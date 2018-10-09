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الرئيسية | مجتمع | "التماطل والإقصاء وهدر الكرامة" أصفاد تثقل أجنحة "ملائكة الرحمة"

"التماطل والإقصاء وهدر الكرامة" أصفاد تثقل أجنحة "ملائكة الرحمة"

"التماطل والإقصاء وهدر الكرامة" أصفاد تثقل أجنحة "ملائكة الرحمة"
هسبريس - مصطفى شاكري (صور: مصطفى بهلول)
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:00

"بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون"، "ناضل يا مناضل من أجل الكرامة"، "المطالب ها هي والوزارة فين هي"، "التمريض مهنة حرة"، هي بعض الشعارات التي رددها عشرات الممرضين والممرضات، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

ويحتج أصحاب الوزرة البيضاء على "تماطل المسؤولين في تسوية الوضعية المالية والإدارية للممرضين الخاضعين للمرسوم الجديد، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية"، مطالبين بـ"وضع حد للإقصاء غير المبرر من مناصب المسؤولية، التي تخضع لمنطق الزبونية والتوريث"، وفق تعبيرهم.

وشهدت الوقفة حضورا مكثفا للممرضين، الذين استجابوا لنداء التنسيقية المكونة من أربع مركزيات نقابية، تتمثل في المنظمة الديمقراطية للصحة والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل.

ونبهت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تغييب المقاربة التشاركية من قبل الإدارة، "التي تدعي أنها تؤمن بلغة الحوار من أجل إلهاء الجميع وكسب الوقت"، وفق تعبيرها.

وأكد حميد ماسو، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الوقفة المنظمة صباح اليوم تأتي بتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى، التي تدعو المسؤولين في المركز الاستشفائي ابن سينا إلى الاستجابة لمطالب الممرضين العاجلة.

وأضاف ماسو، في تصريح خصّ به موقع هسبريس الإلكتروني، أن المطالب الأساسية تكمن في تسوية الوضعية المادية والإدارية، وهو المشكل الذي عمر طويلا، دون أن تنجح الإدارة في تقديم مبررات مقنعة، رغم أن النقابات سبق لها أن طرقت أبواب المسؤولين عدة مرات، لكن لم تتلق أي جواب على الإشكالات التي يعانيها "ملائكة الرحمة".

وأوضح الفاعل النقابي أن العاملين بالمركز الاستشفائي ابن سينا لم يتلقوا إلى حدود الساعة تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية، التي من المفروض أن يتم صرفها منذ ثلاث سنوات، بينما شرعت المراكز الاستشفائية الأخرى في صرف التعويضات منذ مدة.

واستغرب عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إلغاء امتحان الكفاءة المهنية السنة الماضية، والذي يهم العاملين في السلم 10 الساعين إلى الترقي إلى السلم 11، متسائلا عن مصير المناصب الملغاة، في وقت أعلنت باقي المراكز الاستشفائية لوائح الناجحين في المباراة.

بدورها، تحدثت ليلى الغايب، عضو التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، عن "الإقصاء" الذي مورس على هذه الفئة، بقولها: "توصل الممرضون باستدعاء لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، لكن تفاجأنا بخبر الإلغاء الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فقط".

واستغربت الغايب دوافع إقرار المرسوم 2- 17- 335، "الذي أساء إلى الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ولم ينصفهم"، مبرزة أن هذه الفئة كان لها الفضل الكبير في رفع مستوى المنظومة الصحية بمستشفيات المملكة، "وتعرضت للإجحاف والظلم عبر التاريخ".

