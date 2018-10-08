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نشطاء ينادون بالإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية

نشطاء ينادون بالإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:28

موازاة مع تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر أكتوبر من كل سنة، شرع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الضغط على حكومة سعد الدين العثماني، من أجل دفعها إلى التصويت على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.

ودعا الائتلاف حكومةَ العثماني إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وهو البروتوكول الذي لازالت الحكومات المغربية المتعاقبة تمتنع عن المصادقة عليه.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة أوصتْ في تقريرها الختامي بإلغاء عقوبة الإعدام، لكنَّ هذه التوصية لم تجد طريقها إلى التفعيل بعد، إذ لازالت الحكومة تنظر بتحفظ كبير إلى مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم تعُد تُنفّذ في المغرب منذ سنة 1993، لكنّ مناهضيها يطالبون بالمصادقة على القرار الأممي القاضي بإلغائها، وبالتالي يدعون إلى إلغائها من فصول القانون الجنائي.

وواجهت الحكومة السابقة في عهد وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، مناهضي عقوبة الإعدام بكونها خفّضت عدد المواد التي تعاقب بالإعدام في القانون الجنائي الحالي؛ بينما صرّح وزير العدل الحالي، محمد أوجار، أمام المؤتمر الدولي لوزراء العدل بروما، السنة الماضية، بأن المغرب يسير في اتجاه الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام.

وانتعشت آمال مناهضي عقوبة الإعدام في المغرب باحتمال مُضي المملكة في درب إلغاء هذه العقوبة بعد الإشارة التي بعثها الملك محمد السادس عبر الرسالة التي وجهها إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش سنة 2014، حيث أشاد بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، معتبرا أنه "سيُمكّن من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".

ولاحقا، بعث الملك إشارة أخرى، تصبّ في هذا الاتجاه، حين أصدر عفوا عن عدد من المحكومين بالإعدام، مع تحويل العقوبة إلى عقوبة بالسجن المؤبد أو المحدد؛ وهو ما عدَّه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام "مؤشرا إيجابيا يجب أن يستمر ليشمل باقي المحكومين والمحكومات بالإعدام حتى تغلق نهائيا "عنابر الموت" بكل السجون".

ودعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات إلى "جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والعمل على حث الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة للسير ببلادنا نحو الإلغاء".

ويَعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أنّ هذه العقوبة تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، وتتعارض مع مقتضيات الدستور، مستندا إلى الفصل 20 من دستور المملكة، الذي نصَّ على أنّ "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".

