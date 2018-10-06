لقاء يجمع قضاة المغرب بلجنة من المجلس الأعلى

هسبريس من الرباط

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ولجنة معينة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية لقاء تواصليا، برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبعضوية الأعضاء المعينين من طرف الملك محمد السادس، وبحضور الأمين العام للمجلس.

وعبّر أعضاء اللجنة عن "تقديرهم لنادي قضاة المغرب، والأدوار التي اضطلع بها ولازال في الساحة القضائية"، مؤكدين على "موقعه كشريك أساس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في عملية الإصلاح، وتدعيم استقلال السلطة القضائية".

من جهته، رحب المكتب التنفيذي، في شخص رئيس النادي، بهذا التنويه، مع قيامه بعرض تصورات نادي قضاة المغرب ومطالبه المعبر عنها منذ بداية اشتغال المجلس المذكور، والمتعلقة أساسا بـ"تواصل المجلس مع الجمعيات المهنية، وتفعيل المقاربة التشاركية، والتنزيل الأمثل للمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بتدبير الوضعية الفردية، وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة؛ فضلا عن تعزيز شفافية المجلس عبر النشر الفوري لنتائج أشغاله".

وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى موضوع الحق في التعبير بالنسبة للقضاة، وذلك بالتأكيد على "ضرورة عدم المس بهذا الحق، إلا في إطار القيود التي حددها القانون، إضافة إلى إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مدونة السلوك القضائي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي بكل جلاء".

وأكّدت اللجنة أنها "سترفع مُحصلة اللقاء إلى نظر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكافة أعضائه، وذلك من أجل مناقشتها واتخاذ ما سيراه بخصوصها"، مؤكدة أن "هذا اللقاء التواصلي الأولي ستعقبه لقاءات أخرى سيحدد المجلس صيغتها لاحقا".

وأكّد الطرفان أن "الحوار والتواصل المستمر هما السبيل الأنجع لتذليل صعوبات العمل المشترك وتجاوز كل إشكالاته".