من جهتها، احتجت مريم جرموسي، ممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الأولى، على "المماطلة في تسوية وضعية الممرضين المالية دون سبب؛ علما أن العديد من المراكز الاستشفائية صرفت التعويضات، بالإضافة إلى التأخر الدائم في ما يخص التعويضات الإلزامية"، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Abou majd الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:15
ردوا البال أيها الممرضون والممرضات ربما انتم مسخرون لتدمير ما تبقى من قطاع الصحة من حيث لا تدرون
طالبوا بحقوقكم ولكن وعي وانتباه ولا تستدرجوا لتبرروا غدا قرارت تضرب في العمق مكتسبات الشعب المغربي كافة
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2 - Nour الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:19
صراحة الفاعلون السياسيون يلعبون بدون جمهور..!!!
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3 - محايد الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:22
لاحظو الفرق بين معاملة الممرضين في المستشفيات الاجنبية وبين ممرضينا في مستشفياتنا وتعرفون لمادا ينظر اليكم تلك النظرة من طرف المواطنيم وعلى فكرة لا علاقة بملائكة الرحمة
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4 - hamidou الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:29
لا ادري كيف يطالبون هؤلاء بالتعويضات و الزيادات رغم انهم استفادوا كباقي موظفي الدولة من اجور جيدة وراتب مريح.
اما ممرضي وموظفي السويسي فهؤلاء غي غنى تام عن الاجرة لانه وببساطة يلهفون من جيوب المرضى بلا رحمة الا قلة قليلة التي تخشى الله وتعمل بضمير اما البقية فشعارها هو اليد المدودة والا سير حتى تجي.
يجب خوصصة القطاع للحد من هيمنة تلك الفئة الشرهة للمال الحرام.
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5 - مريض الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:30
حتا نتوما خصكم طبيب نفساني
علا زين خدمتكم
التكوين ناقص +سوء المعاملة مع المريض = البطالة
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6 - الاوديتي السلاوي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:35
وما ضاع خق وراءه راغب. الممرضون كسائر الفئات القطاعية يطالبون برفع الحيف الذي لحق بهم وهم الى حد ما محقون. محقون جراء الاستهتار والاحتقار والتمطيط الذي يجيده ضدهم صناع القرار . نعرف أن كثيرا من العبثيين والغوغائيين وصناع اليأس والسوداويين لن يقبلوا هكذا كلام وهذا أمر طبيعي مادامت الشحناء والبغضاء تفشت نتيجة فشل المنظومة التعليمية والاخلاقية. وظهور ناموس الكتروني شغله الشاغل انا عكسنا. تحية لكل الممرضين.
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7 - وطني الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:35
الاطباء و الممرضين مظلومون في هدا البلاد
يجب إعادة النظر في المنظومة الصحية كلها الاطر -البنايات- الصيانة-التجهيزات- المراقبة و الزيادة في كل الاعتمادات لهده الوزارة و شكرا
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8 - Lee الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:41
هذا نتاج لما يرونه هم لهضم حقوقهم ، لكن انا اراه نتاج لممارساتهم الأخلاقية الحميدة ، فالحمد لله جل المغاربة بصحة جيدة لدرجة ان الحامل في القرى تقطع اميالا على اقدامها وحدها فالبرد والعراء ، لتصل الى مستوصف ليس به سوى زبانية جهنم لا يعرفون للرحمة وجها ، لا يمتهنون سوى الجزارة ، هذا ان وصلت ، فإن لم تصل فلها الله .
حال القرى لا يختلف عن المدن ، فالعدميون ماديا ليس لهم اية مكانة في هذا البلد الحقير ، الذي احدث لكل شيء ثمن وسعر ، فواجبهم المحتم عليهم لن يقوموا به الا بالمال رغم انهم يتقاضون اجورا شهرية وامتيازات حرمت الدولة معظم الناس منهم لتمنحها لهم ، والآن يطالبون بالمزيد .
تبا لمصالحكم ، وتبا لفسادكم ، واننا خصمكم ، وان اليوم الموعود لقريب .
يوم لا ينفعكم لا مال ولا بنون .
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9 - HASSAN الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:51
لا يستحقون هذا الاسم . لقد خانوا مهنتهم وخانوا ثقة المريض بهم.هم الدين يماطلون ويقصون المرضى ويزيدونهم المعاناة فوق المرض.
ارجو أن اكون مخطئا.
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10 - منطق العقل الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:53
الله يرحم والديكم سولو اي مواطن في الشراع على تجربتو مع الممرضين والممرضات في المغرب وشوفو واش في أجوبتهم غدي تسمع كلمتي ملائكة أو الرحمة. واش الدولة قرأتك فابور وخدماتك ومزال لاصق فيها باغي استحقاقات، هاد المهن في دول اخرى راه الناس كتدفع عليها الثمن باش تعلمها حمدو الله ونقصو من الرشاوي في مستشفيات الدولة لاصلا تيدخلوها ناس مفحالهمش.
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