلية ديما نطلق القران والرقية الله ياخذ فيهم الحق وكل واحد كيدير هدشي ديال السحر الله يفضحو في الدنيا قبل الاخرة
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31 - Chirine السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:08
الشعودة هي ظاهرة التخلف الشاب راى منكر فغيره بالهاتف وشكرا له
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32 - مغربي السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:12
من حق النساء التي تم تصويرهن بدون رغبتهن أن ترفعن دعوى قضائية ضد هذا المتهور كي يلقى جزاءه. سير قابل شغلك وخلي عليك العيالات في الابقار.
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