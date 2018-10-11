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منظمة العفو الدولية تخاطب العثماني: عقوبة الإعدام وصمة عار

منظمة العفو الدولية تخاطب العثماني: عقوبة الإعدام وصمة عار
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:00

وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مذكرة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق لـ10 أكتوبر، تدعوه إلى العمل على الإلغاء التام لهذه العقوبة التي توقف تنفيذها منذ 1993 لكن المحاكم المغربية مازالت تصدر أحكاما بها.

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن عقوبة الإعدام "وصمة عار في جبين الحكومات"، ودعت المغرب إلى اللحاق بركب الدول اللاغية لها بالتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لهذه العقوبة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2018.

وحثت "أمنستي"، وهي من أكبر المنظمات الدولية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في العالم، الحكومة المغربية على "التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15/12/ 1989، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/1991، من دون إبداء أية تحفظات".

وقالت المذكرة إن ما "يعزز طلبها أن المغرب بذل جهوداً في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعله الايجابي مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان"، وناشدت الحكومة اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة.

وأشارت "أمنستي" إلى أنه على الرغم "من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مازال القلق يساورنا جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، وهذا أمر لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها".

وتعتمد "أمنستي" في موقفها الرافض لعقوبة الإعدام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة على "حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقر بأن "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي".

كما تعتبر المنظمة أن الإعدام "يتعارض مع الوفاء بالتزام المغرب فيما يتصل بتفعيل الدينامية الإصلاحية المتوجهة نحو المستقبل والهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون، كما يتنافى مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الجهوية والدولية".

وموضوع إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية يثير دائماً انقساماً كبيراً في المغرب، فهناك رأي حداثي وحقوقي يؤيد إلغاءها، فيما تعارض القوى المحافظة، من أحزاب وجمعيات، هذا التوجه مسنودة برأي مجتمعي يعتبر أن بعض الجرائم تستحق عقوبة الإعدام، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد دعت في تقريرها الختامي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ولاحقا صدرت دعوة مماثلة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن الحكومة ما زالت متحفظة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مواطنة الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:12
ان كان الإعدام سلب ببحق في الحياة و دليل على الحرية و التقدم و ما الى ذلك من مصطلحات حقوق الإنسان لماذا امريكا "الرائدة في الحريات.....بلا بلا" تنفذ عقوبة الإعدام
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32
2 - البعمراني الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:14
وصمة في جبينكم انتم أما الشعب فيؤيدها. لماذا لا تخاطبوا المجرمين. كي يكفوا عن ارتكاب الجراءم التي تستوجب الاعدام. اذهبوا. لبؤر الاجرام. وخاطبوهم قولوا لهم. نرجوا منكم ألا تتحوزوا بالاسلحة البيضاء. عندما تريدون ارتكاب جراءمكم حتى لا يحكم عليكم بالاعدام. وأخيرا نحن الشعب هو المخول له القرار في هذا الامر المصيري. العثماني هنا لا يمثل الا نفسه
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44
3 - الصالحي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:16
حتى العيش في المغرب في ضل البطالة و الاستغلال الرأسمالي للشباب حيت تتستغلهم شركات عالمية في بلدهم الأم بدعوى تشجيع الاستثمار هو أكبر وصمة عار الحياة في المغرب عار عاد نشوفو الموت
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6
4 - Fdouli الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:17
بحال هاد المنظمات هي اللي خرجات علينا، يديوها فراسهم...
ألا يستحق عقوبة الاعدام من قتل نفسا بالعمد بدون حق ومن يغتصب الأطفال والرضع؟؟
البعض يتكلمون خلف المنابر لأنه لم يقع بعد أحد عائلته كضحية....
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33
5 - عبرد الحميد البكري الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:19
و من قتل عمدا اليس له الحق في الحياااااة!!!!
الاعدااام نتيجة فعل ما!!!
اذن حااااربووو الاسبااااااب اللتي تحدث الفعل وبعدها لن يكون اعدام .