وتُواجَه مطالب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب بأصوات كثيرة محافظة داخل المجتمع تؤيّد بقاءها، بداعي ردْع مرتكبي الجرائم وصيانة حقوق الضحايا؛ لكن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يرى أنّ إلغاءها "ليس فيه ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع"، معتبرا إياها "عقوبة مطلقة تتنافى ومبادئ العدالة، وتعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الجناة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - سليم الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:47
ولكم في القصاص حياة يا ألي الألباب يا ألي العقول لو كان القصاص ماسرق أحد وما حمل أحد سيف ولا أغتصب أحد طفلا أو طفلتا أتقو الله
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2 - tanjawi الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:49
يجب عدم المصدقة عليه الإعدام خاصو إكون شحال من جريمة خاص لفاعلها الإعدام بدون شفقة الإعدام هو من سيحد من أنتشار المجرمين بكثرة وشكرا
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6
3 - abdou الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:50
مجرد أبواق مأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
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6
4 - مريم ايت حنو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:51
كل واحد ينادي بما يريد لكن الاجدر ان نسأل من يفقد ابنه او بنته او امه او ابوه بسبب قتل عمد هؤلاء الذين يحق لهم القول ان يريدون الغاء الاعدام ام لا اما ان نلغيه لان اسبانيا و فرنسا طالبت البعض بذلك فهذا مرفوض. امريكا تطبق الاعدام و كندا تطبق الاعدام و السعودية تطبق الاعدام وعايشين بامن وامان الا حنا التشرميل والقتل فكل وقت الله يلطف. اسألو الامهات فالبيوت ماذا تريد وليس شلة من هنا وهناك تتحدث باسم الشعب باكمله اين هي الديمقراطية بالموضوع؟ لو اعدم كم مجرم من مغتصبي الاطفال و القتلة المتعمدين لذلك لتراجع عدد الاجرام عندنا كثيرا لان المجرمين بطبعهم اناس جبناء فاول ما يرون العقوبات تطبق سيخافون ويكفرون مليا في تصرفاتهم قبل ان يقدمو عليها. الغاية هو ان نقلص عدد الجرائم وتحفظ النفوس وحياة الناس اما الدفاع عن المجرمين فهذا ما يسبب الكثير من الاجرام و انا كامرأة مغربية و ام مغربية ارفض الغاء عقوبة الاعدام عن المجرمين فاسألو قلوب الامهات ودموعهم عن ما يخلفه المجرمين في نفوسهم من عذاب معنوي مدى الحياة
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3
5 - محماد سيدي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:54
ان سبب كترة الجرائم من سرقة وقتل ومتلية ودعارة هو هده الجمعيات التي ﻻ هم اها اﻻ اﻻغتناء السريع من التمويﻻت الخارجية التي يتلقونها من اسيادهم اهل الجهل والكفر والدين يدفعون بالشارع الى ما ﻻ تحمد عقباه نتمنى حل هده الجمعيات الكاهنة
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6 - محارب سابق الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:54
لا لإلغاء عقوبة الاعدام من القانون الجنائي المغربي. بل يجب الإبقاء عليها و العمل على تنفيذها و إشهارها. و تكون في حق القتل العمد. الاتجار في المخدرات الاغتصاب. ناهبي المال العام و خيانة الوطن.
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7 - رشيد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:56
لاحول و لا قوة الا بالله....المجرمون و الشمكارة هازين السيوف و خدامين تقتيل في عباد الله علانية كما حدت للشاب ف سلا و هاذ الناس تيطالبو بحذف عقوبة الاعدام تمنيت شي مشرمل يشد شي بنت من هاذ الائتلاف و يتكرفس عليها و يقطعها طراف طراف...هذيك الساعة نشوفوه شنو غادي يقول
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8 - الحياة ساعة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:58
هل حكم الإعدام ينفد عندنا في المغرب .
لم تفصلنا إلا أيام قليلة ونحن نرى أن محكمة الاستئناف بتطوان حكمت بالإعدام شنقا في حق من قتل 5 من أفراد أسرته بطريقة بشيعة جعلت أن خيالهم على الأرض لن يظهر مرة ثانية . رغم أن القاتل من تحويل الحكم المؤبد إلى المحدد . ثم عفو ملكي من المتوقع أن يظهر خياله على الأرض. فلو كان هذا القاتل فعل بولد من الواقفات أو بنت من الواقفين ضد حكم الإعدام نفس مافعله في الخمسة الذين هم من أسرة واحدة نفس الفعل فهل تكون هناك مطالبة برفع عقوبة الإعدام.
