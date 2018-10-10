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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يطالبون بـ30 يوما عطلة للآباء بعد استقبال مواليد جدد

برلمانيون يطالبون بـ30 يوما عطلة للآباء بعد استقبال مواليد جدد

برلمانيون يطالبون بـ30 يوما عطلة للآباء بعد استقبال مواليد جدد
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:00

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ضمن مقترح قانون له، بالرفع من إجازة الأبوة من 3 أيام التي يمنحها قانون الشغل المغربي حاليا إلى 30 يوما، لتمكين الآباء من القرب من أطفالهم في الأسابيع الأولى.

وجاء تعديل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين لتغيير وتتميم مقتضيات المادتين 269 و270 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بالتنصيص على أن "يستفيد كل أجير، بمناسبة كل ولادة، من إجازة مدتها 30 يوما، منها 15 يوما إجبارية مدفوعة الأجر، و15 يوما اختيارية غير مأجورة، ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه".

المقترح الذي وضعه الفريق على طاولة رئاسة مجلس المستشارين نص أيضا على أنه "إذا صادف وقوع الولادة الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة، إجازة الثلاثين يوما المذكورة"، مع ضرورة أن يستحق الأجير خلال النصف الأول من إجازته المأجورة المحددة في 15 يوما، تعويضا مساويا للأجر الذي سيتقاضاه لو بقي في شغله.

من جهة ثانية، نص المقترح على أن يؤدى هذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغله، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع المشغل التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق، مبرزا أنه "لن يؤدى للأجير أي تعويض عن النصف الثاني من إجازته الاختيارية، المحددة في 15 يوما إضافية، في حال طلب الاستفادة من هذه الرخصة".

الفريق المنتمي للأغلبية دافع عن مقترحه بكون نظرة المجتمع إلى العملية التربوية تبدّلت داخل الأسرة خلال العقود الأخيرة في دول كثيرة من العالم، مبرزا أنها "رسمت ملامح جديدة لصورة الوالد في علاقته مع أفراد أسرته، مما أثـمر بعض الحقوق التي نالها الأب تدريجيًا، ومنها الاعتراف بحقه في إجازة الأبوة التي اعتمدها المغرب كذلك بمنح الأجير 3 أيام مدفوعة الأجر".