انتم سبب التشرميل والاجراااام اصافة الى العفو الملكي اللذي يتسمسروووون فيه ويخرج المجرم قبل قضاء عقووووبته كاملة
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23
6 - الحل المفقود الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:24
انا مع عقوبة الاعدام فی بعض الجراٸم التی تستحق عقوبة الاعدام واذا اعدم مقترفها تکون هناک راحة له وللمجتمع . فالسجن هو مدرسة لاعادة التکوین فمثلا الدی قتل عدة اشخاص او اختصب عدة اطفال او عدة نساء وجب اعدامه لانه حتی ادا ذخل السجت لعشرات السنوات فقط هدر للوقت سینتج لنا ماذا؟؟ مختصب جدید !!!!! ولهذا انا مع عقوبة الاعدام فی بعض الحالات.
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12
7 - مرة أخرى الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:29
حنا الحيط القصير ألي كتتجرأ عليه منظمة العفو تنقزو.خاص يجاوبوها ويقولو لها عاوديها لمخك ما ماعتارفينش بيك.فين كاين شي اعدام بالمغرب جرائم القتل يومية على أتفه الأسباب.
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13
8 - ولد حميدو الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:32
لمادا كل هده الخرجات و تطبيق الإعدام بالمغرب حبر على ورق
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9
9 - مواطنة الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:34
وماذا عن الضحايا شباب والنساء الذين قتلوا ذبحا ظلما وعدوانا واتركوا اولادهم وعائلتهم وماذا عن الشاب الذي ذبحوه في هذا الشهر في مدينة سلا قرية اولاد موسى بدون اي سبب .. والمجرم مثل الجريمة امام جمهور غفير وهو يسب ويلعن المخزن هل الضحية ليس له حق في الحياة .... يجب تطبيق شرع الله على المجرمين القتلة ....العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم.....صدق الله العظيم
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12
10 - جمزة الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:35
وصمة العار الحقة هي إزهاق الأرواح البريئة دون وجه حق وتكريس الفوضى والإرهاب في المجتمع وذهاب أرواح الناس بالباطل ، كما وقع في قضية المجرم الذي كان معتقلا في مكناس حيث قتل خمسة أرواح من ضمنهم شرطي كان يحرسه خلال المحاكمة ولولا رصاص الحراس لازدادت حصيلته الإجرامية ولبقي المجتمع المغربي ينفق عليه في السجن لقتل المزيد من الأرواح ولا حول ولا قوة إلى بالله.
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8
11 - مغربي مسلم الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:37
ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب . صدق الله العظيم. المسلم يعبد الله ولا يعبد أمنستي !!!
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9
12 - الإعدام بحق الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:38
عقوبة الإعدام وصمة عار ان لم تطبق فيمن يستاهلها وليس العكس
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6
13 - ابو ملاك الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:38
نحن نريد تنفيذ حكم الإعدام لأنه شرع الله كالصلاة والزكاة.... أما هذه الطفيليات الجمعوية نحن لا نعرف حتى مذاهبها او ديانتها بل وحتى مفهومها من حقوق الحياة وحرمتها.... الى الجحيم. لا مكان لها في الأوساط المغربية.
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8
14 - محمد الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:38
لمادا لا ترسل منظمة العفو الدولية مدكرة الى الرئيس ترامب تدعو الغاء العقوبة الاعدام في بعض الولايات المتحدة الامريكية التي تطبق العقوبة الاعدام . الشخص قتل اربعة من افراد عائلته في مدينة تطوان وتريد العفو الدولية ان تمنح له الحياة للمجرم . لمادا العفو الدولية لم ترسل مدكرة الى السيد العثماني لمحاربة الفساد . وتهريب الاموال وتجويع الشعب . فقط حقوق المجرم حقوق المثليين حقوق حرية المراة مطلقة اي لا يتدخل الزوج ان هي باتت خارج الدار . لمادا لم ترسل المنظمة مدكرة تدعو فيها محاربة المروجي الكوكايين
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7
15 - مصطفى ميونيخ الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:38
لا يجب الغاء عقوبة الاعدام بل تفعيل تنفيذها في حق كل من سلب الناس حقهم هم ايضا في الحيا. اكثر من ذلك لا يجب ان يقتصر حكم الاعدام على جرائم القتل فقط بل ايضا على مروجي القرقوبي لانهم مشاركون وبشكل مباشر ومتعمد في القتل.
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6
16 - sarah الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:39
Toutes ces associations caritatives ou de droits de l'homme utilisent l'humanitaire comme une couverture pour s'immiscer dans les zones sensibles, espionner les gens, manipuler les esprits, faisant croire au monde que heureusement qu'il y a les occidentaux pour les pays en détresse. Mais quand on y regarde plus prés ces associations servent des intérêts bien particulier et ne vont que dans les zones qui intéressent l'occident (soir d'un point de vue stratégique soit pour en exploiter les ressources). Il en est de même pour les soldats de de l'ONU ou de l'OTAN qui sous prétextent d'empêcher les conflits, sécurisent les zones exploitées par l'occident ou pire encore massacrent les gens au nom de la paix.
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4
17 - IFNI الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:45
لم يوجد الاعدام في المغرب ماعد في الدسور عفوا الدسوتر لو وجذ نصف الوزراء سيطلهم الاعدام راساء الجهات راساء الجماعة المحلية عندنا باقليم افنى راساء الجماعة المحلية دخل لم يتوفر على 10 درهم في جيبه واصبحوا الان اغنياء منازل في المدن على اسماء زوجاتهم
