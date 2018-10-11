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الرئيسية | مجتمع | حظر إصلاح المنازل يرفع "السل" في المدينة القديمة بالدار البيضاء

حظر إصلاح المنازل يرفع "السل" في المدينة القديمة بالدار البيضاء

حظر إصلاح المنازل يرفع "السل" في المدينة القديمة بالدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:00

رصد نشطاء جمعويون عاملون في مجال محاربة الأمراض الصدرية والتنفسية تزايدا كبيرا لعدد المصابين بمرض السل وسط ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء.

وقالت مصادر هسبريس إن عدد حالات الإصابة بمرض السل المعدي في منطقة آنفا بالعاصمة الاقتصادية بلغ خلال العام الماضي ما يناهز 627 حالة، معظمها متمركز في أحياء المدينة القديمة.

وربطت هذه المصادر ارتفاع عدد المصابين في هذه المنطقة بتردي شروط السكن في الدور التي يقطنها سكان المدينة القديمة، والتي ترفض السلطات المحلية منح قاطنيها تراخيص ترميمها وإصلاحها.

وتعاني معظم هذه الدور من تفشي الرطوبة بشكل كبير، وانعدام منافذ التهوية، ما يزيد من نسبة احتمال إصابة سكانها بأمراض تنفسية، وعلى رأسها مرض السل المعدي.

ويؤكد المسؤولون بالفرع الجهوي بالدار البيضاء للعصبة المغربية لمحاربة داء السل أن استمرار تسجيل معدلات مرتفعة على مستوى الإصابة بداء السل في المغرب يعود بالأساس إلى غياب ثقافة الوقاية والعلاج من هذا المرض وسط نسبة كبيرة من الأسر المغربية.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة الصحة إلى أن معدل الإصابة بهذا الداء المعدي بلغ في جهة الدار البيضاء 111 إصابة في كل 100 ألف نسمة، مقابل 88 إصابة في كل 100 ألف نسمة على الصعيد الوطني خلال السنة الماضية وبداية العام الجاري.

ويُصيبُ داء السلّ الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة؛ مع الإشارة إلى أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها ظروف السكن، والفقر والهشاشة، والاختلاط، والكثافة السكانية الكبرى وسوء التغذية.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها فإنّ 70 في المائة من المرضى بداء السل ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن؛ كالدار البيضاء وسلا وفاس وطنجة، وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شعيب الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:21
اللهم اشفي كل مريض. .....مادا عسانا ان نقول.
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3
2 - هشام الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:32
البناء المهدد بالسقوط وغير اللائيق بالمدن المغربية يكتسي خطورة متعددة الابعاد مما يتعين القضاء عليه
واذا اضفنا سكان المناطق العشوائية التي يتكدس فيه الناس ولا تتوفر فيه شرط الكرامة الانسانية
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1
3 - الإدريسي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:41
هذه الأرقام تبقى نسبية بإعتبار أن العديد من المرضى المفترضين لا يعلمون بإصابتهم بالمرض حيث كما أشرتم تغيب لديهم ثقافة التشخيص المبكر للمرض ..يبقى التحسيس بخطورة مرض السل عبركم و عبر القنوات العمومية كفيل بتشجيع الناس على القيام بالكشوفات الطبية
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4
4 - RACHID الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:44
bonjour,

il ne faut oublier l’aggravation de cette situation par l'invasion des subsahariens l'ancienne médina et les quartiers populaires, c'est pas la faute seulement de l'état, c'est aussi la faute du peuple marocain qui accepte de louer à des inconnus
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0
5 - Ben الخميس 11 أكتوبر 2018 - 12:55
Black mold kills through lactic acid
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0
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