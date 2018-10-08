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كُتّاب وآراء
يساريون ينادون بالاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، المزمع تنظيمها من لدن الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد المقبل في مدينة الدار البيضاء تحت شعار: "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام".
التنظيمات السياسية اليسارية المشكلة لتحالف الفيدرالية، والمكونة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قالت، في نداء عممته على المغاربة، إن الدعوة إلى هذه المحطة الاحتجاجية تأتي "لنقول جميعاً كفى من الفساد، كفى من نهب المال العام واستغلال النفوذ، كفى من مراكمة الثروة بأسلوب الفساد والنهب ضدا على المصالح العليا للوطن"، داعية المؤسسات الدستورية في البلاد إلى القيام بدورها في محاربة هذه الظواهر التي تنخر جسم عدد من المؤسسات العمومية.
ويُطالب الداعون إلى المسيرة بـ"إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير جطو، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي"، مشددين على ضرورة "وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات".
علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أكد أن "مشاركة الفيدرالية جاءت في سياق الدفاع عن القضايا العادلة، وخصوصا دعوة الدولة وكل الفاعلين السايسين والاقتصاديين إلى العمل على محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد "لا يمكن له أن يتحقق بدون وجود إستراتيجية واضحة للحكومة في هذا المجال".
وأوضح القيادي اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بالرغم من وجود مؤسسات للحكامة، فإن عدم تفعيل بنود الدستور المتعلقة بالحكامة المالية جعلت الفساد يزيد استفحالا وانتشارا كما تشير إلى ذلك مؤشرات منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها، والتي تؤكد استمرار تراجع المغرب في سلم الترتيب العالمي".
وأضاف بوطوالة أن "الحكومة لا تبدو أنها تتوفر على إرادة سياسية كافية، كما أنها لا تبدو أنها تتوفر على الوسائل الناجعة لمحاربة الفساد؛ لأنه بدون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبدون متابعة المسؤولين عن نهب المال العام أمام المحاكم لا يمكننا القضاء عن هذه الظاهرة الخطيرة".
ويرى المتحدث أن الفساد، وفقا لتقديرات رسمية، يتسبب في خسارة كبرى للمغرب تصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، داعياً إلى ضرورة وجود رقابة سياسية قوية ضد المفسدين، مضيفاً أن "ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات يعد خطوة مهمة؛ لكنه يبقى غير كاف، لأن تقاريره لا تستثمر في محاربة الفساد".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد أن المغرب يخسر سنوياً ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام جراء الفساد، معتبراً الرقم المسجل في هذا الصدد بأنه "ضخم". وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن عدداً من المسؤولين يحاكمون بسبب "الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون"، وذكر أنهم ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية، بما فيها "الأمن الوطني" و"الدرك الملكي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
المغاربة يحتاجون إلى صحوة ضمير لا إلى تظاهرات ومهرجانات فلكلورية. الموطن الغير الواعي بحقوقه وواجباته كل شيء عنده سيان.
ربوا وعلموا الناس في المدارس والمساجد والخيمات والمخيمات مالهم وما عليهم تكونون أحسن الأمم.
ويرمونه في الابناك الغربية..والغريب في الامر انهم لايستفدون منه. بل تستفيد منه الدول الغربية. فقط. لدالك يريدون تكليخ الامة حثى لا يسألهم احد..لك الله يا وطني
بل هو مطلب شعبي عامة، ما عدا المفسدين و...
قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (رواه البخاري [59])، فإنَّه إذا صار الحفاةُ العراةُ رعاءُ الشاءِ -وهم أهلُ الجهل والجفاء- رؤوسَ الناس، وأصحابَ الثروة والأموال، حتّى يتطاولوا في البنيان، فإنَّه يفسد بذلك نظامُ الدين والدنيا.
و كاي يبغي التدويرة
إبّان ربعينات والخمسينيات كونى نسمعوا من ﻷحزاب الوطنية
كلم وتشجيعات تصورنا كثيراً وهي كما يلي:
إدا حصل المغرب على ﻹستقﻻله فسيكون المغرب أفضل من مستعمره مادياً ومعنويا صنعيا واقتصادياً، المستعمر بناء بلده إقتصاديا بالموارده من المغرب ونحن خادم المستعمر.
يقولون لنا الكثير ، نعام صحيح كلمهيم !
فرنسا دخلت المغرب سنة 1900 وخرجت 1956
في ظرف 56 سنة أستطعوا بناء جميع المدون المغربية وماوانيئها وسدد والطرق والقطارات تذهب من مراكش الى تونس عبر الجزائر. والكهرباء وجميع انواع المواصلات.
المغرب أستقل من فرنسا 1956ً ونحن اليوم في سنة 2018 . في ظرف 62 سنة أينهيا منجزات بلدنا الحبيب المغرب ؟
اينا دهبت أموال المغرب.
الفرق بيننا وبينهم هو : هوم يعملون لصالح الوطن قبل مصالحهم الشخصية ولهم مراقبة ومحاسبة. الكول يعملون بشكل عام لصالح الشعب والوطن.
أين ذهبت أموال المغرب وديونها الخارجية والهبات الخالجية واليابانية واﻻوروبيا وغيرها. يمكن للمغرب أن يكون من أفضل دوال العلمية شرط ، العمل بالصافة وصدق لصالح الشعب والوطن وعدم تهريب ﻷموال.