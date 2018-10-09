المحامي زيان: المغرب يتراجع إلى الوراء أمام الفساد وثلة "السّراق"

هسبريس - وائل بورشاشن

طالب محمد زيان، رئيس الحزب المغربي الحر، بفتح تحقيق في واقعة وفاة المكفوف المعطل بعد سقوطه من سطح مبنى وزارة التضامن بالعاصمة الرباط.

وأضاف زيان بلهجة نارية "لا يمكننا بناء المجتمع بناءً سليما دون أن نؤمن ببعضنا البعض"، قبل أن يستطرد قائلا: "وإذا لم يرد أحد أن نؤمن بالمغرب فليقلها الآن، وليس هناك مانع للرجوع إلى ضريبة التضامن الاجتماعي لكون قسط منها يعطى للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة".

واستنكر المحامي المثير للجدل وقوف المغاربة متفرجين وصامتين أمام تراجع المغرب وتدحرُجِهِ إلى الأسفل، متسائلا: "كل هذا مقابل ماذا؟" قبل أن يجيب باستنكار "مقابل أن يفتح طريق في البحر، ويحكمنا ثلة من السارقين".

بدورهم حمّل المكفوفون وضعاف البصر المعطّلون، في ندوة صحافية نظمت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحزب المغربي الحر (الحزب المغربي الليبرالي سابقا)، "السلطات المخزنية مسؤولية منع وصول الطعام والشراب إلى المعتصمين"، مؤكدين أن حالة الوفاة هاته "لا يجب أن تمر كما مرّت حالة وفاة الصديق الشهيد ميلود الحمراوي سنة 2011 الذي ترك وراءه طفلين".

إبراهيم كريبيب، وهو كفيف معطل، قال إن المكفوفين وضعاف البصر يناضلون منذ سنة 2011، ويحاولون الوصول إلى حل جاد، دون جدوى، "وهو ما دفعهم إلى القيام باعتصام مفتوح في سطح الوزارة وأمام مقرها كخطوة تصعيدية، ورغم ذلك لم ينتبه صناع القرار".

ووصف كريبيب الحكومة بأنها "فاشلة أمام ملف يمكن حلُّه بجرة قلم"، وأنها تفضل "حل الملف بالأجهزة القمعية والتجاهل والآذان الصماء"، مؤكدا أن "قانون كوطا 7 بالمائة إذا طبق لمدة سنة واحدة لن يبقى مكفوف واحد في الساحة النضالية".

وطالب كريبيب بإنصاف عائلة الفقيد وإقالة وزيرة التضامن، مضيفا أن المكفوفين وضعاف البصر المعطلين كانوا يفترشون "الكارطون" ويلتحفون السماء ويتعرضون لمراوغات أمنية، وأن ذلك ما دفعهم إلى اتخاذ أشكال تصعيدية آنية، مشيرا إلى أنه من المزمع الإعلان عن أشكال أخرى من الاحتجاج مستقبلا.

بدوره، ذكر أحمد حريبات، وهو أيضا كفيف معطل، أن "الوزارة مررت مجموعة من المغالطات"، مشيرا إلى أن المعاهدات التي صادق عليها المغرب في مجال إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة "بقيت حبرا على ورق".

وتوجه حريبات إلى الوزيرة الحقاوي قائلا: "إذا كانت لديك ذرة إيمان فاعلمي أن هذا الكلام ستحاسبين عليه أمام الله؛ فسواءٌ توفي المكفوف داخل الوزارة أو خارجها يبقى ميتا". وأضاف أن الوزيرة "ليست لديها حلول، وليس لها إلا اللجوء إلى وسائل الإعلام بشعارات رنانة"، وأن حكومة العدالة والتنمية لم تطبق القانون، "بل إن وزراء العدالة والتنمية لديهم نظرة سلبية تجاه الإعاقة بصفة عامة والكفيف بصفة خاصة".