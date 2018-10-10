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النقابات التعليمية تنتقد "تلكؤ" وزارة التربية وتستعد لموسم ساخن

النقابات التعليمية تنتقد "تلكؤ" وزارة التربية وتستعد لموسم ساخن
هسبريس- مصطفى شاكري
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:00

يسود استياء كبير وسط النقابات التعليمية بسبب "تلكؤ" الوزارة الوصية على القطاع في الاستجابة لمطالبها "العاجلة" و"العادلة"، بعدما عقدت لقاء استثنائيا يوم الإثنين، توعدت فيه بخوض خطوات نضالية أكثر تصعيدا خلال أكتوبر الجاري.

وعقدت وزارة التربية الوطنية، ممثلة في مديرية الموارد البشرية، جلسة حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل البحث في الملفات العالقة البالغ عددها أربعة عشر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى استمرار الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وسعيا منها إلى احتواء الأزمة التي نشبت بين الطرفين.

وخصص جزء من اللقاء لدراسة المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية برسم سنة 2019، إذ اقترحت "وزارة أمزازي" الاعتماد على المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015، ثم إضافة بعض التعديلات الأخرى.

وعلمت هسبريس أن النقابات التعليمية اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على مجموعة من النقط، من بينها تنظيم الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وكذلك تنظيم حركة التبادل الآلي؛ علاوة على فتح الباب أمام الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للمشاركة في الحركة الانتقالية التعليمية.

واتفق الطرفان أيضا على خفض معيار الأسبقية بالتباري على الانتقال من شرط 20 سنة بالمنصب إلى 16 سنة فقط، فضلا عن الاستقرار في المنصب لمدة سنة واحدة قصد المشاركة في الحركة الانتقالية التعليمية؛ بينما فضلت النقابات عقد المزيد من اللقاءات التشاورية من أجل مناقشة بعض الملفات والقضايا الأخرى التي لا تخلو من الأهمية.

من جهة أخرى، عقدت النقابات التعليمية الثلاث (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) لقاء تنسيقيا عشية الإثنين، من أجل دراسة أفق التعاون بين الأطراف وتدبير المرحلة المقبلة.

وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن "اللقاء الذي جمع النقابات بالوزارة الوصية على القطاع يهدف بالدرجة الأولى إلى حل الملفات العالقة منذ سنين عديدة، من قبيل قضايا الدكاترة والمساعدين الإداريين والتقنيين والمفتشين وغيرها".

ونبه علاكوش، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الإصلاح البيداغوجي الأحادي الذي نهجته الوزارة الحالية؛ فضلا عن تكريس نمط التوظيف بالتعاقد؛ "وهو نمط هش داخل قطاع حيوي، تسعى الحكومة إلى اعتماده في السنوات القادمة"، وفق تعبيره.

واعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن المسؤولين "يحاولون إثقال الأسرة التعليمية بمهام حاطة من الكرامة، لا تليق بالأدوار التربوية التي تضطلع بها".

وأكد المتحدث ذاته أن "دار لقمان مازالت على حالها رغم الخطابات الرنانة التي تدعيها الحكومة؛ والدليل على ذلك هو تنامي الاعتداءات على الأساتذة، بالإضافة إلى الشتات الأسري والتعامل التمييزي مع الأطر التربوية، خصوصا في وسط النساء، ما يجعل الإصلاح في واد وواقع الحال في واد آخر"، متوعدا بأشكال نضالية أكثر تصعيدا خلال الشهر الجاري في إطار التنسيق النقابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - allmed الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:17
ايها النقابيون الاعزاء لا تنسوا ضحايا النظامين الاساسيين الجائرين1985/2003.ايس هناك من يدافع عنهم ,انهم اساتذكم الذين امسكوا يوما بايديكم لتكونوا في الصف الاول من الحياة الاجتماعية.لا تنسونا .لقد لتى الدهر على اكثرنا.
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2 - مغربية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:21
نعم لكرامة كل موظف مغربي ، وكل مواطن مغربي لا يطالب إلا بحقوقه ...
على الحكومة أن تكون مسؤولة ولو مرة واحدة في حياتها وتستجيب للمطالب المشروعة " الكرامة والخبز" . وأول المطالب خفض الأسعار ورفع الأجور حتى يستطيع المواطن المغربي أن يأكل خبزه بدون أن يلهث في الحصول عليه !
تحية نضالية
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3 - karim الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:38
أتعجب من النقابي علاكوش . لماذا يريد اعتماد توظيف مباشر للدكاترة بين قوسين و العاملين في السلكين الثانوي و الابتدائي . يجب عليك معرفة القانون الموظف في الجامعات المغربية يا علاكوش . فالتعليم الجامعي هو تعليم أكاديمي يعتمد على مبدأ الاستحقاق . إنك و أمثالك خربت التعليم الثانوي بالتوظيفات المباشرة بأصحاب الماسترات الخاوية معرفيا وديداكتيكيا.وتريد أن تستغل الجامعة لتمرير أصحاب الدكتورات الخاوية . من هنا أدعو رؤساء الجامعات توظيف الدكاترة ذوي تأهيل علمي أكاديمي وليس دكاترة حفظ البولكوبيات عفوا على المصطلح.
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4 - البعمراني الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:38
بصفتي استاذ كنت منتميا لنقابة العدالة وااتنمية في بداية الالفية. وقد كانت هي النقابة الوحيدة التي نادت باضراب لمدة اربعة ابام متتابعة لكن بوصولهم للسلطة تنكروا للجميع. وقد قال أحدهم. كان على الحكومة السابقة أن لا توقع مع النقابات محضر 26ابريل لأنه كلف الميزانية كثيرا
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5 - aboulaghras mustapha الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:45
للأسف بلادي زوينة ولكن هلكوها شفارا الكبار
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6 - Mariem الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:52
تشتغل عشر سنوات بتطوان كمعلمة وتشتري شقة السكن الاجتماعي لتأدية اقساط شهرية من فئة 2000 درهم وبعد ذلك يتم تنقيلها بلا سابق انذار الى اكلمو نواحي طاطا. اننا مكافاه سنوات الخدمة والاغاني في العمل بلا شك. كل ذلك من اجل توظيف متعاقد مكانها في تطوان ولماذا لا يتم توظيفه في نواحي طاطا؟
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7 - حماد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 08:53
في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة الضغط بشكل قوي على الوزارة للاستجابة للمطالب الأكثر أهمية ها هي ذي تفاوض على شروط الحركة أهي أولى من معاناة رجال ونساء التعليم ؟يا للعار على هذه النقابات الأكثر جمودا وانتهازية الله اطيركم يا من كان السبب في كل هذه المشاكل .
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