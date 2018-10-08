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الرئيسية | مجتمع | يساريون ينادون بالاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام

يساريون ينادون بالاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام

يساريون ينادون بالاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:00

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، المزمع تنظيمها من لدن الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد المقبل في مدينة الدار البيضاء تحت شعار: "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام".

التنظيمات السياسية اليسارية المشكلة لتحالف الفيدرالية، والمكونة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قالت، في نداء عممته على المغاربة، إن الدعوة إلى هذه المحطة الاحتجاجية تأتي "لنقول جميعاً كفى من الفساد، كفى من نهب المال العام واستغلال النفوذ، كفى من مراكمة الثروة بأسلوب الفساد والنهب ضدا على المصالح العليا للوطن"، داعية المؤسسات الدستورية في البلاد إلى القيام بدورها في محاربة هذه الظواهر التي تنخر جسم عدد من المؤسسات العمومية.

ويُطالب الداعون إلى المسيرة بـ"إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير جطو، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي"، مشددين على ضرورة "وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات".

علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أكد أن "مشاركة الفيدرالية جاءت في سياق الدفاع عن القضايا العادلة، وخصوصا دعوة الدولة وكل الفاعلين السايسين والاقتصاديين إلى العمل على محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد "لا يمكن له أن يتحقق بدون وجود إستراتيجية واضحة للحكومة في هذا المجال".

وأوضح القيادي اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بالرغم من وجود مؤسسات للحكامة، فإن عدم تفعيل بنود الدستور المتعلقة بالحكامة المالية جعلت الفساد يزيد استفحالا وانتشارا كما تشير إلى ذلك مؤشرات منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها، والتي تؤكد استمرار تراجع المغرب في سلم الترتيب العالمي".

وأضاف بوطوالة أن "الحكومة لا تبدو أنها تتوفر على إرادة سياسية كافية، كما أنها لا تبدو أنها تتوفر على الوسائل الناجعة لمحاربة الفساد؛ لأنه بدون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبدون متابعة المسؤولين عن نهب المال العام أمام المحاكم لا يمكننا القضاء عن هذه الظاهرة الخطيرة".

ويرى المتحدث أن الفساد، وفقا لتقديرات رسمية، يتسبب في خسارة كبرى للمغرب تصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، داعياً إلى ضرورة وجود رقابة سياسية قوية ضد المفسدين، مضيفاً أن "ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات يعد خطوة مهمة؛ لكنه يبقى غير كاف، لأن تقاريره لا تستثمر في محاربة الفساد".

