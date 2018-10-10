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كُتّاب وآراء
"قادمون وقادرون" تُسائل النجاعة في التنمية
ذكرت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" أنها "تلقّت ببالغ الحزن والصدمة مصرع المعطل المنتمي لحركة المكفوفين المعطلين، على إثر سقوطه من سطح مبنى وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن بالرباط، بعد اعتصام خاضته حركتهم لمدة 12 يوما بسطح مبنى الوزارة".
وأضافت الحركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها "تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحية وأقاربه وأصدقائه بحركة المعطلين المكفوفين، وتجدد تضامنها ودعمها لكل الحركات الاجتماعية السلمية، وعلى رأسها حركة المعطلين الشباب من كل الفئات والمستويات، وتطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه في الحادث، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات مهما كانت سلطة من يتحمل المسؤولية في تعطيل الحوار".
وجاء في بلاغ حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل"، أنها "تسائل تدبير القطاع ومدى نجاعة السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وخاصة التمكين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بدل إغداق الأموال العمومية على الجمعيات الموالية والمريدة".