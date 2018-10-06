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الرئيسية | مجتمع | مسؤول إسرائيلي: المغرب يدرج "الهولوكوست" في مناهج التعليم‎

مسؤول إسرائيلي: المغرب يدرج "الهولوكوست" في مناهج التعليم‎

مسؤول إسرائيلي: المغرب يدرج "الهولوكوست" في مناهج التعليم‎
هسبريس-عبد السلام الشامخ
السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:00

باهتمامٍ كبير تناقلتْ الأوساط السياسية الإسرائيلية فحْوى الرسالة الملكية إلى المشاركين في مائدة مستديرة في مقر الأمم المتحدة بشأن "قوة التعليم لمنع العنصرية والتمييز: الحالة معاداة السامية"، ذهبَ إلى حدّ ترحيب المسؤول الحكومي الإسرائيلي مايكل أورين بما اعتبره "قرار الملك المغربي، محمد السادس، إدراج "الهولوكوست" في مناهج التعليم الثانوي في بلاده".

وكان العاهل المغربي اعتبر، في رسالة موجهة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز. معاداة السامية نموذجا"، بنيويورك، على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "التعليم لا بد له أن ينمي روح الانفتاح على العالم وعلى التنوع الإنساني والثقافي لدى الأبناء"، وأضاف: "لا بد للتعليم الجيد، الذي ننشده، أن يعلم أبناءنا التاريخ برواياته المتعددة، من خلال استعراض اللحظات المشرقة في ماضي البشرية؛ لكن دون إغفال صفحاته الأكثر قتامة".

ورغم أن الرسالة الملكية لم تتضمن أي إشارة إلى إدراج "ذكرى الهولوكوست"، التي راح ضحيتها، حسب الرواية الإسرائيلية، ستة ملايين يهودي قضَوا في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين، في المقررات التعليمية، فإنَّ المسؤول الإسرائيلي، الذي سبق له أن اشتغل سفيراً لتل أبيب في الولايات المتحدة، أثنى على ما اعتبرها "خطوة ورسالة قوية بعثها الملك المغربي إلى العالم".

وأورد صاحب كتاب "ستة أيام من الحرب..حزيران 1967 والشرق الأوسط الجديد"، في "تدوينة" له على حسابه الرسمي في "تويتر": "في وقت يتجه الغرب إلى إنكار الهولوكوست ومعاداة السامية، يقوم زعيم بلد عربي بإدراج "المحرقة" في المدارس المغربية بهدف مكافحة معاداة السامية. هناك بالفعل أمل"، مُثنيا على الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ونقل موقع "جيروساليم بوسط" أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة "أرشيف المغرب" ومركز التوثيق الفرنسي "النصب التذكاري لضحايا المحرقة" سنة 2016، تهدف إلى إرساء تعاون في كافة المواضيع التي تعني بتاريخ اليهود واليهودية في بلدان شمال إفريقيا، وتجويد المعرفة بشأن تراث وتاريخ اليهود في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية؛ فضلًا عن تمكين الباحثين من المصادر التاريخية لليهود المغاربة، على وجه الخصوص، ويهود منطقة شمال إفريقيا بشكل عام.

