ملف "مول 17 مليار" يصادم بين النيابة ومحامين

هسبريس- عبد الإله شبل

شهدت جلسة محاكمة البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، نقاشا حادا بين دفاع المتهم وممثل النيابة العامة.

وعرفت الجلسة الأولى من نوعها بعدما صار الملف جاهزا للنقاش مطالبة أعضاء هيئة الدفاع بضرورة إحضار بعض الأسماء للإدلاء بتصريحاتها وشهاداتها في الموضوع.

ومن بين الأسماء التي تمت المطالبة باستدعائها، الناشط الحقوقي "مراد.ك"، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية توجيهه اتهامات لقضاة بالارتشاء.

كما طالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم المتابع في حالة اعتقال ومتهمين آخرين متابعين في حالة سراح باستدعاء من أسموه "مصدر المعتقل 'مراد.ك'، الذي يعرف المطبخ من الداخل، والاستماع إلى إفادته لأنه قد يكون له تأثير إيجابي على قناعة المحكمة"، وإلى جانبه مسير إحدى الشركات العقارية.

من جهته، لم يستسغ نائب الوكيل العام الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين في هذا الملف، إذ قال في كلمته: "الدفاع تقدم بطلبات اعتبرها أولية، لكننا فوجئنا بكونها تلامس الجوهر".

وزاد ممثل النيابة العامة في حضرة عدد من النقباء: "إن الطلبات الأولية هي الطلبات التي لا يمكن للمحكمة أن تسير إلى الأمام دون النظر فيها".

واعتبر نائب الوكيل العام، وهو يرد على ما اعتبره الدفاع طلبات أولية، أن استدعاء كل من ورد في المحضر من شأنه أن يعرقل المحاكمة، مشيرا إلى أن "الطلبات سابقة لأوانها، لأن المحكمة لم تستدع بعد المتهم"، وزاد: "أسنِد النظر إلى المحكمة لتقدير من تستدعي للوصول إلى الحقيقة".

ولم يتقبل النقيب محمد البقالي ما جاء على لسان نائب الوكيل العام للملك، فرد بالقول: "نحن نعرف الطلبات الأولية وغيرها، وطالبنا باستدعاء مراد الكرطومي لأنه يمكن أن تتحقق من خلال تصريحه قناعة لدى المحكمة".

ويتابع النائب البرلماني في حالة اعتقال، وقد أودع السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ"عكاشة"، بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".

وسبق أن عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، توصلت به هسبريس، تنفي فيه حجز 17 مليارا في منزل البرلماني الحواص، قائلة إنها "تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".