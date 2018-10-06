اختتام الندوة الدولية للمجتمع المدني بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

قال الدكتور نجيب الحجيوي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بسطات، في تصريح لهسبريس على هامش إسدال الستار على أشغال الندوة الدولية التي احتضنتها الكلية بعنوان "المجتمع المدني: الديمقراطية ومتطلبات التنمية"، إن سياق التنظيم بمعية باقي الشركاء من المغرب وخارجه جاء انطلاقا من القناعات الشخصية للهيئات المشاركة، التي لازالت تطرح العديد من الأسئلة حول المجتمع المدني باعتباره موضوعا للتأمل والتفكير.

وأشار الحجيوي إلى أن الظرفية الراهنة في حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم المجتمع المدني وتحديد المقصود به، واعتبر أنه من الخطأ والمنزلقات الكبرى أن يحصر المفهوم في الجمعيات فقط، مشيرا إلى وجود فاعلين آخرين كالتعاونيات والنقابات والأحزاب والحركات الاجتماعية.

وأوضح المتحدث أن جمعيات المجتمع المدني تجاوزت بكثير مبدأ فصل السلط، بقيامها بالتشريع عبر الملتمسات والتتبع والمراقبة والتقييم، مسجّلا ضعف المردودية والفعالية بالنظر إلى التفريخ المهول لجمعيات المجتمع المدني، بسبب تساهل قوانين تأسيس الجمعيات في المغرب.

وعرج المتحدث على سوء الفهم والخلط الموجود على مستوى الجماعات الترابية بين آليات التمثيلية الديمقراطية وآليات التمثيلية التشاركية، موضحا أن المنتخب الجماعي لم يتقبل بعد عنصرا جديدا، يتمثل في الفاعل الجمعوي، الذي يمكن أن يقتسم معه السلطة، مؤكدا على إعادة النظر في دور المجتمع وشروط تأسيس الجمعيات، وحصر الأدوار الحقيقية للمجتمع المدني خارج رهانات السلطة السياسية.

من جهتها أشارت الدكتورة إيناس الطوير، الباحثة في العلوم الثقافية بتونس، من خلال مداخلة لها تحت عنوان "الرأي العام الافتراضي في تونس وتشكل المجتمع السيبرني خلال سنتي 2014 و2016"، إلى دور الوسائط الرقمية الحديثة في تحويل المجتمع المباشر إلى المجتمع الافتراضي السيبيرني.

وحول القيمة المضافة للندوة الدولية قالت إيناس الطوير، في تصريح لهسبريس، إنها تكمن في نوعية الفريق العلمي المشارك من دول مختلفة من حيث الموقع والمهارات والقدرات، ما ساهم في تبادل العلاقات والخبرات وشراكات جديدة في مجال البحث العلمي ومشاريع القوانين، وفتح آفاق جيّدة للعمل في الميدان العلمي بالمغرب العربي بشكل عام.

وحول وضع المجتمع المدني في تونس أوضحت الباحثة في العلوم الثقافية أن جمعيات المجتمع المدني قطعت شوطا كبيرا على مستوى العدد وطبيعة المساهمات، للحدّ من البطالة في مدن معينة وبنسب معينة رغم بساطتها، لكنها حققت بذلك نوعا من الأريحية والمرونة على مستوى التعامل، وفتح الآفاق للإطارات الشابة وأصحاب الشواهد العليا للمساهمة في تفعيل المجتمع المدني والانخراط فيه، من أجل أهداف وأنشطة متنوعة تفضي بهم إلى البحث عن وظيفة شبه قارة في مرحلة أولى من الحياة.

الدكتور عبد الرحمان الماضي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية والديمقراطية التشاركية بكلية الحقوق بسطات، أوضح من جهته أن الندوة جمعت بين عاملين أساسيين؛ أولهما متعلق بالديمقراطية وثانيهما متعلّق بالتنمية، مشيرا إلى أن الفاعل الأساس في التنمية هو المجتمع المدني، الذي أصبح يشكل مركزا مهما في العالم، معللا ذلك بالمكانة المهمة للمجتمع المدني للاضطلاع بأدواره في مسلسل اتخاذ القرار وتنفيذه وتقييمه.

واعتبر الماضي أن مداخلات الندوة تأتي في إطار الجمع بين متطلبات القانون وبين واقعية الممارسة وإكراهات الواقع، وأكّد أن الهوة الفاصلة بين القانون والواقع والهوة الفاصلة بين النظرية والقانون مربط الفرس في الندوة، من أجل مناقشة الهويتين معا وإيجاد تصور وتشخيص لهما، بغية اعتماد تقييم علمي موضوعي أكاديمي لهذه العلاقة بين الديمقراطية والتنمية والمجتمع المدني.

الدكتور عبد الرحيم العلام، رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن تنظيم الندوة يأتي انطلاقا من الوعي الجيد بعلاقة الديمقراطية بالتنمية، مؤكدا أنه "لا تنمية بدون ديمقراطية".

وأشار العلام إلى أن مفهوم المجتمع المدني في المغرب لازال غير مفهوم بشكل جيد، معللا ذلك بوجود من يعتقد أنه ينحصر في الجمعيات، وموضّحا أنه أكبر من تأسيس جمعية أو حزب سياسي، مستشهدا بقول "هيكل" إن "المجتمع المدني هو ذلك الفراغ الموجود بين الدولة وبين الأسرة، الذي يشتغل سياسيا وتضامنيا ودفاعا عن حرية الاعتقاد والمساواة بين النساء والرجال".

وأكّد عبد الرحيم العلاّم أن الندوة المغاربية بمشاركة تونس وموريتانيا والجزائر وليبيا رامت الجواب عن كل الأسئلة، بالمناقشة والتشخيص والتأصيل والاقتراح؛ ونفى أن يكون المشكل الأساس لدى الجمعيات هو التمويل، رغم بعض الإكراهات المادية، رادّا الأمر إلى غياب العنصر البشري المتميّز بالتطوّع الحقيقي والفعالية والنزاهة، والذي ينبغي أن يكون متوفرا في مكاتب الجمعيات للاشتغال الجماعي، داعيا إلى ترسيخ فكرة التطوّع بالمال والوقت ونكران الذات لدى الأطر المغربية من أجل المصلحة العامّة عوض المصلحة الأهلية.