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الرئيسية | مجتمع | إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية

إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية

إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية
هسبريس- عبد الإله شبل
السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:00

فتحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات تحقيقا معمقا في قضية كتاب مدرسي يدرس بإحدى المدارس الخاصة، يحمل إيحاءات جنسية وتعبيرات صادمة.

وإثر الغليان والغضب الذي عبر عنه بعض الآباء بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الخط، إذ بعثت لجنة خاصة من أجل التحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات في حالة ما تبينت صحة الموضوع، ومخالفة المؤسسة الخاصة لتوجهات وزارة التربية الوطنية.

وعبر عدد من الآباء وكذا الأطر التربوية عن غضبهم مما يتضمنه كتاب اللغة الفرنسية، الذي يدرس لتلاميذ الثانية إعدادي، من إيحاءات جنسية.

واعتبر هؤلاء أن المقرر الدراسي المذكور يسيء إلى النشء، ويزرع فيهم أخلاقا دخيلة عليهم، مشيرين إلى أن مثل هذه المقررات الدراسية قد تشكل خطرا على الأطفال وتدفعهم إلى الانحراف وتفسد تربيتهم.

وانتقد الآباء الأمر، داعين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومعها الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها.

وأكدت مصادر متطابقة للجريدة أن المؤسسة الخاصة سارعت، بعد انتشار نبأ حلول لجنة خاصة من الأكاديمية الجهوية، إلى أخذ المقررات الدراسية من التلاميذ أمس الجمعة.

وقررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات سحب ترخيص المدير التربوي للمؤسسة، اعتبارا لمسؤوليته المباشرة في الموضوع.

كما أكدت الأكاديمية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، مشيرة إلى أن "الكتاب المعني غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي".

ويتضمن المقرر الدراسي عددا من الصور والتعابير الإباحية، سواء في القصائد الشعرية المستعملة به أو من خلال بعض الرسوم المرفقة.

ومن بين ما جاء في الكتاب المدرسي قصائد شعرية تحمل حمولة جنسية وشعرا ماجنا، ناهيك عن القبل وكلام العشق والغرام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Ilyes السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:22
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.لا صافي كملات هادشي لي كان باقي و نعودو 5/5
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22
2 - قالت ليا لواليدا السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:22
التربية ثم التربية ، في مناخنا ، قالت ليا لواليدا ، المقرر الجد خطر و الذي وجب سحبه
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12
3 - ouarzazazi السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:23
غادي يقولو لينا تقافة جنسية وشي كدبة اخرا ويتطوى الملف
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16
4 - محترق السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:24
وأين لجنة مراقبة ومراجعة المناهج المدرسية قبل طبعها، أم أن الأمر فيه جس لنبض المجتمع ومدى رضاه بما يتصادم مع مبادئه وأصول دينه، إنها سياسة الثعاليب الكبار
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33
5 - yass السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:24
شعب بدون تعليم... اصبحنا شعبا مكبوتا... لا يحركنا الا الجنس و ايحاءته... بداية من وزراءنا و نهاية الى تلاميذتنا.... المغرب كتخرب من الساس... بداية من العدالة ز التنمية الي خربنا
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6
6 - محمد السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:24
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يجب تشديد الخناق على مثل هذه الحالات لأنها تخرب الأخلاق لدى فلذات أكبادنا
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11
7 - أبو طاگاز السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:25
ماكانآمنش بزاف بنظرية المؤامرة و لكن هادشي ولا كايجيني بالصح بحال شي مؤامرة ضد التعليم و ضد أبنائنا و مستقبلهم لي هو مستقبل الوطن.. بزاف هادشي! مؤشرات خطيرة هادي
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20
8 - ber nour السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:27
هذا يذل على انا المؤسسة التعليم الخاص ليست مراقبة يعني ماهو دور وزارة التربية والتعليم نائمة الله المستعان
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15
9 - قلب الأسد السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:28
من البغرير والمسمن إلى الإيحاءت الجنسية اللهم إن هذا منكر
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15
10 - MOUMEN السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:30
باغي تقري ولدك المقرر الفرنسي ولكن بالمغربية؟
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5
11 - cmail السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:31
عبيد الشفقة
 

فهل تذكر تلك القصة الخيالية، التى تحكى عن الشيخ الأعرج، الذى كان راقدًا فى عرض الطريقة، حين مر به شاب، فناشده أن يحمله على كتفه، فأخذت الشفقة ذلك الشاب، ولبَّى النداء، وسُرعان ما تبين له أن ذلك القعيد المسكين ليس سوى جِنِّى شرير، لا يكاد يستقر فوق كتف حامله، حتى يعقد فخذيه العاريتين حول رقبته، فيسلبه إرادته، ويجعل منه عبدًا خاضعًا له، يحمله إلى كل مكان يقصده، ولا يكون له حق فى الراحة، مهما وهنت قواه أو جفَّ حلقه من الظمأ.




