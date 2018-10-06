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الرئيسية | مجتمع | المفوضية الأممية تُتيح لأول مرة قروضاً صغرى للاجئين في المغرب

المفوضية الأممية تُتيح لأول مرة قروضاً صغرى للاجئين في المغرب

المفوضية الأممية تُتيح لأول مرة قروضاً صغرى للاجئين في المغرب
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:00

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر مكتبها في العاصمة الرباط عن إتاحة الوصول إلى القروض الصغرى لفائدة اللاجئين لأول مرة في المملكة؛ وذلك في إطار دعمها للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

ووقعت المفوضية السامية، خلال الأسبوع الجاري، اتفاقية شراكة مع مؤسسة القروض الصغرى "أتيل"، ستمكن اللاجئين في المملكة الحاملين لمشاريع من تقديم طلبات للتمويل، وهي مبادرة أولى من نوعها في المغرب.

وقالت المفوضية إن هذه الاتفاقية "ستتيح فرصة للاجئين لضمان استدامة مشاريعهم وتوسيع نطاق أنشطتهم"، معتبرة إياها بمثابة "خُطوة رئيسية نحو الاندماج المالي للاجئين في المغرب وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم".

وتدعم المفوضية السامية والجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغيرة اندماج اللاجئين منذ سنة 2007، من خلال برنامج الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في المجال الحضري؛ وذلك عبر التدريب المهني وتشجيعهم على خلق أنشطة مدرة للدخل.

وخلال السنة الماضية، تمكن 115 لاجئاً في المغرب من إنشاء 81 مشروعاً في جميع أنحاء المملكة بفضل تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أُنشئت تعاونية خاصة بالحضانة تضم 8 لاجئين من اليمن.

وبحسب إحصائيات المفوضية، فإن أزيد من 50 في المائة من اللاجئين المتواجدين على التراب الوطني فروا من بلدانهم بسبب الحرب أو صراع مسلح، ويوجد من ضمنهم سوريون ويمنيون إضافة إلى لاجئين من دول إفريقية وبعض دول آسيا.

ويبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب حسب آخر إحصائيات للمفوضية أكثر من 7000، غالبيتهم من سوريا، متبوعين باللاجئين القادمين من الكاميرون وغينيا وكوت ديفوار، وبعدهم اليمنيون. ويتركزون بالدرجة الأولى في مدن الرباط والدار البيضاء ووجدة.

وتُحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعمهم من خلال مشاريع وتعاونيات يؤسسونها، أو عبر التكوين المهني ثم الاندماج في سوق الشغل، وتسعى من خلال ذلك إلى إبرازهم كفرصة وعامل للتغيير عوض النظر إليهم كأمر يصعب السيطرة عليه.