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-1
18 - محمد الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:46
نحن كدولة مسلمة يجب علينا الحكم بما أنزل الله عز وجل(ولكم في القصاص حياة) فكل جريمة لها ماتستحق السن بالسن والعين بالعين هذه العقوبات الزجرية فيها عبرة وترهيب لكل منحرف عسى الله أن يصلح حاله .
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19 - med الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:48
ان كانوا هؤلاء يظنون ان عقوبة الاعدام سلب للحياة فما قولهم اولائك المجرمون الذين يقتلون الناس من اجل السرقة ومن اجل الاغتصاب هذه العقوبة يجب ان تطبق على كل من قتل نفس بغير وجه حق حتى يردع المجرمون قتلة الابرياء الله جعل القصص لتكون الحياة ويعيش الناس في اطمأنان ويجب عدم الرضوخ الى ضغط اولائك المجرمون الذين يردون ان نعيش مثل الحيونات القوي يقتل الضعيف ثم يطلق سراحه باسم الحرية وحق الحياة ولانريد حكم الاعدام بدون تطبيق نريد الحكم مع التنفيذ
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20 - مغربية الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:51
و أين حق الضحايا في الحياة؟ مهزلة كبرى يجب عدم الرضوخ لها
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21 - Almokhadram الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:52
الاعدام حق يجب تطبيقه من قتل عمدا يعدم ليكون عبرة للأخرين
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0
22 - مسلم الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:54
من هذا المنبر كمواطن مغربي غيور و كمسلم أعيش فوق تراب بلاد إسلامي أطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام و ليس الحكم به فقط على كل من تبث في حقه جريمة القتل بغير سبب كالدفاع عن النفس. و أرجو من ولي الأمر و المسؤولين عدم الرضوخ للمنظمات الدولية أو للجمعيات المحلية التي تطالب بالإلغاء....
و نرجو كذلك من القضاء النطق بحكم الله و القيام بالحد كقطع اليد في السرقة و السرقة بالعنف لأن حكم الله هو الحل الوحيد لما انتشر في بلدنا من عنف و تسيب و إجرام.... فالمجرم يبقى إنسان و الإنسان مهما كانت لديه من قوة و جبروت سيخاف على يده من البتر و على رقبته من القطع ثم الموت... أما السجن لدينا كله تسيب و لا يزيد المجرمين إلا قوة و عنفا... فالمسجون عند خروجه يصبح أشد عنفا و يعرف ما ينتظره من أحكام قضائية في كل جريمة هو في طور تنفيذها....
خلاصة القول... قضائنا فاشل و يجب تغييره جذرياً
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23 - المنظمات الدولية اكذوبة الخميس 11 أكتوبر 2018 - 09:57
لازالت العديد من الدول تحكم بالإعدام وتطبقه والمنظمات الحقوقية تكذب على المغرب بأن العالم كله ألغى هذه العقوبة لكي ينفذ ما قالت به هذه المنظمات وتسجل نقطة لصالح هذه المنظمات لتحصل على امتيازات مادية ومعنوية في حين أن الإعدام كان منذ قابيل وهابي ولازال وحتى بعض مواطني أروبا يتمنون رجوع هذه العقوبة أمام جرائم الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة كما أن هذه المنظمات لاتغير اي اهتمام للخصوصية المجتمعية
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24 - الرحمني الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:02
ان ولاية تكساس حطمت اارقم القياسي للاعدامات. لماذا هذه المنظمة تتجرأ فقط على دول العالم الثالت. فالمغرب مادامت فرنسا لا تعدم. فالمغرب لن يعدم. لماذا لاتقول لحاكم هذه الولاية ان هذه الاعدامات وصمة عار. لنرى هل يتجرؤن
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25 - عابر سبيل الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:18
امنيستي اكبر منظمة عبثية ارتزاقية تبحث عن المشاكل خلق الاضطرابات خاصة في دول معينة وتخدم أجندة سياسية معينة في العالم
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26 - محمد اكدال الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:19
المشكل هو تغيير وجوه المنظمة حيت جلهم دون الكفاءة المهنية المطلوبة شغلهم هو السمسرة والإسترزاق بالتقارير بعيدا كل البعد عن المطلوب منهم.
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27 - ادريس الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:23
المشكل هو يخشى إن كنت الدولة عن الحكم بالإعدام يبدأ الأفراد تطبيقه بدون حكم . ثم لماذا لا تندد هذه المنظمة بهجوم أمريكا على أفغانستان والعراق وسوريا والصومال وليبيا ووو... فكم من روح أعدت بطائرات أمريكا وحلفائها . لماذا لا تطلبوا منهم صنع قنابل غير معدمة؟
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28 - غرائب و عجائب المغرب الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:25
هههههههه أويلي وحدي ماعرفت واش نضحك أو لا نبكي على حقوق الإنسان. واش أعباد الله الإنسان الميت المقتول ما كانش عندوالحق في الحياة والأمان على شخصه ؟؟؟؟؟؟؟؟
"ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي". إيوا أو داك المقتول مسكين هل كان يجوز حرمانه من حياته بشكل تعسفي و عنيف و حيواني... لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القصاص ثم القصاص القتل بالمثل يا بشر، المغرب يجب عليه أولا أن يعالج مشاكل عديدة لكي يرقى بالدول المتقدمة والمنظمات الحقوقية في مجالات عديدة كحق الإنسان في العمل حق الإنسان في السكن حق الإنسان في التأمين و في الصحة و في التعليم و في الأمن...... عجيب و غريب ماأقرؤه و أسمعه. المقتول شكون فكر فيه من غير الله وحده حسبنا الله و نعم الوكيل. القاتل ليس له الحق في الحياة يجب عليه عقوبة القتل بالمثل....
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