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الرئيسية | مجتمع | آلاف الأسر المغربية تتحدى ارتفاع كلفة اللجوء إلى التخصيب الاصطناعي

آلاف الأسر المغربية تتحدى ارتفاع كلفة اللجوء إلى التخصيب الاصطناعي

آلاف الأسر المغربية تتحدى ارتفاع كلفة اللجوء إلى التخصيب الاصطناعي
محمد سيعلي من الرباط*
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:00

يلجأ آلاف الأزواج ممن يعانون من مشكلات في الخصوبة، كل عام، إلى مراكز متخصصة في تقديم المساعدة الطبية على الإنجاب أو الإخصاب الصناعي، رغم عدم وجود تشريعات تنظم هذا القطاع وتكلفة العلاج الباهظة.

ويوجد نحو 20 مركزا في المغرب، منها فقط اثنان حكوميان، وقد تصل تكلفة كل عملية سواء، في القطاع الخاص أو العام، إلى 18 ألف درهم رغم أن الحد الأدنى للأجور الشهرية محدد في قيمة 2570 درهما.

واستقبل مركز المساعدة الطبية على الإنجاب في الرباط، وهو أول مركز عمومي من نوعه في المغرب افتتح عام 2016، خلال العامين الماضيين، أكثر من 3500 زوج، غالبيتهم من المغاربة، وقد حصلوا على خدمات طبية حققت نجاحا بنسبة وصلت إلى 27%.

ورغم تزايد عدد الأزواج الذين يلجؤون إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، لا يوجد في المغرب قانون ينظم هذا النوع من الممارسات والخدمات التي تطلبها نحو 15% من الأسر المغربية التي تعاني من مشكلات في الإنجاب.

وأعدت الحكومة المغربية مشروعا ينتظر أن يصدق عليه البرلمان من أجل تنظيم ممارسات هذا القطاع، لا سيما مسألة حماية البيانات وتجريم الممارسات التي تعرض السلامة البشرية للخطر، مثل بيع الأجنة، من بين أمور أخرى.

وفي تصريحات لـ"إفي"، أوضح مدير مركز المساعدة الطبية على الإنجاب، رشيد بزاد، أن الشروط الثلاثة لتقديم الخدمات هي أن يكون المتقدمون متزوجين ومر على الزواج بين 6 أشهر وعام، وقد عانوا خلالها من صعوبة في الإنجاب، وأنهم قد لجؤوا إلى الطرق الطبيعية والتقليدية للإنجاب.

وأضاف الطبيب أن مركزه يستخدم ثلاثة أساليب مختلفة للإنجاب بواسطة المساعدة الطبية (الإخصاب الاصطناعي)؛ التلقيح داخل الرحم، والحقن المجهري (تقنية التلقيح خارج الجسم) (ICSI)، والحقن المجهري المعتمد على فرز الحيوانات المنوية واختيار أفضلها، وهي التقنية الأكثر تكلفة.

كما يقدم المركز خدمتين إضافيتين تتمثلان في تشخيص ما قبل الغرس للأجنة، بالإضافة إلى إمكانية تجميدها لإعادة استخدامها في حالة فشل المحاولة الأولى.

*إفي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حيوان منوي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:23
الفقراء عندهم فائض في الأبناء والميسورين عندهم عجز في الولادة. المغرب لازم يحد من النسل ماشي يزيد فيه.
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2 - abdo الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:31
سبحان الله هناك ازواج ينفقون الغالي والنفيس من اجل الذرية.وهناك من اعطاه الله هذه النعمة وتركها للتشرد غريييب ?اللهم فرج
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3 - ابو اسحاق الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:34
والله لأهمية هذا الموضوع وحساسيته الكبرى أدعو الأزواج للسفر إلى إسبانيا وسيحصلون على نتائج 100% ،سبعة آلاف أورو بما فيها التنقل والمبيت كافية للحصول بإذن الله على حمل ،طبعا أنصح أولا بالقيام بكل الاوليات من تحاليل وتحديد الخلل قبل السفر ،وهناك أوكرانيا رائدة في هذا المجال وبأثمان أرخص من اوروبا الغربية من خلال مركز دولي فيها لكن ،لكن لا ينصح به للمسلمين لأنهم قد يقعون في الحرام من أجل إسعادك، خاصة أن القوانين لديهم تبيح للنساء التبرع ببويضات الملحقة وقد يستعملونها.
والله المستعان
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4 - الخميسي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:37
وإذا لم يكن ماء الرجل صالحا فهل سيأتون به من متبرع آخر إنه الزنا الخفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!
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5 - بطراوي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:44
يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما
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