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كُتّاب وآراء
إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية
فتحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات تحقيقا معمقا في قضية كتاب مدرسي يدرس بإحدى المدارس الخاصة، يحمل إيحاءات جنسية وتعبيرات صادمة.
وإثر الغليان والغضب الذي عبر عنه بعض الآباء بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الخط، إذ بعثت لجنة خاصة من أجل التحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات في حالة ما تبينت صحة الموضوع، ومخالفة المؤسسة الخاصة لتوجهات وزارة التربية الوطنية.
وعبر عدد من الآباء وكذا الأطر التربوية عن غضبهم مما يتضمنه كتاب اللغة الفرنسية، الذي يدرس لتلاميذ الثانية إعدادي، من إيحاءات جنسية.
واعتبر هؤلاء أن المقرر الدراسي المذكور يسيء إلى النشء، ويزرع فيهم أخلاقا دخيلة عليهم، مشيرين إلى أن مثل هذه المقررات الدراسية قد تشكل خطرا على الأطفال وتدفعهم إلى الانحراف وتفسد تربيتهم.
وانتقد الآباء الأمر، داعين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومعها الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأكدت مصادر متطابقة للجريدة أن المؤسسة الخاصة سارعت، بعد انتشار نبأ حلول لجنة خاصة من الأكاديمية الجهوية، إلى أخذ المقررات الدراسية من التلاميذ أمس الجمعة.
وقررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات سحب ترخيص المدير التربوي للمؤسسة، اعتبارا لمسؤوليته المباشرة في الموضوع.
كما أكدت الأكاديمية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، مشيرة إلى أن "الكتاب المعني غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي".
ويتضمن المقرر الدراسي عددا من الصور والتعابير الإباحية، سواء في القصائد الشعرية المستعملة به أو من خلال بعض الرسوم المرفقة.
ومن بين ما جاء في الكتاب المدرسي قصائد شعرية تحمل حمولة جنسية وشعرا ماجنا، ناهيك عن القبل وكلام العشق والغرام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
يجب تشديد الخناق على مثل هذه الحالات لأنها تخرب الأخلاق لدى فلذات أكبادنا
فهل تذكر تلك القصة الخيالية، التى تحكى عن الشيخ الأعرج، الذى كان راقدًا فى عرض الطريقة، حين مر به شاب، فناشده أن يحمله على كتفه، فأخذت الشفقة ذلك الشاب، ولبَّى النداء، وسُرعان ما تبين له أن ذلك القعيد المسكين ليس سوى جِنِّى شرير، لا يكاد يستقر فوق كتف حامله، حتى يعقد فخذيه العاريتين حول رقبته، فيسلبه إرادته، ويجعل منه عبدًا خاضعًا له، يحمله إلى كل مكان يقصده، ولا يكون له حق فى الراحة، مهما وهنت قواه أو جفَّ حلقه من الظمأ.
داليا مجدى عبد الغنى
اين المراقبة للكتاب المدرسي قبل وصوله للتلاميذ
كتاب فرنسي يمس الذات الإلهية.. واخر فيه إيحاءات جنسية ..وكلها كتب مدارس خاصه...مزيد من المراقبة يرحمكم الله
وقد ورد في مقدمة التمرين من التعبير الكتابي 'خلعت أمك ملابسها واتجهت إلى بيت السخون، فرأت في طريقها عدّة مناظر'، حيث طلب من التلميذ تحرير انتاج كتابي في الموضوع، وتم مساعدته من خلال تلك الجملة لينطلق في السرد والوصف وفقا لما هو مطلوب.
انظروا إلى مناهج اللغة العربية في جميع المستويات
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