فاتح شهر صفر يحلّ يوم غد الخميس بالمغرب

هسبريس - و.م .ع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1440 ه، هو يوم الخميس 11 أكتوبر 2018.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1440 هـ بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 محرم 1440 هـ موافق 9 أكتوبر 2018 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 محرم 1440 هـ موافق 9 أكتوبر 2018 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر محرم يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر صفر هو يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة ، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".