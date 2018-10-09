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الرئيسية | مجتمع | الغلوسي: "تقارير جطو" احتفالية .. و"الجماعة" لا تهتم بمحاربة الفساد

الغلوسي: "تقارير جطو" احتفالية .. و"الجماعة" لا تهتم بمحاربة الفساد

الغلوسي: "تقارير جطو" احتفالية .. و"الجماعة" لا تهتم بمحاربة الفساد
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منيرامحميدات)
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:00

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات الجماعات والمؤسسات العمومية "أضحت احتفالية".

وأضاف الغلوسي، في ندوة صحافية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتسليط الضوء على أسباب تنظيم مسيرة احتجاجية الأحد المقبل بالدار البيضاء، أن "صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات أصبح لحظة تاريخية مهمة واحتفالية دون أن تصل هذه التقارير إلى القضاء".

وبحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، اعتبر المحامي الغلوسي أن تقارير المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو "تبقى سيفا مسلطا على البعض، وبعضها يصل بانتقائية إلى القضاء"، مطالبا بضرورة مد مؤسسات الحكامة بالإمكانيات للقيام بدورها.

وأوضح الناشط الحقوقي أن الحكومة "تتحدث عن إحالة بعض الملفات، لكنها تبقى متابعات هشة وضعيفة لا ترقى لتطلعات المغاربة، ناهيك عن وجود أحكام ببراءة في ملفات تبديد أموال عمومية".

ووصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حكومة سعد الدين العثماني بكونها "حكومة الفضائح لأنها عاجزة عن تقديم نموذج تنموي ينقذ المغاربة، وعاجزة عن الدفاع عن برنامجها الذي تقدمت به فيما يتعلق بالرشوة والفساد"، مشيرا إلى أنها تصر على التأكيد على كون المستقبل سيكون أفضل دون تقديم دلائل على ذلك.

وبعدما سرد الهيئات المشاركة في المسيرة الشعبية المرتقبة، أفاد الغلوسي بأن جماعة العدل والإحسان المحظورة لم تتلق دعوة للمشاركة، مبررا ذلك بأن التصدي الفساد "لا يبدو أنه من أجندة الجماعة ولم تشارك فيه"، مضيفا: "نحن نعتبر أن الفساد ليس معركة أخلاقية بل معركة مصارعة بين قوى محافظة وأخرى تسعى إلى بناء دولة الحق والقانون، وفي اعتقادي مشروع العدل والإحسان في هذا المجال غير واضح".

وبخصوص مشاركة حزب العدالة والتنمية، قال الغلوسي: "مطلوب منه البحث عن إجراءات لمواجهة الفساد، وليس الاحتجاج"، مشددا على أنه "لم يقدم أي شيء في هذا الموضوع، بل أصبح مساهما في واقع الفساد ولا يتوفر على برامج لمحاربته".

وأردف المتحدث أن "البيجيدي" عمل على "توظيف هذا الأمر في محطات انتخابية"، لافتا إلى أنه يجب أن "يكون شجاعا وجريئا وأن يتخذ موقفا مما يقع اليوم في المؤسسات العمومية"، معتبرا أن "واقع الفساد والرشوة أدى إلى احتقان اجتماعي في المجتمع، تولدت عنه احتجاجات في مناطق عدة"، مؤكدا أن" تكلفة الفساد الباهظة تفوت 60 ألف منصب شغل على المغاربة، بمعنى آخر فتكلفة الفساد تؤديها الطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة".

وقال الغلوسي: "لا يمكن محاكمة أصحاب الرأي فيما نرى ناهبي المال العام يمشون بيننا يوميا"، معتبرا أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو إصلاح مع استمرار الفساد.

واستغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الأحكام التي تصدرها المحاكم في بعض القضايا المتعلقة بالفساد؛ إذ أشار رئيسها إلى أن "القضاء يفتح الملفات ولا يغلقها، والعقوبات تكون مخففة، وكأننا نقول للمفسدين لا تخافوا".

