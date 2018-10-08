24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)

  2. الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)

  3. اللباسُ لا يصنعُ الراهب! (5.00)

  4. دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة" (5.00)

  5. كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | فرص العمل في المملكة .. غياب المواكبة يعطب "كـوطا" ذوي الإعاقة

فرص العمل في المملكة .. غياب المواكبة يعطب "كـوطا" ذوي الإعاقة

فرص العمل في المملكة .. غياب المواكبة يعطب "كـوطا" ذوي الإعاقة
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:00

أعادت وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بوزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، إثر سقوطه في حادث عَرَضي مساء أمس الأحد، من سطح مبنى الوزارة، موضوعَ تشغيل الأشخاص ذوي إعاقة في المغرب إلى الواجهة، خاصة في ظل تعثّر تفعيل المرسوم المنظم لـ"كـوطا" الأشخاص ذوي إعاقة في المناصب المالية بالوظيفة العمومية.

ومنذ سنة 2016، أصدرت الوزارة نفسها مرسومَ الاستفادة من حصيص 7% من مناصب الوظيفة العمومية المتبارى حولها، طبقا لقرار رئيس الحكومة 3.130.00 المتعلق بتحدید قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.

وينصّ القرار سالف الذكر في المادة الثانية منه على أن تخصص لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة الحاملين لبطاقة "شخص معاق" نسبة 7 في المئة من مجموع المناصب المالية المقيّدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتبارى بشأنها؛ غير أنّ ولوج الأشخاص ذوي إعاقة إلى الوظيفة العمومية ما زال مشوبا بكثير من العوائق.

السبب الرئيسي لعدم تخويل الأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من حقّهم في التشغيل الذي يكفله القرار 3.130.00، هو غياب تتبّع إعمال هذا الإجراء، وعدم تقييم مدى فعاليته، حسب عبد المالك أصريح، عضو جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بتطوان، الذي أشار إلى أنّ هذا العاملَ يحدُّ من فعالية القرار الذي جرى العمل به منذ سنة 2001.

ورغم التنصيص، قانونيا، على تخصيص 7 في المئة من مناصب الوظيفة العمومية المتبارى بشأنها للأشخاص ذوي إعاقة، إلا "أنّها في الواقع لا تطبق"، يقول أصريح، مبرزا أنّ معيقات تفعيل هذه النسبة تتجلى أساسا عدم مواكبة الإجراء القانوني الذي ينصّ عليها بمجموعة من العمليات المتعلقة بإجراء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.

وَيَلزم المرشحين في وضعية إعاقة، الراغبين في المشاركة في مباريات التشغيل المنظمة من طرف القطاع العام وشبه العام، التوفر على شهادة الإعاقة، تسلمها لهم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ويرى عبد المالك أصريح أنّ طريقة تنظيم المباريات التي يشارك فيها الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يُعاد فيها النظر، من أجل إقامة المساواة بينهم وبين باقي المرشحين، مبرزا أنّ هذه العملية تحتاج إلى التقائية القطاعات المعنية، وهي وزارة الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، من أجل التأكد من مدى تطبيق حق ذوي الإعاقة في مناصب الوظيفة العمومية.

واعتبر الناشط الحقوقي أنَّ نسبة 7 في المئة من مناصب الوظيفة العمومية المخصصة لذوي الإعاقة في المغرب نسبة مهمة بالنظر إلى بعض التجارب المقارنة، التي لا تتجاوز 3 في المئة، كما هو الحال في لبنان وتونس، مشيرا إلى أنّ إدماج هذه الشريحة المجتمعية في الوظيفة ليس بالشيء الصعب، خاصة وأنّ نسبة الذين يلجون منهم إلى الجامعة، حسب نتائج دراسة سابقة، لا تتعدى 1 في المئة، وهو ما يعني أنّ نسبة المرشحين منهم لاجتياز المباريات، التي يلزم المشاركة فيها التوفر على شهادة جامعية، قليلة جدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - kamal الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:18
تعازي الحارة لأسرة الشهيد ونتمنى ان شاء الله ان يسكنه فسيح جناته امين
وذنب هذا الشهيد أنه ولد في دولة لا تحترم ابسط حقوقه كإنسان وهو حقه في الشغل و العيش الكريم
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير عاجلا غير آجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - كتكوت الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:19
حكومة معاقة، أغلبية الشعب معاق....إنهم ليسوا معاقون، نقول ذووا آختياجات خاصة، لهم جميع حقوق المواطنة، لكن ما خدددددموا تا الناس لي بصحتهم عاد يشوفو ذووا الإحتياجات الخاصة...تبا....لقد هزلت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - أبو ليلى المهلهل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:22
كاريكاتير ممتاز و معبر عن اهتمامات الباجدة وتجار الدين و كل من يدور في فلكهم، واهتماماتهم تنحصر فقط في ثالوثهم المقدس:***المال***الجاه***النساء***.... وضرب بالمطالب العادلة و المشروعة للشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية عرض الحائط....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - حنان الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:23
رحم الله الفقيد.
هذه الحكومة لاتحكم فهي مثل الدمى المتحركة،ولا تتقن شيئا غير الجانب الشفوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - راي1 الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:24
مؤحرا نظمت الانابيك مباراة لتوظيف عدد من مرشدي الشغل .لكن وعلى الرغم من توصل بعض المترشحين لاستدعاء الحضور لاجراء المباراة بواسطة الاميايل الخاص بهم فان اسماءهم لم ترد بلوائح المقبولين مع العلم ان بعضهم حاصل على عدة ميزات في شهادة الاجازة وان بعض من تم قبولهم لم ينجحوا الا بميزة مقبول.وعندما تم الاتصال هاتفيا بالمسؤولين كان الجواب في الاول بان هنالك خطأ في اللوائح وفي اليوم السابق للمباراة توصل البعض بمكالمة هاتفية تخبرهم بانهم لم يقبلوا في المباراة.فاين الاستحقاق الذي يتحدثون عنه.واين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - zakaria الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:33
عادي أسبوع وينساو كلشي كيفما نساو حياة وزيد..... شعب لا يريظ التغير للأفضل كيموت على الدل و العبودية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - ولد حميدو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:44
اولا فالمغرب ليس هو أوربا لكي يعطي السوسيال الذي يشجع المغاربة على الهجرة لأن الاعتماد على الآخر هو الدي اوصلنا إلى ما نحن عليه ففي حينا كان اخوان تكتري لهما اختها المهاجرة شقة و ترسل لهما المصروف لمدة عشرين سنة و لكن عندما توفيت لم يؤديا واجبات الكراء لمدة ثلاث سنوات و أصبحا يتسولان فحتى العمل لن يقبلهما اي احد لانهما تجاوزا سن الخمسين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.