وسجل الفريق في هذا السياق أن المقترح يهدف إلى دعم العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، منبها إلى ما تتحمله الزوجة قبل الولادة وبعدها من أعباء كثيرة تفوق طاقتها نتيجة لغياب أو انشغال الأب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - hamouda الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:12
لمادا تريدون عطلة و انتم في عطلة طوال السنة !!!
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45
2 - جبور الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:13
البلاد راحت ياجدعان ، هادي هي الاحزاب الي معولين عليها تزيد بالبلاد للقدام
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38
3 - مواطنة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:14
فأوربا اللي عندهم الهرم السكاني هرم وعندهم نقص في الولادات ويشجعون على تشبيب المجتمع وزيادة الولادات وماعندهمش هادشي ..المرأة تاخذ ثلاثة اشهر والرجل ياخذ شهر ..شكون يخدم؟ عل هذ لحساب غير نزيدو نولدو ومولاها ربي ههه
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34
4 - الغريب الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:15
غريب امر هد نواب والله واقيله هما ليكيرضعوا باش يخدوا 30يوم من خدا المغرب لاستقلال مسمعنا شي قانون لخدمه المواطن كلشي دير في راسو خصني ندير باش نولي المشكله ماشي فيكم المشكله في المواطن حيت هو لوصلكم الله غالب
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8
5 - امولة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:15
ايوا صافي هدشي لي بقا الامهات يجلسو والاباء حتى هما ايوا شكون يخدم!!!!
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10
6 - mohamed الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:15
اقتراح جميل اتمنى ان يتم الأخذ به مع اقتراحات اخرى يمكنها توفير مزيد من ظروف الراحة النفسية للموظف و الأجير المغربي
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23
7 - محمد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:16
البرلماني يرزق بمولود فيأخذ شهر عطلة و مشاكل الشعب في خبر كان. و من يرزق بتوأمين شهرين عطلة و الشعب يوءدي الفاتورة. فكل هموم البرلمانيين هي فقط الراحة و المال و التقاعد .
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1
8 - عبد الله الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:16
باش يعون مراتو مسكينا. ولا ولدوا توام خصوا 3 شهور على اقل .
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19
9 - logique الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:17
je suis pour. c est tout à fait logique et légitime. esperant que ça soit approuvé incessamment.
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4
10 - mohamed الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:17
اذا كان اربعة موظفين في مصلحة واحدة ازداد لديهم ابناء في نفس الوقت هل سنترك المصلحة فارغة .
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6
11 - سعيد اكادير الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:20
صافي الراجل مسكين اضرب تامارة برا ودابا زدتوه حتى الاعمال المنزلية،زعما بقا فيكم!!!وراه بقات فيكم المراة اللي معرفتو فين توصلوها،غدا ولا بعدو خرجو تاني شي قانون طالبو فيه بالدورة الشهرية للراجل...وحبوب منع الحمل....
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-14
12 - حاميدو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:23
ويلا شي أب تزادو عندو 5 توائم واش ياخذ 5 شهور ديال العطلة؟...
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-7
13 - حسن الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:24
إن ألم الترقب و الإنتظار و الخوف و" طلع و هبط "-عندالأبب- يعادل نصف ألم المخاض تقريبا،لهذا و لأول مرة اسمع من نوامنا "عفوا نوابنا"يقترحون شيئا له معنى.لكن و رغم ان 30 يوما تعد اقل ما يمكن فإنني سأكون جد متشائم و القانون لن يرى النور
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5
14 - من المغرب الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:25
حتى في فرنسا ليس للاباء الحق في 30يوما عطلة.
بدون تعليق
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-2
15 - stof الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:26
إوا بعدا خدمونا هو لول باش نكريو الدار أو نجمعو فلوس صداق أو نتجوجو أو نولدو. نتوما واش كتفلاو علينا. أنا عندي الأجازة في الحقوق أو عندي 46 عام أو داير فراشة كنبيع غي فزنقة. كنفكر غي باش ناكل الخبز. أما الزواج أو لولاد باغيهم ولكن الله غالب الله أيجيب لي تقبل علية خوكم غي فقير.
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16
16 - mustapha الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:27
من الاحسن ان ياخد ثلاثة اشهر عطلة الولادة وترجع زوجته للعمل
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2
17 - فاعل خير الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:28
اودي جيبونا سميك والصحة ديال أروبا اما هاد القوانين ديال والو غير زيدوها على ريوسكم.
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6
18 - aziz الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:30
آآآعبببادددد الله هاد الشي ماكاين حتى فشي دولة تحترم نفسها.الموظف ي بلادي مكلومة (ان لم يكن شبحا) فهو عفريت نفريت:داءماالزيادة في الاجورمقابل عمل لا يكاد يذكر الغياب طوال اليوم وان حظر فيضرب شي طلة ويسلت لاعماله الخاصة....واليوم قاليك راحة شهر لمولوده الجديد وهو اصلا لا يكاد يرى اطفاله.عجب العجاب هاذا!!!!
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-1
19 - عبدو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:33
من وجهة نظري يجب ان تعطى 15 يوم قبل الولادة لان الزوج لايستطيع الموازنة بين العمل و فترة ماقبل الولادة.
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1
20 - iyass الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:34
أفكاريغلطون بها الشعب لكي لا يفكر في الضروريات §(ضربوا على التبن باش اينسى الشعير)§.
اعطيه الأجرة مزيان وي شد الخدامة.
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3
21 - Azzeddine الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:34
اقتراح غير واقعي. ممكن الحديث عن أسبوع أنا شهر كامل دون عمل فهو ضرب من الخيال.
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2
22 - حاميدو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:39
الاحرار يزيدوا في العطلة والعثماني يزيد في التعويضات العائلية وفي ظرف وجيز نوليوا 80 مليون ويقولوا الشعب هو للي كلا ميزانية لبلاد.
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1
23 - larbi le larbin الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:39
نتوما اللي طالعا ليكم!!...تخيلوا أن مجازا يقبل العمل ب 2300 درهم في الشهر، (مثله مثل عامل النظافة, مع احترامنا لهؤلاء)، ويقبل على نفسه العمل أكثر من ثمانية ساعات في اليوم، ويعمل كذلك حتى يوم السبت، وكل هذه الأشياء تزيد من غريزة الاستغلال عند المشغل الذي قد يأتي متصنعا اللطف ويسألك بكل وقاحة، "ماذا لديك بعد السادسة والنصف, أي بعد الدوام؟" هذا دون ذكر التجاوزات الأخرى التي ليس أقلها الفظاظة وسوء المعاملة، والتحرش، وهضم الحقوق في التغطية الصحية والحقوق المهنية الأخرى.
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0
24 - mhamdito الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:40
نعم المطلب فهم يستحقون ذلك نظير تعبهم ...انهم يشتغلون و يسهرون على مصلحة المواطن لرفع الغبن عنه حتى يعيش حياة كريمة 30 يوم عطلة أبوة وينقصهم 30 اخرى لختان اولادهم و 30 اخرى عطلة الزفاف .
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0
25 - sissou abdellah الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:47
يناقشون ما لا يستحق النقاش وينسون أو يغضون عقولهم وأبصارهم عن جواهر المشاكل
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0
26 - سناء الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:56
فالحقيقة 3 ايام قليلة ولكن شهر بزاف . لان الزوج فالايام الاولى ممكن تبقى مراتو فالكلينيك حتى 3 ايام اذا ولدت قيصري و خصو يبقى معها و يقابل الناس اللي كيباركوا ويتصخر ويوجد للسبوع ماديا و من حيث المجهود. انا من خلال تجربتي وانا ساكنة فمدينة بعيد على دارنا ولدت بوحدي و راجلي ماارتاحش على الاقل واحد الاسبوع وهو فالجري الحمد لله كان الصيف عطلة مالقاش مشكل. مزيان نراعيوا ظروف الناس ولكن ماشي حتى لدرجة شهر يخليوا المصالح دالناس معطلة
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0
27 - مواطنة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:56
كما يجب تخفيظ سن التقاعد للمرأة فليس عدلا أن تفني المرأة حياتها بين عملين عمل داخل المنزل و آخر خارجه بالإضافة إلى الحنل و الولادة و تربية الأطفال و الكل يعرف أن الرجل المغربي لا يعين زوجته ..فلا علاقة للمساواة بالمساواة في التقاعد..في روسيا المرأة تتقاعد في 55سنة و الرجل في 60 و مرخرا هناك تمديد في سن التقاعد الرجل 65و المرأة 60. إنه ظلم كبير يقع على المرأة المغربية.
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28 - ouchn الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:57
Vraiment ils vivent dans une autre planete. Ceci explique pourquoi on risque sa vie pour quitter le pays
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29 - الصحراوي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:02
La durée maximale d'un congé parental est de 52 semaines continues.canada
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