هو سؤال .
دائما في حرية التعبير .
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9 - يونس الرباطي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:59
هل يجوز الغاء عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال، وهل يجوز إلغاء عقوبة الإعدام في حق القتل العمد، أظن إذا أمكن إعدام مرتكبي هذه الجرائم مئات المرات ويكون الإعدام في الشارع وأمام أنضار الكبار والصغار.
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10 - مواطن الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:00
وأي عقوبة تليق بمغتصب طفلة؟ مناهض الاعدام عليه ان يتذوق حرقة من فقد عزيزا غدرا، ومن أزهق حق بريء في الحياة لا بد أن تنتزع روحه. والمشرمل الذي الذي يروع العباد ويشوه وجوه النساء يستحق اعداما فوريا برصاص الشرطة.... لا لإلغاء عقوبة الإعدام
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11 - مغربي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:00
إلغاء عقوبة إعدام ولمشرملين كذبحوا الناس .،أين هو حكم الله في زمن قوانين البشرية فاسدة
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12 - لا للاعدام !!! الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:01
كفانا استهتارا اصبح الوضع بالمغرب لا يطاق عم الفساد و الجريمة في البلاد و من يريد الغاء عقوبة الاعدام فليدهب للعيش في اوربا او امريكا ... شقيقان بحي القرية بسلا يقتفيان اثار شاب و يدبحونه في واضحة النهار و شخص اخر بفاس اصر على اغتصاب ابن جيرانه و لما اشتكته والدة الطفل المغتصب الى الشرطة دبحها من الوريد الى الوريد ناهيك عن كثرة المقرقبين و المشرملين الله يستر من الايام القادمة المغرب اصبح غير امن ... الفوضى ، الفساد ، الدعارة ... فين غادين اصبحنا على شفى حفرة
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13 - عمرو ابو دجاجه الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:01
و هل تطبق لكي تلغى?
ثم من هم هؤلاء النشطاء؟ اخبار مبنية للمجهول..
و لو وجد هؤلاء النشطاء ساضعهم امام هذا المشهد: يكون لك طفل او طفلة تحبها و تتعب من اجل تربيتها و تعليمها..يتم خطفها و اغتصابها و قتلها و تقطيعها..هنا أسأل "الناشط الحقوقي" اذا كانت ابنتك الضحيه ما هو القصاص الذي ترتضيه من المجرم؟
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14 - هشام الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:02
دابا نتوما غتفهموا كثر من الله للي دار القصاص؟!
نعم لعقوبة الإعدام وأمام الملأ لمن يعتبر
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15 - مصدوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:03
اش خاصك العريان الخاتم امولاي هي ديالنا التشرميل و قطاعين الطرق و مغتصبي الأطفال ويريدون بعض " النشطاء" ان تلغى عقوبة الإعدام كيف ولماذا وما المقصود من ذلك ومن طالبهم بهذا الله اعلم
ياريت النشطاء المغاربة يهتمو بمصلحة الشعب قبل مطالب خارجة عن الحدود المغربية واش أرواح الناس المغربية أصبحت رخيصة لهذه الدرجة؟ ما بكم يالمغاربة تحبون التقليد الاعمى داعسين على كل مصالح الشعب؟ انها الأرواح و الاعراض يا عباد الله خافو الله شوي
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16 - ضد هذا الحقوقي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:03
الحقوقيون هم اسباب المشاكل
كيف يعقل لمجرم ارتكب كل انواع الجرائم ان يدافع عنه الحقوقيون عن حقه في الحياة
عن اي حياة يتكلمون
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17 - NOUMRI الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:04
و أنا أقول لمن يسمون انفسهم نشطاء حقوقيون أتمنى أن تنفد عقوبة للأعدام في حق قتلت الأبرياء و بل أكتر من هدا تنويع عقوبة الإعدام حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة يعني الأعدام شنفا أو الكرسي الكهربائي او الحقنة السامة أو غرفة الغاز و ينفد الحكم بحظور أفراد من عائلة الضحية كما هو الحال في أمريكا
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18 - العين بالعين و...و البادئ أظلم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:05
العين بالعين و...و البادئ أظلم
العين بالعين و...و البادئ أظلم