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد أن المغرب يخسر سنوياً ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام جراء الفساد، معتبراً الرقم المسجل في هذا الصدد بأنه "ضخم". وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن عدداً من المسؤولين يحاكمون بسبب "الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون"، وذكر أنهم ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية، بما فيها "الأمن الوطني" و"الدرك الملكي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - إنما الأمم أخلاق ... الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:14
وأسفاه! ندعي الإسلام والإسلام منا بريء.
المغاربة يحتاجون إلى صحوة ضمير لا إلى تظاهرات ومهرجانات فلكلورية. الموطن الغير الواعي بحقوقه وواجباته كل شيء عنده سيان.
ربوا وعلموا الناس في المدارس والمساجد والخيمات والمخيمات مالهم وما عليهم تكونون أحسن الأمم.
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2
2 - taozari الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:17
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد المفسدين والظالمون .. ..ترى ما الدي يريدونه من المغرب الا يستحيون مما يفعلون يسرقون المال الامة
ويرمونه في الابناك الغربية..والغريب في الامر انهم لايستفدون منه. بل تستفيد منه الدول الغربية. فقط. لدالك يريدون تكليخ الامة حثى لا يسألهم احد..لك الله يا وطني
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13
3 - الرحمني الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:17
الشيء اذا زاد عن حده انتقلب لصده. كل أيبوع مسيرة حتى تميعت. كما سبق أن ميعت النقابات الاضراب. حتى اصبحت النقابات لا تجرؤ على الدعوة اليه لعدم استجابة الشغيلة
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2
4 - marocain الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:27
على اليساريون الشباب أن يُندِّدوا أوَّلاً بمخلَّفات الفساد التي خلَّفها أَساتِذَتُهم و مُثقَّفوهم من مناضلي الحزب و الفكر اليساري العلماني الإنتهازي منذُ عقود،قبل أن يخرجوا اليوم بهذه المسرحيات بعدما ٱنطفأتْ شمعة فِكْرِهم و أحزابهم!ففاقِدُ الشيء لا يُعطيه.و رغم أني بعيدٌ عن السياسة و أُقِرُّ أنه لا خيرَ في جميع الأحزاب الحالية أرى أنَّ بعض أعضاء و ليس كل : الحزب المُسيِّر خير من شِرذمة اليساريين على الأقل بسبب نظافة ماضيهم و بطونِهم،و الكل يعلم أن الحكومات و الوزراء في بلدنا لم تكن عندهم أبداً منذ الإستقلال الكلمة في ٱتخاذ أي قرار كبير أو مصيري .
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-11
5 - 3mir الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:30
اليساريون الديمقراطيون....يعني هناك يسار غير دمقراطي ...ووسط ويمين وشمال...اعطيني المقود و براكا ماتفلية....جربنا كلشي والماسي مزال تتكاثر...المبادء موجودة منذ نزول اول رسالة ولكن المشكلة مشكلة رجال...الرجال اللي ما بقاوش غير العنصر النسوي باشكاله من بينهم العنصر الذكوري النسوي
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-3
6 - رضى الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:33
اضن الكل متفق على إزاحة الفساد...ولكن على أي فساد تتكلمون...! ادا كان فساد البيئة فأنا متفق...يعني الثلوث ...السمعي البصري التنفسي الماءي التواصلي..... كل ما يضر بحاسة السمع...كالصراخ والعويل والسب والشتم و الكدب ووو البصري كرمي الإزبال و التبول في الشارع و اللباس الوسخ و التعفن و الاشتباكات و الصور والمشاهد الدامية ووو و المهم هو التنفسي لأنه بدون أكسجين لا يمكن للعقل أن يعمل ... فالانبعاثات التي تصدر من السيارات و خاصة المازوط و 4×4 المسرطنة تفتك بنا والغريب أن الناس البلداء لازالت تقتنيهم و بكثرة و تستعملهم بافراط فقط للمظاهر و المشكل انها باهظة الثمن و هنا نرى أن هناك بين المرضى الدين يمتطيونهم وخاصة في المدن و البانضيا الدين يسرقون المال العام علاقة و طيدة...أدن كيف يعقل أن يشتري بالمانضة سيارة من هدا النوع و تخلص المكوس و التامين و الصيانة و تؤدي حسب الخيل على الأقل 100 درهم من البنزين في كل 50 كلم....!!!!
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5
7 - عبدالرحمان الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:38
ماذا ينتظر المغاربة من حزب عتيد لم يؤدي كراء مكتبه في اگاذير وتراكم عليه عشرة مليون سنتيم مندو 2009 ومازال يماطل... وجميع المنتمين اليه حقوقين. مهزالة المبادئ شطب الفساد في دارك عاد شطب ديال الناس عن حزب الطليعة أتحدث
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8 - مواطنة 1 الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:40
لماذا يصرح المسؤولون عن ممتلكاتهم عند توليهم مهامهم لكن عند انتهائها لا يحاسبون عما اصبح في ملكهم وملك افراد اسرهم ؟ لماذا يعفى المسؤول ويذهب لحال سبيله بما نهب دون حساب ؟ لكن يبقى من المستحيل ان يكون هناك حساب نزيه الا اذا كانت لجنة دولية من خارج المغرب هي من ستقوم يذلك . قالك جابو واحد وقالو ليه غادي تحارب الرشوة ، قاليهم شحال غادي تدورو معايا باش نحاربها !!!!!
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8
9 - RAMO الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:45
محاربة الرشوة والفساد و....، هذا ليس مطلب حزبي أو جهة ما،
بل هو مطلب شعبي عامة، ما عدا المفسدين و...
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10 - زائر الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:52
إحالة تقارير جطو على القضاء هو الحل لمعضلات المغرب و إلا فانتظري الساعة.
 قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (رواه البخاري [59])، فإنَّه إذا صار الحفاةُ العراةُ رعاءُ الشاءِ -وهم أهلُ الجهل والجفاء- رؤوسَ الناس، وأصحابَ الثروة والأموال، حتّى يتطاولوا في البنيان، فإنَّه يفسد بذلك نظامُ الدين والدنيا.
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11 - الرجل الحر الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:52
مادام ان ملفات الفساد المالي تبقى حبيسة في خزائن المجلس الأعلى للحسابات دون عرضها على القضاء من أجل محاسبة ناهبي المال العام فمن الطبيعي سنرى تمادي ناهبي المال العام في سرقة أموال الدولة يجب تفعيل بنود الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد كل من تم ضبطه في ملف فساد والتحقيق معه ومحاكمته حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر يجب محاكمة المتورطين في ملفات الفساد فالمجلس الأعلى للحسابات يرصد عدة اختلاسات و خروقات ولا يتم عرضها على القضاء هذا إن دل عل شئ فهو يدل على تواطئ بين القضاء ومؤسسات الدولة هذا التواطئ هو الذي يكرس نهب المال العام فدولة الحق والقانون مجرد سراب ووهم وحروف يزين بها الدستور المغربي لا أقل ولا أكثر
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12 - Bob الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:56
حتى المواطن كاي يعطي الرشوة
و كاي يبغي التدويرة
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13 - Touhali الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:57
fidélité honnêteté et transparence
إبّان ربعينات والخمسينيات كونى نسمعوا من ﻷحزاب الوطنية
كلم وتشجيعات تصورنا كثيراً وهي كما يلي:
إدا حصل المغرب على ﻹستقﻻله فسيكون المغرب أفضل من مستعمره مادياً ومعنويا صنعيا واقتصادياً، المستعمر بناء بلده إقتصاديا بالموارده من المغرب ونحن خادم المستعمر.
يقولون لنا الكثير ، نعام صحيح كلمهيم !
فرنسا دخلت المغرب سنة 1900 وخرجت 1956
في ظرف 56 سنة أستطعوا بناء جميع المدون المغربية وماوانيئها وسدد والطرق والقطارات تذهب من مراكش الى تونس عبر الجزائر. والكهرباء وجميع انواع المواصلات.
المغرب أستقل من فرنسا 1956ً ونحن اليوم في سنة 2018 . في ظرف 62 سنة أينهيا منجزات بلدنا الحبيب المغرب ؟
اينا دهبت أموال المغرب.
الفرق بيننا وبينهم هو : هوم يعملون لصالح الوطن قبل مصالحهم الشخصية ولهم مراقبة ومحاسبة. الكول يعملون بشكل عام لصالح الشعب والوطن.
أين ذهبت أموال المغرب وديونها الخارجية والهبات الخالجية واليابانية واﻻوروبيا وغيرها. يمكن للمغرب أن يكون من أفضل دوال العلمية شرط ، العمل بالصافة وصدق لصالح الشعب والوطن وعدم تهريب ﻷموال.
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14 - sos الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 10:01
فساد الاحزاب ملة واحدة. كلها وهمو .الشعب عالم و السياسيين في عالم آخر و المخزن منهضروش.
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