وأضاف الموقع أن "الرباط لا تعترفُ بدولة إسرائيل تماما مثل باقي الدول العربية، ومع ذلك فإن التقارير الاستخباراتية تتحدث عن العلاقات السرية بين البلدين التي تطورت مؤخراً، خاصة في الجانب الأمني منها"، مشيراً إلى أنه "على عكس معظم الدول العربية في المنطقة، يمكن للإسرائيليين زيارة المغرب خلال أوقات معينة من السنة إذا حصلوا على تأشيرة سفر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - طالب السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:11
لكن الهولوكوست لم يكن يستهدف اليهود فقط بل حتى الشواذ و المعاقين الألمان أنفسهم لذلك لا أظن أن الأمر له علاقة بمعاداة السامية بل يتعلق الأمر بمعادة الأقليات والمستضعفون.
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3
2 - amagous السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:12
c'est une bonne initiative car l'holocauste est un crime contre l'humanité.En plus ilne faut pas oublier que SM leRoi mohamed 5 s'est opposé à ce que les juifs marocains portent l'etoile jaune.Donc ce sera une initiative qui s'inscrit dans le cours de l'histoire.
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-11
3 - Escobar السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:14
انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
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19
4 - red1 السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:16
كذبة اخترعها الصهاينة لابتزاز العالم . الكتير من المحارق في حق الفلسطينيين ولا أحد تدخل وأولهم العرب أكتر من خان الفلسطينيين من حصار وووووووو
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30
5 - abdou السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:19
voulez vous qu il soutient la boucherie de Sabra et Chatilla ???
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19
6 - ملاحظ السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:20
وماذا عن الهولو ابادة للشعب الفلسطيني الابي الذي لا يزال يقاوم البطش الصهيوني بمباركة كبار او بالاحق ganster العالم. دولة قامت على جثت وجماجم الا طفال والشيوخ والنساء العزل ان التاريخ بحر مد وجزر سياتي على اسرئيل يوم تدفع فيه ثمن جرائمهاضد اصحاب الارض
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29
7 - المغرب ارض السلام السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:24
ومالايعلمه هذا السياسي ان المغرب ليس عنده اي مشكل مع الدين اليهودي الذي دين سماوي من الله او مع اليهود الذين حضاهم الله بالسامية بذكر القرأن و ربما ليس له مشكل مع دولة اسرائيل على العموم لكنه عنده مشكل مع الصهاينة وقتلة الأبرياء ومجموعة المتعصيبن سالبي الأرض.
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14
8 - مغربي السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:26
اصلا المغاربة عايشين الهولوكوست علاش غيزيدوه فالتعليم ؟
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22
9 - المغربي الحر السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:26
سواء تم ادراج المحرقة اليهودية في المقررات المغربية ام لم تدرج فان المغاربة سيظنون يقولون كلمة حاشاك كلما ذكروا اليهود ا ذن ما جدوى اقحام الهلوكوست في المقررات؟؟؟؟ انها سياسة جبر الخواطر لا جتنا ب شر اليهود حيث قال الباري عز وجل بعد بسم الله الرحمان الرحيم ( لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) صدق الله العظيم
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14
10 - سعيد الراجي السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:33
كل الدول العربية والمغاربية تقول انها لا تعترف بأسرائيل بينما العكس فهذه الدول لها علاقات وطيدة كبيرة أكتر من العلاقة بين الدول العربية والمغاربية في ما بينها، فلماذا يخبؤن ذلك ، بالمناسبة إدراج هذه المحرقة امر جيد فعلى الانسان أن يعلم تاريخ كل الاديان والاعراق فلكي تفهم الاقتصاد والمستقبل لابد من قراءة التاريخ .
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2
11 - محمد السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:33
أنه خبر مفرح جدا عقبال ما يصوت البرلمان المغربي على قانون يعاقب بالسجن والغرامة لكل من ينكر محرقة اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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6
12 - lotfi السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:35
ولما لا تدرس لأبناء المغاربة المسلمين سيرة الرسول الكريم و بطولاته واخلاقه وعدله بين الناس ورحمته بهم ليتخذوه قدوة في حياتهم ماذا سيستفيد أبناؤنا من تدريسهم الهولوكوست ماذخلنا نحن في ذالك ان كان هتلر ابادهم ام لم يفعل ذالك شانهم
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20
13 - هشام السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:36
قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز. معاداة السامية نموذجا