داليا مجدى عبد الغنى
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4
12 - Brahim السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:34
السلام عليكم
اين المراقبة للكتاب المدرسي قبل وصوله للتلاميذ
كتاب فرنسي يمس الذات الإلهية.. واخر فيه إيحاءات جنسية ..وكلها كتب مدارس خاصه...مزيد من المراقبة يرحمكم الله
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8
13 - Stanne السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:39
أظهرت إحدى صفحات الكتاب في جزئه الأول أن التمرين يطلب من التلاميذ وصف نساء متجرّدات من ملابسهن وهن في 'الحمام' .

وقد ورد في مقدمة التمرين من التعبير الكتابي 'خلعت أمك ملابسها واتجهت إلى بيت السخون، فرأت في طريقها عدّة مناظر'، حيث طلب من التلميذ تحرير انتاج كتابي في الموضوع، وتم مساعدته من خلال تلك الجملة لينطلق في السرد والوصف وفقا لما هو مطلوب.
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2
14 - استاذة اللغة العربية السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:39
يا اخواني ويا ايها الآباء سيصل أيناؤكم الى ما رغبوا فبه عبر الانرنيت عبر الهواتف . هل تستطيعون سحب الهواتف من أبنائكم كما سحبت الكتب اقول لكم مستحيل هل تمنعونهم من مشاهدة التلفزة التي فيها قبل وغراميات ووو mbc 3 مثلا . اقول لكم لا ثم لا . لقد درسنا شعر الغزل لتلامذتنا عمر بن ابي ربيعة امرؤ القيس ابو العتاهية واللائحة طويلة ودرسناه لتلامذتنا كغرض من الاغراض الشعرية ولم يعلق الآباء على ما كان يدرس أبناؤهم رغم انهم من ذوي الثقافة العالية والمستوى المتميز. اتركوا الامور تسير ولا تشعروا ابناءكم بذلك ربما لن ينتبهوا اليها
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-4
15 - أبو ليلى المهلهل السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:39
إنها آخر إبداعات المقرارات البيداغوجية للمجمع البيداغوجي المهيمن عليه من طرف تيار عيوش و وحوارييه، و الذي يريد الذهاب بالتعليم العمومي المغربي إلى الإفلاس التام والنهائي وانه آخر مظاهر الفساد السياسي التعليمي الذي ينخر بلادنا......إلى متى....إلى متى.....إلى متى....لا للفساد....لاللفساد.....لاللفساد....لاللفساد ؟؟؟؟
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5
16 - اغواء السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:44
قبل سنوات زارت الممثلة نيكول كيدمان مراكش وابدت عقب زيارتها خلال استجواب صحفي اعجابها الشديد بالمغرب لدرجة رغبتها في الانتقال للعيش فيه وعندما سالوها على السبب اجابتهم: المغرب بلد ايروتيكي... وقع هذا منذ عشر سنوات والان يحدثونك عن ايحاءات جنسية في كتاب ضمن المقرر المدرسي.... نتمنى اصلاح وانقاذ مايمكن انقاذه والا سيهلكنا رب العالمين جل جلاله!
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4
17 - bader elja السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:46
لاحول ولاقوة الى بالله هادشي ولا كيخلع
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4
18 - Akram السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:51
الهاء الشعب ديما فضيحة جديدة ...الدارجة إيحاءات جنسية...صياد الساحرات ...والنَّاس ديال يصح يفعلون ما يريدون
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2
19 - ابو بدر السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:51
الحل سهل بالنسبة للآباء المشتكين: نقل أبنائهم إلى التعليم العمومي و إلا فمن يقبل بهذا النوع من التعليم عليه أن يقبله بحذافره سواء تعلق الأمر بالمناهج أو بسلوكيات و كلام الأقران هناك
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3
20 - خالد ونان السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:52
شيئ يثير الاستغراب ، الأكاديمية لا تعلم ما يقع لذلك بعثت لجنة لبحث الموضوع انا لا أصدق.
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4
21 - عاشق المغرب السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:55
ولماذا لا تفرضون على المدارس أن تقدم نموذجا لكل مقرراتها الدراسية قبل بدء الموسم الدراسي ؟؟؟؟
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4
22 - حمادة الغول السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:55
في عهد حكومة العدالة و التنمية كل شئ مباح لانه حزب إسلامي على الورق . متى سيذهب هذا الخزب بدون رجعة دمر المغرب في جميع المجالات و خرب القيم الإسلامية و يريد القضاء على اللغة العربية.
انظروا إلى مناهج اللغة العربية في جميع المستويات
لتعرفوا حقيقة حزب العدالة
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1
23 - khalil السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:58
التعليم شئ خطير، لدا وجب طبع الكتب في المطبعة الرسمية للملكة و إصدار المقررات بالجريدة الرسمية. أما الوزارة تفاجئت !!!!! راه التخربيق هادا. العدر اكثر من الزلة.
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1
24 - اعليلوش السبت 06 أكتوبر 2018 - 14:58
لاحول ولاقوة إلا بالله......هيييييي.مشات ايام مدرستي الحلوة مدرستي الحلوى..فيهاجناتي فيها تربينا....
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2
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