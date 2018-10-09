احتفال شعبي بطنجة يرافق عودة مغامرين من الصين بدراجة شمسية

هسبريس - عبد الواحد استيتو

عبّر الرحالان المغربيان يوسف الهواس ومحمد سعيد الجباري عن سعادتهما بالاستقبال الشعبي الحافل الذي حظيا به من طرف مجموعة من جمعويّي وساكنة طنجة.

وحظي المغامران الطنجاويان باستقبال حافل بمنطقة برج الحجوي، مباشرة بعد دخولهما ميناء طنجة، أول أمس، قادمين إليه من ميناء طريفة، بعد رحلة جوية انطلقت من الصين، مرورا بموسكو ثم إسبانيا؛ في حين عرف الاستقبال غيابا شبه كلي للجهات الرسمية، رغم الإنجاز الكبير للرّحالين.

وكان الهواس والجباري، الذي يعاني من إعاقة على مستوى القدم، انطلقا من باريس نحو الصين في رحلة دولية حملت اسم "Sun Trip"، ودامت 100 يوم عبرا خلالها مسافة 13 ألف كيلومتر، بدارجة تعمل بالطاقة الشمسية من صنع المهندس يوسف الهواس.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال الجباري: "ها أنتم ترون أننا أكملنا الرحلة ولله الحمد..مررنا بأيام صعبة، إلى درجة أننا كنا نفكر أنه لن تكتب لنا العودة في الغالب. مرور الشاحنات الضخمة بجانبنا كان خطيرا جدا.. عانينا من الجوع، ومن عدم قدرتنا على أخذ حمام لأيام طويلة متتالية".

وأضاف الجباري: "مررنا بكل أنواع المناخات، تحت المطر وتحت الثلج؛ وعبرنا العواصف الرملية. كما أن إحدى الغابات كانت تحترق لحظة مرورنا!".

وعبّر الجباري عن إعجابه الشديد بالفوارق التي رأى أنها تذوب بين الجميع، موردا: "كان الجميع ينظرون إلينا كإنسان بعيدا عن الفوارق الاجتماعية أو الدينية أو العرقية..وأعتقد أنه يحق لي أن أفتخر بأنني أول معاق في التاريخ أكمل هذه المسافة".

المهندس يوسف الهواس قال في تصريحه: "هذه أول عربة مغربية إفريقية حققت هذا الإنجاز، إلى درجة أننا نتساءل هل حقا قمنا به؟ واجهنا مخاطر كثيرة، كان على رأسها العبور في الأنفاق الطويلة، كما كان علينا يوميا أن نخطط لطريقنا، لأن المسار حرّ في رحلة "Sun Trip"".

ويضيف يوسف: "ما راقني في الرحلة هو تحلق الأطفال الصغار حولنا، وكانوا يلتقطون صورا عفوية برفقتنا، وينظرون إلى الدراجة وكأنها لعبة يريدون الحصول على مثلها".

ومُعلّقا على غياب الجهات الرسمية، قال زهير حمّان، الناشط الجمعوي ورئيس جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة: "الاستقبال عرف حضور ممثل لمقاطعة طنجة المدينة، لكن كان ينبغي أن يكون هناك حضور أكبر ومكثف، خصوصا أمام هذا الإنجاز الضخم. كما نأمل أن يتم احتضان المهندس يوسف لتطوير أفكاره في الاختراع والرحلات أيضا".

وأضاف المتحدث، الذي كان من المشرفين على تنظيم حفل الاستقبال: "لقد حول البطلان الطنجاويان عبارة "طنجاوي وراسي عالي" إلى واقع، وليس مجرد كلمات تقال وراء الشاشة أو في ملاعب الكرة".