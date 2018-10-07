تبادل اتهامات بعد بتر أصبع تلميذة في المحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

تعرضت تلميذة تدرس بإعدادية عين حرودة، ضواحي مدينة المحمدية، إلى حادث تم على إثره بتر أصبعها بعدما التصق خاتم كان بأصبعها بسياج المؤسسة.

واتهمت أسرة التلميذة ذات الـ14 ربيعا إدارة المؤسسة بمنحها مبلغ 300 درهم كتعويض عن هذا الحادث، دون أن تقدم أي مساعدات لها أو تحصل على تعويض من التأمين المدرسي.

من جهتها مصادر من داخل إعدادية عين حرودة، أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جميع الاجراءات القانونية تم القيام بها منذ لحظة الحادث الذي تعرضت له التلميذة المعنية بالواقعة.

وأوضحت المصادر نفسها أن التلميذة "خلال الواقعة لم تكن بإحدى الحصص التربوية، إذ قامت رفقة بعض التلاميذ من قفز سور المؤسسة، بيد أنهم لحظة معاينتهم لأحد الأساتذة حاولوا الفرار، إلا أن أصبعها تعرض للبتر بالباب بسبب خاتم كانت تضعه".

وقد جرى على الفور الاتصال بمختلف المصالح وتم نقلها صوب مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، تضيف المصادر دائما، حيث تلقت العلاجات الضرورية، مؤكدة أن "جمعية آباء وأولياء التلاميذ من تكفلت بجميع المصاريف".

وبخصوص منح المؤسسة مبلغ 300 درهم لأسرة التلميذة من أجل تطبيب ابنتها، كما تم تداوله وسط الأوساط بالمنطقة، نفت مصادرنا ذلك مشددة على أن "ما تم منحها من طرف الجمعية، هو مبلغ لبعض الإجراءات الأخرى، حيث تم توقيع إشهاد على ذلك ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتعويض".

وأشارت إلى أن الجهة المخولة لها بتعويض التلميذة " شركة التأمين وليست جمعية آباء والأمهات"، مؤكدة أن هناك تصريح بالحادثة ويجب اتباع المساطر المعمول بها من أجل الحصول على تعويض إن كان.