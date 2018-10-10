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أطر صحية تطلب إنقاذ المستشفيات من "السكتة القلبية" في المملكة

أطر صحية تطلب إنقاذ المستشفيات من "السكتة القلبية" في المملكة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:00

إضراب جديد للممرضين سيشل مستشفيات المملكة أواخر شهر أكتوبر الجاري وأواخر نونبر القادم، حيث أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن خوض إضراب عن العمل يوم 26 من هذا الشهر، ستتخلله وقفات احتجاج جهوية وإقليمية، وتعقبه مسيرة احتجاج وطنية بالعاصمة الرباط يوم 6 نونبر القادم، وإضراب عن العمل يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

وسيرفع الممرضون، الذين يعتزمون الاحتجاج، خمسة مطالب هي الإنصاف عن التعويض في الأخطار المهنية، وإحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنّف الكفاءات والمهن، وإنصاف ضحايا المرسومين رقم 2-7-535، ومراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين في الوظيفة العمومية.

والمطالب التي سيرفعها الممرضون سبق أنْ طالبوا بها في أكثر من مسيرة احتجاجية، "لكنها لا زالت معلقة، في ظل غياب أي حوار مع وزارة الصحة"، يقول خليل رفيق، المكلف بالإعلام ضمن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، مضيفا "ليس هناك أي حوار، بل لم يسبق أن كان بيننا أي اجتماع".

ورغم صدور الظهير الملكي المنظم للهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فإنها لم ترَ النور بعد، ويلحّ الممرضون على إخراجها إلى حيز الوجود، باعتبارها جهازا سيوفر الحماية للمهنيين، ويؤطر ممارساتهم، على غرار باقي المهنيين الآخرين، كالمهندسين والأطباء والمحامين.

كما يلحّ الممرضون على إخراج مصنّف الكفاءات والمهن، الذي يحدد بالتفصيل مهامّ كلّ تخصص تمريضي، لتفادي الخلْط بين ما هو تمريضي وما هو طبيّ، حيث يضطر الممرضون العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية إلى القيام بأعمال هي من اختصاص الأطباء.

ووصفت حركة الممرضين وتقنيي الصحة الظروف التي يشتغل فيها الممرضون والممرضات في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بـ"الكارثية"، متهمة وزارة الصحة والحكومة بـ"اتخاذ قرارات ومراسيم ترقيعية مجحفة لم تكن يوما منصفة ولم ترْق لردّ الاعتبار لفئة تُعتبر عصب المنظومة الصحية".

ويتزامن الإضراب الذي ستخوضه حركة الممرضين وتقنيي الصحة مع إضراب مماثل يخوضه الأطباء، دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على ما وصفته بـ"الأزمة الهيكلية التي يعيش على وقعها قطاع الصحة، والتي أوصلتْه إلى مرحلة السكتة القلبية، فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن، ويعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة".

وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص أنّ من أسباب الأزمة التي يتخبط فيها قطاع الصحة نقص الميزانية المخصصة له، والتي لا تمثل سوى 5 في المائة من الميزانية العامة، "رغم احتياجنا على الأقل إلى نسبة 10 في المائة"، كما جاء بيان النقابة.

وسرَدت الهيئة النقابية ذاتها مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية المغربية، كإغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، والتخبط الذي يطال تفعيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونزيف الاستقالات الذي عمّق أزمة الموارد البشرية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعاطي الحكومة مع مطالب العاملين في هذا القطاع، الذين قالت إنهم "يشتغلون في جو تسوده حالة من الإحباط والاكتئاب الوظيفي العام، نتيجة لظروف عمل قاسية وغير منصفة وتنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية وحملة التشوية الممنهجة التي تعرضوا لها".