انا لا افهم عن اي تربية نتحدث
لا تعليم لا اخلاق لا ادب

هم يتحدثون عن اي دولة
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8
14 - Batman السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:40
بغاو يحببو لينا اليهود و الصهاينة بزز ! كل الأزمات والحروب التي يعيشها العالم اليوم هي من تدبيرهم ! هم أعداء أمن و إستقرار المجتمعات .. لاتغتروا بالشعارات البراقة .. إقرؤوا في بروتوكولات الماسونية و بنو صهيون باش تعرفو حقيقتهم و مايسعون إليه ..
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10
15 - حسين عمري السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:41
رسالة الملك بالامم المتحدة تحدثت بصفة عامة عن دور التعليم في محاربة الميز العنصري..الباحث الصهبوني اورين تلقى اول الخطاب لصالح بني قومه وما "يزعمون" ، انهم تعرضوا للمحرقة..وهي مزاعم فطنت لاسطوريتها،مجموعة من دول العالم وهو نا أكده "،اورين " ،عندما اشار" ان الغرب" بدأ يشكك في مزاعم المحرقة النازية لليهود قبل سنوات صدر للمفكر الفرنسي كتاب*"،الاساطير المؤسسة لدولة اسرائيل"*اصاب كذبة المحرقة في مقتل.لماذا لا تؤول رسالة الملك انه المقصود بالميز ،:ما ما يمارسه الكيان الصهيوني من ،ميز وتقتيل
بحق الفلسطينين ؟،وقراره الاخير "يهودية الدولة" ثم لماذا لا يؤول كلام الملك في حديثه عن "الفترات التاريخية الٱكثر قتامة"
ما يتعرض له الفلسطينيون من حصار وإعتقال وتقتيل يوميا على يد عصابات الاحتلال.لا أحد لابالمغرب يعادي اليهودية،"كدين سماوي"ولكن الصهيونية مرفوض التطبيع معها...
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10
16 - تعليق السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:42
اليهود هم اهلنا وعاشو معنا قبل مئات السنين وقبل الاسلام وتعرضوا لابادات جماعية من قبل المجرم هتلر وغيره من الديكتاتوريات ولكنهم تمسكوا بقوميتهم واحيوا وطنهم المنهوب ولغتهم السامية ومرحبا بهم ديما في وطنهم الثاني
ولا عزاء للديسلايكات
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-11
17 - عبد الفتاح السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:43
حبذا لو نضيف مجزرة صبرا وشاتيلا وباقي المذابح بحق الشعب الفلسطيني الأعزلبفلسطين المحتلة وخارجها , والإبادة الجماعية بحق الروهينغا , والهنود الحمر واللائحة تطول أم هناك فقط شعب الله المختار والباقي حشرات.
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10
18 - ahmed السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:48
اليهود ضحايا الهولوكوست لم تكن لهم اي علاقة بدولة اسراءيل التي استغلت هده الماساة لتنصب نفسها الوصية عن اليهود في ربوع العالم .الهولوكوست قضية انسانية تهم البشرية وحقوق الانسان . ملايين البشر ابيدوا لمعتقاداتهم الدينية وقربانا لمعتقادات عنصرية .لو تمكن هتلر من المسلمين لابادهم بدورهم الى جانب اليهود .وقد كان لموقف المرحوم محمد الخامس الاثر الواسع لدى شعوب العالم . ان خطوة حفيده محمد السادس ان فعلت سيكون لها تبعيات جد ابجابية على صورة المغرب دوليا .
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5
19 - جزائري السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:52
كان الاولئ تدريس النكبة، مناصرة اخوانونئ الفلسطنيون اولئ.المحرقة لها الغرب لتدريسها،لست بهاذا ناكر للتاريخ، و السلام.
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4
20 - yassine السبت 06 أكتوبر 2018 - 23:52
في فرنسا لا يتم تدريس التلاميذ الحروب الاستعمارية الفرنسية و المجازر التي قامت بها.
في امريكا لا يتم تدريس التلاميذ الجرائم التي قامت بها بحق السكان الاصليين.
في اليابان لا يتم تدريس التلاميذ اغلب جرائم الامبراطورية اليابانية بحق الصين و بالخصوص أكثر جريمة اشتهرت بها و هي '' نساء المتعة '' اللواتي عملن لصالح الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية في اليابان، كوريا، الصين، الفلبين وغيرها من البلدان الواقعة تحت الاحتلال الياباني و يقدر عددهم باكثر من نصف مليون فتاة من المستعمرات اليابانية.
إذا لماذا ندرس ابنائنا '' الهولوكست '' ، لست ضد التاريخ لكن انا من النوع الذي يرفض 'تعظيم' الجريمة المرتكبة بحق اليهود ، فالحرب العالميةالتانية مات فيها 60 مليون انسان، اذا لماذ نركز على موت بعض الالاف ؟
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6
21 - Mourad الأحد 07 أكتوبر 2018 - 00:09
Just wanted to know if morroca,s are ok with This
Because it’ makes me feel embarrassed
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