ومنذ اعتماد المغرب لسياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء سنة 2014، أقرت السلطات عدداً من الإجراءات لفائدة الفئتين، من بينها الإدماج في النظام التعليمي النظامي وغير النظامي، والتكوين في اللغات والثقافة المغربية، وضمان استفادتهم من الحق في العلاج والسكن والتشغيل والمساعدة القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - tired السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:22
سبحااااااااااااااااااااااااااااااان الله
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5
2 - عبد المنعم المداويخ السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:26
لك الله يا وطني فين باغيين توصلوا هاذ البلاد بقا ليكم غير المهاجرين تكفاو غير معا هاذ الشعب المقهور عاد فكروا ديرو الخير راه الخير فالمقربين اولا و خا هاذاك ماشي خير راه حقنا.
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4
3 - It could be السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:28
لماذ لا يبقوا في بلا دهم وتعطيهم قروض هناك.بصراحة هذا يعتبر استفزاز للعاطلين في المغرب..
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7
4 - متتبع السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:29
تريد الأمم المتحدة الإبقاء على الاجئين في بلدان العالم الثالث بفثات من الأموال المهضومة و المسروقة من تلك البلدان.
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7
5 - chihab السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:30
لا يمكن للدولة أن تسمح للمفوضية أن تقوم بتتبيت هؤلاء في وطننا المفوضية تعمل عل غرار ما يفكر فيه الأوروبيين من أجل غرس هؤلاء في النسيج الاجتماعي المغربي نحن أصلا نعيش اوضاعا إقتصادية صعبة شبابنا يموت من أجل الهروب إلى فضاء ارحب بعدما ضاقت به السبل داخل وطنه الذين يساعدون في ذلك إنما يلعبون بالنار مجتمعنا غير قادر على استيعاب أبناءه فكيف له بايستيعاب الأجنبي
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6
6 - امازيغ سوسي السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:32
طريقة اكثر من دكية لتوطين الافارقة في المغرب . بمجرد حصول المهاجر على قرض فلن يستطيع مغادرة البلاد سواء الى اوروبا او الى بلده الاصلي وبين تاريخ الحصول على قرض وتاريخ اداءه (غالبا خمس سنوات فما فوق ) فقد يكون المهاجر قد الف الحياة هنا وربط علاقات وقرر الاستقرار . وستبقى الاخبار مثل المغرب يرفض ان يكون حديقة خلفية لاوروبا . دركي اوروبا . يرفض انشاء مخيمات للاجءين مجرد اكاديب كالتنمية والتقدم والسياسة الرشيدة وما الى دلك .
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8
7 - MEHDI السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:32
هدا يمسى بتوطين الأجانب بالبلد ... هل أخدتم إستفتاء منا ولا وطننا مثل الزريبة ... خدوهم لأوروبا وأعطوهم قروض ببلدان أروروبا وأمريكا ... عجيب أمركم هامريكان دير قرعة بالمغرب تاخد ناس الباك وما فوق والدول الأخرى تهجر الكفاءات بالمغرب ... وفي المقابل تقومو بتوطين الناس لا علاقة لها بالوطن ولن تنفع الوطن الا بانبثاق العنصرية أنا دخيل وأنت أصلي وزيد وزيد ...
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7
8 - متتبع السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:51
من اجل تثبيثهم في المغرب وعدم وصولهم الى اروبا, و المغرب يوحل فيهم , حسبنا الله و نعم الوكيل, واش المغرب ناقص هم , باش يزيدونا هادو ؟
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9 - مواطن السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:56
صدق من قال معندوا هم تولدوا حمارتوا
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10 - كاره للأفارقة السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:09
إرضاء و حماية لأوربا غرقونا بالأفارقة اللي ولينا نخافو منهم. و الله يلقاك شي افريقي في شي بلاصة حتى يگريسيك أو يقتلك. المسؤولين ديالنا المنتفعين من هذه الظاهرة كيضربو لفلوس ديال بصح على ظهر المواطنين و عيشونا في الرعب. عتقو ولاد الشعب بعدا ألمجرمين. لو كان عندي السلاح كون حيدت هاذ الزبل ديال الأفارقة
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11 - حزين السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:10
واو على عنصرية فالتعليقات عندما يتعلق الأمر بالحريك و هجرة المغاربة إلى أوروبا نجد جيشا من المعلقين يشجعون و يتمنون الوصول الى الضفة الأخرى و الهرب من جهنم التي يعيشون فيها ما الفرق بينكم ياسادة و بين هؤلاء المهاجرين تشتركون في نفس الحلم هجرة بلدانكم رغم ان ضروفكم افضل بكثير منهم لا حروب لا مجاعات سوى حب التغيير ما الفرق بين مهاجر حراك في اوروبا و هؤلاء اقول لكم الفرق الفرق في العقلية الاوروبيون يقبلون بكم و بجهلكم ومشاكلكم و يعطيكم الاعانات و يحاولون ادماجكم و يحترمون انسانيتكم اما انتم عندما يكون الامر معكوسا تظهر الأنانية و العنصرية المقيتة و التكبر و الازدراء لذاك عمركوم الطفروه لان للتحلون الخير للاخرين وانا و من بعدي الطوفان نفس عقلية مسؤولينا الذين تلوموهم ليل نهار على حالة المغرب أنهم منكم و سلوكهم هو سلوككم و كيفما كنتم يولى عليكم نحن نستحق حاكمينا ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.
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