العين بالعين و...و البادئ أظلم
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19 - كتامي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:05
الإعدام راحة لمن يستهله... الاعمال الشاقة المؤبدة هو الحل لمن يغتصب طفلة ويقتلها أو لمن يقتل أسرة بكاملها أو لمن يخون وطنه وينهب مال الشعب ...
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20 - CHAHID الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:05
القصاص هو الاصل الذين يدعون الى الغائها فهم اما مجرمون او لهم احباب مجرمون لناخد مثل ان احدهم خان و طنه و عرض حياة الامة لخطر اتريدون ان نبقيه حيا ياكل و يشرب من خيرات الوطن الذي وشى يه اي حماقة هاته او مجرم قتل لي اخا او عزيز علي تلك المنظمات التي تمولكم تريد خرابنا
واخيرا و ليس اخرا اعلموا جيدا بانكم ستندمون يوما و لا ينفعكم حينها اترضى ان يقتل احدهم ابنك بدم بارد و بابشع صورة ثم تسامحه
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21 - استفتاء شعبي حول الإعدام الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:07
أليس القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ؟ أليست الإرادة الشعبية هي التي تقرر ؟ ألستم حداثين وتؤمنون بالديمقراطية ؟ ألستم مع حكم الشعب ...طيب لماذا حينما يقال لكم أعرضوا عقوبة الإعدام على التصويت والاستفتاء الشعبي تصابون بالجبن والدوار ..إذا قال الشعب نريد إلغاء عقوبة الإعدام تلغى وإذا قال يتم الإبقاء عليها تبقى ...أنا كمواطن أرفض أن تأتى منظمة تدعي لنفسها كونها حقوقية أو حقوقيون يأخدون الأموال الطائلة من الخارج ويفرضوا عليا أجندتهم ويقومون بابتزاز الدولة والشعب ...باسم من تتكلمون ؟ بإسمى أنا ...انا كواحد من الشعب لم أفوض لكم الحديث باسمي ...إذن تحت أي مبرر وباسم أية مشروعية تطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ...من انتم ؟ كيف يحق لكم أن تأتوا وتقولوا لمن قتل أبوه أو أمه أو إبنه الصغير من طرف مجرم لا تعدموا هذا المجرم ...من خول لكم أن تتصرفوا في حق هو حق الضحية في الثأر الذي احتكرته الدولة وهو الإعدام ...أيتها المنظمات الحقوقية أنت لا تمثلين الشعب والشعب لا يريد من سوى أن تعطيه شبر التساع فلا شرعية لكم فأنتم أيها الحقوقيون مجرد محميون جدد للدول الأجنبية
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22 - المغرب في حاجة اليه الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:08
إذا كان الأوروبيون والأمريكيو ن طبقوا الإعدام في تاريخهم الطويل منسنة 1792 إلى 1984 بالنسب لأوروبا فإن حوالي 25 ولاية لازالت تعمل به وتطبيقه علي الاشرار في أمريكا. فإن المغرب لازال يحتاج إلى تطبيقه على المجرمين الظالمين الأبرياء لأن تطور الغرب ليس هو مستوى تطور المغرب فكيف نسمح لشخص انتهت صلاحيته فالمجتمع بأن ينهي حياة شخص بريئ وندعي أمام الغرب اننا نحمي هذا المجرم باسم حقوقه وننسى حقوق المقتول بدون سبب ففيقوا من نيامكم فمازال الوقت لم يحن بع لكي خساير الغرب
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23 - الاعدام هو الحل الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:08
الله ياخد فيكم الحق دمرتو هاد لبلاد
هاد البلاد المجرم هو الوحيد لي عندو حقوق وخا يقتل ويغتصب ويدير مابغا حتى ولا المجرم كيجري على صطافيط دلبوليس عكس زمان في عهد الحسن الثاني وعهد لاعدام كان بنادم كينعس مع 8h ولي تشد مور 8 كيغبروه
اما دبا ياحسرتي بغينا لاعدام يرجع يطبق امام الملء
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24 - عبيد الله الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:09
شرع الله في جميع الميادين هو الرحمة. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين . و في اية اخرى : ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.
الى المنافقين ترنحوا كما تشاؤون فالله كاشفكم . واذا قيل لهم تعالو الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا
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25 - maghrebi الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:10
عجبا لهؤلاء يتكلمون بلسان الشعب والشعب بريء منهم.
من اعطاهم الحق في التكلم باسم الشعب تبا لهم ولمن يقف ورائهم.

ليكن الاستفتاء هو الفصل في مثل هذه الامور .
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