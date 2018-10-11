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الرئيسية | مجتمع | شابّة تضع ثلاثة توائم والزوج يطلب العون بسطات

شابّة تضع ثلاثة توائم والزوج يطلب العون بسطات

شابّة تضع ثلاثة توائم والزوج يطلب العون بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 08:10

وضعت أمّ شابّة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء ثلاثة توائم إناث بمصلحة الولادة بقسم الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، في أوّل ولادة لها بعد عملية قيصرية أشرف عليها طاقم طبي بالمصلحة الاستشفائية المذكورة.

مروان أكومي، شاب في عقده الثالث، يقطن بتجزئة أمين، طريق ابن أحمد شرق مدينة سطات، وهو أب التوائم الثلاثة، قال في تصريح لهسبريس إن زوجته غير العاملة وضعت في أول ولادة لها ثلاثة توائم إناث، وهنّ في صحّة جيّدة.

وأضاف أكومي أنه لا يملك عملا قارّا، بل يشتغل مياوما مؤقتا، طالبا من الله مزيدا من الرزق من أجل تغطية المصاريف المختلفة للرضيعات الثلاث، وملتمسا العون والمساعدة من أجل توفير متطلّبات بناته نظرا لضعف وضعه الاجتماعي والاقتصادي.

الرقم الهاتفي للأب: 0665755570

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