ودعا الغلوسي إلى وجوب وجود سلطة قضائية مستقلة تقوم بدورها في التصدي للرشوة، وكذا سن تدابير تعيد الثقة للمغاربة على اعتبار أن فقدانها لا ينذر سوى بالخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ههاي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:24
اساسا شكون مسوق ليكم ههه
نتوما ولا جميع الاحزاب بما فيها استازة منيب
هه
حقبة الاحزاب والجماعات ولت واكل عليها الظهر وشرب هههه
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4
2 - ابو انس ج- الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:25
كيف يكون المرء الخصم و الحكم؟ من هو ادريس جطو؟ من عينه؟ لا بد من لجن شعبية هي التي تراقب موارد البلد المنهوبة و التي جعلت المغرب يحتل الرتب الاخيرة في الترتيب العاملي قبل دول فيها حروب مثل سوريا و ليبيا و العراق الخ... و هي نفس الفئة القليلة التي في يدها الامن و الجيش و المخاربات و الاقتصاد و الاموال و المحاكم الخ و هذا ما يجعل اكثر من ثلث الشعب يهاجر في شتى بقاع الارض و هذه مشكلة دولية...جطو؟ تقارير جطو و غيره؟؟ الضحك على الذقون...اللجن التي لا تنتهي...نريد دولة ديموقراطية يحكمها الشعب و يقرر فيها كل شيئ و الاخرون يطبقون ما يقرره الشعب و ليس العكس و لهذا لا نتعجب من كثرة مشاكل المغرب
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37
3 - Kamal Deutschland الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:32
بيننا وبين دولة الحق والقانون سنين ضوئية.في ألمانيا مثلا تمت محاكمة الرئيس الألماني الأسبق Christian Wolf من أجل أستغلال السلطة والنفوذ لأن صديقا له دفع له مبلغ 300€ للمبيت في فندق.ووقف أمام القاضي وتبهدل في الإعلام وتمت تبرأته من المنسوب إليه وقدم ٱستقالته.نحن رؤساء الجماعات من أخطر ناهبي المال العام وأستغلال النفوذ والإستحواذ على الأراضي والرشاوى لأعطاء الرخص.كما قال الأستاذ،مع الأسف الشديد في غالب الأحيان وبالرغم من المتابعة،فإن الأحكام تكون مخففة أو منعدمة لأننا ومع الأسف الشديد نعاني من المحسوبية والرشوة ولايوجد شيئ إسمه دولة الحق والعدل والقانون.في الصين مثلا عقوبة ناهب المال العام الإعدام.نحن في المغرب والله نراهم بسيارة الجماعة في الشاطئ و في السوق و.....وهناك والله من يسافر من أكادير وورززات وتارودانت إلى الدارالبيضاء لقضاء العطلة أو غرض شخصي بدون حسيب ولارقيب.الله ياخذ الحق.
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17
4 - سلام الصويري الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:36
الجميع يعلم ان تقارير خادم الدولة جطو ما هي الا ذَر الرماد في العيون ومحاولة تحويل الرأي العام والتخفيف من هول الفساد الذي يرتكبه المسؤولون سواء في الادارة او الجماعات او المؤسسات العمومية التي لا تتمخض عن ادانه او عقوبة جدية .وهذا ما أدى الى تفشي رهيب في نهب الاموال العامة او الجماعية وأعاد البلد عشرات السنين الى الوراء وتسبب في غضب المواطنين واحباطهم وتسبب في البطالة والفقر والعنف وتفشي الجراءم المختلفة .
السؤال هو ما هو دور هذه المؤسسة اذا كان الفساد والتسيب والفوضى يزدادون يوم بعد يوم .
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17
5 - المال والسلطة....! الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:38
المال والسلطة ...!!؟؟
وتضارب المصالح..!!؟؟
خطر حقيقي على المال العام........!!!
وخطر على الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية....والنزيهة...........!!!

كما ان تسييس الدين والمتاجرة به
خطر حقيقي على التنمية على جميع
المستويات....................................!!!

