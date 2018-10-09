الزفزافي ينتقد خذلان ناصر للتتويج بـ"ساخاروف"

هسبريس – نور الدين إكجان

وجه أحمد الزفزافي، والد ناصر، لوما وعتابا إلى الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية المغربية، بعد تخليها عن دعم ابنه في مساره للتتويج بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، متسائلا عن أسباب عدم مساندة شاب مغربي عانى من قلة ذات اليد، وقام بما لم تستطع الأحزاب القيام به منذ الاستقلال إلى حدود اليوم.

وقال الزفزافي الأب، في فيديو بثه على موقع "فيسبوك"، إن "أوروبا رشحت الزفزافي وساندته، وهي مختلفة عنه قاريا ولغويا وعرقيا"، مشيرا إلى أنه "حتى الأحزاب التي تدعي التقدمية لم تتصل بالأحزاب والنواب الأوروبيين".

وأردف والد أيقونة حراك الريف أن "المغرب يتوفر على قامات سياسية كبيرة، لكنها لم تفعل أي شيء من أجل تتويج ناصر الزفزافي، رغم أن بعضها يقطن بأوروبا وله علاقات متينة مع النواب الأوروبيين"، لافتا إلى أن المغرب وجمعياته وأحزابه، غارقون فيما أسماه "صمت القبور".

وشكر أحمد الزفزافي جميع الهيئات السياسية التي لم تكثرت للريف، وليس لابنه ناصر، خاتما بشكر الشعب المغربي العظيم على تضامنه مع ناصر الزفزافي، قائلا: "سنتناسى دون أن نغفر".

ويواجه ناصر الزفزافي منافسة شرسة في طريقه إلى الظفر بجائزة ساخاروف لحرية الفكر؛ فبعد جمعه توقيع 40 نائبا أوروبيا، أصدر الاتحاد الأوروبي رسميا لائحة نهائية للتنافس في الدور قبل النهائي، ضمت ثمانية وجوه حقوقية بارزة على المستوى العالمي، من بينها المحامية الألمانية سيران أتيس، والمصور السوري سيزار قيصر، والأوكراني أوليغ سينتزوف، والأمريكي ديواين جونسون، والكندية ماري فاكنر.

وتضم اللائحة أسماء منظمات عدة تتقدمها "أطباء بلا حدود"، و"قارب الإنقاذ"، و"جوجند ريت"، و"قارب اللاجئين". ومن المنتظر أن تبت فيها لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة التنمية، التي ستجد نفسها أمام خيارات صعبة نظرا لقوة جميع ملفات المرشحين، وتعدد قضاياهم التي يقضون عقوبات سجنية بسببها، أو يتعرضون للتضييق من طرف السلطات من أجلها.

جدير بالذكر أن جائزة "ساخاروف" تعد من بين أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها، يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي. وقد أحدثت الجائزة سنة 1988، واستمدت اسمها من العالم النووي السوفياتي أندريه ديميترفيتش ساخاروف.