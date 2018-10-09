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الرئيسية | مجتمع | لفتيت يعد بحل مشكلة آلاف "القاصرين الحراكة" في شوارع أوروبا

لفتيت يعد بحل مشكلة آلاف "القاصرين الحراكة" في شوارع أوروبا

لفتيت يعد بحل مشكلة آلاف "القاصرين الحراكة" في شوارع أوروبا
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:00

شارك وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في اجتماع رفيع المستوى يضم قادة الأمن الأوروبيين والمدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، خصص لمناقشة إشكالية الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب العالمي.

وانطلق اللقاء الدولي في مدينة ليون الفرنسية بحضور وزراء داخلية كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والمغرب. وتمحور النقاش حول كيفية إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية وسبل تعزيز التعاون بين المشاركين من جهة، والبلدان "المصدرة" للهجرة وبلدان العبور من جهة أخرى.

وقالت تقارير دولية إن مشاركة وزير الداخلية المغربي في المحادثات تأتي في ظل القلق المتزايد في أوروبا بشأن ارتفاع أعداد المهاجرين السريين المتجهين إلى الأراضي الإسبانية عبر السواحل المغربية، مشيرة إلى أن إسبانيا تحولت في الفترة الأخيرة إلى أكبر ميناء لدخول "الحراڭة" إلى أوروبا.

وناقش المسؤولون في اليوم الأول قضية عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم الأم، لا سيما آلاف القاصرين المغاربة غير المصحوبين في كل من إسبانيا وفرنسا. وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تصريح مقتضب للصحافة الدولية، إن "هذه المسألة في طريقها إلى الحل".

وتقدمت إسبانيا بمقترح ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، البالغ عددهم حوالي 70 في المائة من مجموع 10 آلاف طفل أجنبي مراهق بالمملكة الإيبيرية، لكن المغرب يشدد على ضرورة تحديد هوياتهم والتحقق من أنهم فعلاً مغاربة قبل الشروع في مسطرة الترحيل.

ويسعى المشاركون في الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر حول قضية قبول اللاجئين وتوسيع آفاق التعاون لمحاربة إشكالية الهجرة غير القانونية وحركة التهريب والتهديد الإرهابي، عبر إدخال العامل الرقمي الإلكتروني على عملهم.

ويشارك الحاضرون في هذا اللقاء أيضاً في تدريب حول كيفية التعامل مع هجوم إرهابي محتمل. كما يناقشون إشكالية المقاتلين العائدين من بؤر التوتر والإرهاب، خصوصا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت أنا بوتيلا، سكرتيرة الدولة المكلفة بالأمن في الحكومة الإسبانية، كشفت أنها اجتمعت، منذ أيام، مع مسؤولين مغاربة، الذين عبروا لها عن قبول الرباط بترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا لإعادة إدماجهم في وسطهم الأسري بالمغرب، مشيرة إلى أن "القاصرين الذين تبثث هويتهم سيتمُّ ترحيلهم في أقرب وقت ممكن، لأنه من غير المعقول استيعاب كلّ هؤلاء المهاجرين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Ziryab الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:24
الوعود بحل مشكلة آلاف القاصرين الحراكة ليس بقبول إرجاعهم للمغرب و لكن بإيجاد حلول لإعادتهم للدراسة أو التكوين المهني أو ممارسة الرياضة. أما إرجاعهم و رميهم في الشارع ليس هذا هو إيجاد الحلول.
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91
2 - مرووووووووووكي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:42
يجب على وزير الداخلية الا يقبل بعودتهم الى المغرب لان الشاب الذي حرك الى اسبانيا اغلبهم من عائلات فقيرة ويوما ما سيجلبون العملة الصعبة لبلدهم المغرب، على المغرب ان يرفض رجوع القاصرين او غيرهم، واخاف ان ينحرفوا داخل المغرب بعد عودتهم ويصبحون قطاع طرق بالنسبة الى قاصر زار اسبانيا ويتم ارجاعه الى قرية نائية هذا يسمى انتحار، هل لدينا مراكز لاعادة التاهيل،هل لدينا مواكبة نفسانية لهم في المغرب، لماذا يضغطون على المغرب عكس الجزائر هي ايضا لها الاف القاصرين باسبانيا.
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-5
3 - عاش الملك الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:46
لا تقلقوا ان المغرب يوجد علي راْسه ملك عضيم سوف يجد لكم الحل ان شاء الله. انه بفضل الملك نحن نعيش أحسن من الفرنسيين ونتمتع بالخيرات ولدينا كل الحقوق والمدارس جميلة وعضيمة والمستشفيات والدواء بالمجان وللجميع مثل فرنسا.... عاش ملكنا الهمام العضيم الذي يقتسم معنا الحلوة والمرة هو قريب منا إذن مرحبا بكم في بلدكم المغرب تحت سيادك الملك الحبيب محمد السادس. عاش الملك
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10
4 - pjdicien الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:51
je panse que le changement du frere benkirane a rendu le maroc tres difficile a vivre je panse q'uil faut rendre benkirane au pouvoir pour reformer le maroc sinon c'est la catastrofe .. wa Allah al mosta3ane
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-15
5 - احمد القسطلاني الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:53
اتساءل لما يهرب القاصرون والشباب من المغرب رغم انه " احسن " من فرنسا. على كل هذه بضاعتكم سترد إليكم لقد شوهتم انفسكم امام العالم.
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32
6 - bouje qui bouje الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:56
الحل في قعر دار اوروبا لأن هنا لا حل لهم وإذا ما قدر الله رحلوا إلى بلادهم فسوف يزدادون مع المشرملين والسكع ( اطلب من الله ان لا تنضر الحكومة إلى المال )
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7
7 - يتيم الأبوين الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:12
لو إستطعت إبلاغ القاصرين المغاربة بأن لا يكشفوا عن هويتهم لفعلت لكن مابيدي حيلة ، لأنهم إن طردوا إلى البلد سيجدون المستقبل الغامض الذي ينتظرهم ، القاصر المجهول الهوية تتكفل به أوروبا وتعومه وتلبسه وتعلمه وتدمجه في المجتمع مهذبا مؤدبا فاعلا ينفع نفسه وبلده الذي تبناه.
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7
8 - عقدة النقص الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:18
إلى صاحب التعليق 3. انت من جارة السوء و الحقد الغارقة في جميع أنواع المصائب، و المغرب الإمبراطورية العظمى ذات التاريخ العريق ستضل دوما مصدر عقدة نقص لديكم. و لا داعي لكي تختبأ و تدعي أنك مغربي.
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