المطلوب حكومة كفاءات وطنية
مشهود لها......من اجل الخروج من
هذا الاحتقان..............................!!!
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5
6 - محمد الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:48
اصلا حتى عمليات تفتيش المجلس الأعلى للحسابات انتقائية.
فهي تتجنب مثلا المؤسسات العمومية الكبرى مثل السكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية ومكتب الماء والكهرباء ...
هذه المؤسسات لديها حرية التصرف في ميزانيات ضخمة ولا احد يراقب ما تفعله عدا مراقبة ممثل وزارة المالية الذي يكتفي على السهر على مطابقة الصفقات المبرمة من طرفها من الناحية الشكلية ولا يهتم بالمضمون.
مسؤولو هذه المؤسسات أصبحوا مليارديرات ولا احد يحاسبهم " من اين لك هذا "
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11
7 - خالد البيضاوي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:09
متفق تماماً، فسيناريو التحقيق في الخروقات هو سيناريو من اجل تكميم الأفواه، و هو يخضع لثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى هي مرحلة التحقيق
- المرحلة الثانية هي مرحلة التدقيق
- المرحلة الثالثة هي مرحلة التمزيز.
تمزيق كل الوثائق التي تثبت تورط الشخص الذي هو رهن التحقيق، فتطمس القضية، و يبرد السوق، و في الأخير يفاجئنا مجدداً بتوليه مركز اكثر قيمة من الذي كان ينهب فيه
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6
8 - الحسن لشهاب الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:11
في الواقع ،تكلفة الفساد لا يؤديها سوى اصحاب الضمائر الحية من بين كل الطبقات الاجتماعية ،و ليس فقط طبقة اجتماعية معينة،و لا توجد اية طبقة اجتماعية خالية من الفساد،و المثال المغربي يقول ،ما في الهم غير الدي يفهم ،اي لا يحمل هم البلاد و العباد الا الفاهم ،صاحب ضمير ،و الضمير الانساني لا علاقة له بالمنسوب المعرفي و لا برؤوس الاموال ...
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3
9 - محلل فوق العادة الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:11
الشعب سبقكم منذ زمان الى هذه الاستنتاجات ولا يسعكم اليوم الا ان تلتحقوا بالركب وتسايروا التيار لعلكم تكسبون شئا من المصداقية التي لم تكن موجودة اصلا ......
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10 - موسى الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:12
سوال يطرح هل هناك سياسة حقيقة مند الاستقلال الى اليوم بل مازالت العبودية تمارس لان كفحاه الاجداد ولكن استعمار اقتصادي مازال يحكم فينا وهل الديمقراطية تحققت هي سياسة استعمارية وسياسة المصالح عندما ترى الاحزاب لهم طموح مواحد برنامج يسبه الاخر واختلاف في اللون ولكنت احزاب واطنية فان الدومة المصالح تبقى في الهرم الحكومة ومكانة العبيد يبقى مكانتها لكن الفرق الفساد يستمر ومصالح العبيد الكبار تبقى والتغير لم يحدث ومن يطلب حقه شرعا وعدلا فهو ارهابي فالديمقرطية للعالم الثالث استهلاك والهلك فكفينا فخرا بالهجرة علمنا وتعلمنا نعلم بان الدول العربية التى كانت شرفا وعزة الجنة الفقرا، اما الان بفكاهات ومسرحيات عن الشعب الضيف يضلل بضعفه حتى تشرق شمس الجلال تضيئ من الغرب الكبرياء............
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11 - لا محاباة في الحق الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:17
فتح الله أرسلان يصرح بأن الجماعة ترفض الخضوع للنظام كشرط لممارسة الإصلاح من الداخل وبالمقابل يريد (ربما من دون أن يتنبه) أن يخضع الناس بل والأمة ككل للجماعة ويحققوا أمنية المرحوم عبد السلام ياسين بأن يكون خليفة رسول الله في الأرض... المهم داكشي مرون عندهم بزاف خصوصا القيادة وبالأخص منهم أولئك الذي يلتذون بالترأس على الرقاب، ألا فلتعلموا أن رقاب الناس لطالما أغوت وغرت وأهلكت من كان قبلكم. وبالنسبة للخلافة في الأرض وإخراج الأمة من أزماتها فنذكركم وأنتم أدرى إن كنتم محسنين -تقومون الليل- أن الأرض من المشرق إلى المغرب هي لله وحده...
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12 - ابوزينب الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:26
العدلو الاحسان تتصدى إلى نبع الفساد ولاتمثل وتزايد على شعب مقهور
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13 - مصطفى الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:27
الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الحقوقيون ، المضاهرات ضد الفساد ، الجمعية الشمسية ضد الذبح والسلخ ، الخ......الخ.....الخ كل هذه الأشياء اتبثت فشلها ضد ديناصور الفساد في المغرب ، يجب ان ترمى هذه الأشياء جانبا وبدا التفكير بجدية في أشياء ردعية اخرى مهما كلّفت الوطن ، والابتعاد عن الاختباء وراء الحزب الحاكم ، فلسان حاله يقول انه ضعيف امام الفساد ولا أستطيع ان افعل شيىا غير استغلال الفرصة والتهام فُتات الفساد ، اذا ماذا أنتم فاعلون وأنتم تفهمون اكثر مما أقول .!!!
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