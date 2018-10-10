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الرئيسية | مجتمع | البرلمان يصوت على إعدام "كنوبس" وسط اعتراض مكونات الأغلبية

البرلمان يصوت على إعدام "كنوبس" وسط اعتراض مكونات الأغلبية

البرلمان يصوت على إعدام "كنوبس" وسط اعتراض مكونات الأغلبية
هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:00

رغم الاعتراض الذي أبدته فرق الأغلبية البرلمانية التي تقمصت دور المعارضة للحكومة خلال عرض مشروع قانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، فقد استطاعت وزارة الشغل والادماج المهني إعدام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس".

وجاء اعتراض الأغلبية خلال جلسة التقديم التي تمت يوم الإثنين لمناقشة مشروع المرسوم بقانون الذي سيعوض الصندوق الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بسبب رفض النواب السرعة التي اعتمدتها الحكومة في مناقشة المشروع والمصادقة عليه رغم أن افتتاح الدورة البرلمانية لا يفصله عن تاريخ المصادقة سوى يومين.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، حيث صوت لصالح المشروع الحكومي 17 برلمانيا، ورفضه نائب واحد، في حين سجل امتناع نائبين.

المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والادماج المهني وسجلت عليه العديد من الملاحظات من طرف الوزراء في المجلس الحكومي الأخير، يهدف إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية.

ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنتي 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.

ويتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي 2018 الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:33
بعد نهب صناديق التعاضديات بسبب سوء التسيير والتدبير غير العقلاني للموارد ، يتم إحداث صندوق جديد !!!! فهل ستتم محاسبة مسؤولي الصناديق السابقة ؟ أم سيتم طمس كل شيء وعفا الله عما سلف ؟ سي جطو ايلا سمعتي جاوب ...
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18
2 - أبو حنضلة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:34
حينما تسند الأمور لغير أهلها فانتظروا الساعة.كم من صندوق باح باح ،من المسؤول:الله أعلم ؟كان الشعب المغربي بقرة حلوب لا تفقه في الاقتصاد ،أين انتم من المسؤولية في تسير عباد الله ؟،حينما يقترب الزمان من نهايته يتولى المسؤولية سفهاء القوم ،أكذبهم وأضلهم وهم شر البرية.
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6
3 - amine الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:37
مشروع تقدم به وزير الشغل والادماج المهني , فكيف أعد له و هو يتسكع في أزقة باريس ؟
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21
4 - مواطن الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:54
بموجب قانون ستقبر كل الانتهاكات والاختلاسات المالية للصندوق وتضيع كل الحقوق.
لكم الله.
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8
5 - ام ندى والبنون الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:54
مامصير الاجراء والموظفين المرضى ؟ هل سنتيه في متاهة انتظار التعويضات الهزيلة اصلا ؟ وكيف سيتمكن كل مريض من تتبع ملفاته الصحية ؟ الله ياخذ فيكوم الحق رباعة د الانانيين عمركوم متتفكرو فمصلحة الشعب غي الدفيش والتخربيق والقرارات الفجائية لي كلها عبث !!! الله ينتقم منكم
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14
6 - Bida الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:59
c est juste une manoeuvre de ces marionnettes de ministres .on doit faire une couverture de toute la population !!! Surtout rurale finance par les revenus de phosphate et les cotisations !!!te
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3
7 - observateur الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:07
> < صوت لصالح المشروع الحكومي 17 برلمانيا، ورفضه نائب واحد، في حين سجل امتناع نائبين.><
أهذا العدد هو من يمثلنا ؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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0
8 - حسن الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:20
الاخراج السينمائي لم ينتهي بعد مثلوا علينا كما شئتم عند الفورا يبان الحساب الدول لها برلمانيون ونحن لدينا مسرحيون
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