وأعلنت النقابة ذاتها أنها ستخوض "أسبوع غضب الطبيب المغربي"، الذي سيمتد من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، ويشهد توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Zirlo الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:19
كل اضرابات المغرب ترفع فيها فقط الزيادة في الاجور.
هل هم اصلا يقومون بعملههم بتفان و بدون غش ؟
الا يشتكي كل المواطنين من الادارة العمومية ؟
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2 - الوزاني الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:26
اصلا هم في السكتة القلبية من زمان .....القطاع الصحي العمومي في الحضيض. ...وإن لم تتوفر الإرادة من الدولة فوالله سنصبح أقبح من الدول الفقيرة جدا ولا أريد تسميتها. ...انا من جيل السبعينات أقسم بخالق الكون أنه كان لدينا مستشفى جميل ونضيف وحتى الممرضات جميلات ويقين بعملهم في أحسن وجه ....بشوشات. ..وكان يلقحوننا في المدرسة وبكل نشاط ويعطوننا الدواء مجانا ...صدق أو لا تصدق ولكنها الحقيقة متل اروبا كنا ....مادا حصل لا اعرف ...زرت المستشفى العام الفائت في حالة يرتى لها ...الكل عبوسا قمطريرا. ...والله حتى تزيد تمرض ....الممرضات بالحجاب لكن السم والحقد...قوموا بأي شي أيها المسؤولون الصحة العامة في خطر واقسم على دلك
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3 - م المصطفى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:28
أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون...صدق الله العظيم
على هذه الأطر الصحية أن تحسن استقبال المرضى في الستشفيات، بالإبتسامة وانشراح الصدر والكلام الطيب.
كلكم يعلم أن ابتسامة الطبيب نصف العلاج.
فكثيرة هي الوجوه المكفهرة التي تستقبل المرضى، وكثيرة هي النماذج من الأطباء والممرضين رجالا ونساء الذين يرفعون ضغط المريض ويضاعفون من دقات قلبه جراء سوء الاستقبال والتعامل السيء.
السكتة القلبية حاربوها أنتم أولا بحب مهنتكم وبحسن التعامل مع المريض.
وآنذاك يحق لكم أن تدافعوا عن المستشفيات وتطالبوا بخلق مناخ يليق واستقبال المرضى في ظروف ملائمة من جميع الجوانب.
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4 - عبدالرزاق الاسماعيلي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:28
هؤلاء مجموعة من الباحثين عن الريع فقط
متى يلج هؤلاء الى عملهم؟
ومتى يخرجون؟
كم من واحد منهم يقضي سحابة يومه وأحيانا الليل في الحراسة بالمصحات مقابل 100درهم ويأتي الى المستشفى 10 صباحا لينام...
أدعو الى خوصصة المستشفيات كما وقع لاتصالات المغرب
عندها سيلجأ هؤلاء الى طلب التقاعد النسبي
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5 - الوطنية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:39
م
ها التعليم ها الصحة يعانيان من السكتة القلبية والحكومة تشتغل بالاذن الصماء رغم كل الخطابات التر تدعو الى معالجة الاوضاع الاجتماعية بما فيها التعليم والصحة
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6 - SAID M الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:52
كل الشعوب النشيطة تؤدي ضرائب عن الدخل مساهمة في إنشاء مرافق اجتماعية كي يستفيدوا من منها و مجانا كالتعليم و الصحة و....إلخ . لكن في وطننا لم نستفد من مدخراتنا ولم يظهر أثر هذه المساهمات الضريبية في هذه المجالات. زرت بعض الدول الأوروبية المجاورة بالصدفة طلبت مرة مساعدة طبية وأنا سائح فاستفدت و بالمجان لقد أبهرني هذا المستشفى إنه لا يماثله المصحات الخاصة عندنا. كم تأسفت وتمنيت لو كان لدينا من المؤسسات الاجتماعية ما يعادل 50/100 مالديهم إنه الإخلاص والديمقراطية وقيمة المواطن عند مسؤوليه في وطنه إنه الاقتصاد المحكم والمذبر بمسؤولية عالية. إنها الأوطان الآمنة والديمقراطية التي تؤمن بمحاسبة المفسدين لا تعتمد على عفى الله عمى سلف.
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7 - جرادي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:58
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم .لما يكف عمال قطاع الصحة عن ابتزاز المرضى وعاءلاتهم يحسن الله ضروفهم .سيفهمني كل من صاحب قريبا له الى المستشفى ولم يعر له احد الاهتمام من عمال القطاع .
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8 - Badri الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:59
المطالب كلها تصب في مصلحة الممرض ، أما المريض فله كل الحقوق وكل الإهتمام من هولاء الممرضين ، هذه المطالب تنم عن أنانية المطالبين
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9 - مغربي من اسكندنافيا الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:06
على كل الشعب المغربي الخروج للشارع و الإحتجاج على هذه الشرذمةالتي أفقرت الشعب و بناء دولة جدبدة يسيرها ابناء الشعب الحقيقيين
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10 - agadiri الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:06
اظن ان المغرب وصل الى الطريق المسدود في جميع القطاعات بما فيها القطاع الصحي لا يوجد لدينا حتى الاسعافات الاوليه ونحن نبحث علاج الازمات القلبيه او ما شابه ونحن لا نوفر على الامكانيات وعلى اطباء من الدرجه الممتازه مازال لدينا الوقت الكثير لكي نغير بلادنا ولكن يجب مسح جميع الوزاره والحكومه والبرلمان ونضع كفاءات شابه في هذه المناطق
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11 - كريم الطنجاوي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:16
الشعب لا بد اي يكون مريضا لان الشعب المريض لا يقاوم الاستبداد. لانه يستنزف جهده في علاج مرضه فقط
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