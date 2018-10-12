المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

لم يترك الاستفحال المتواصل لظاهرة الهجرة السرية مجالا للتماطل في إيجاد حل لهذه المعضلة التي تؤرق بلدان المتوسط؛ إذ انتقلت عواصم البلدان المعنية إلى السرعة القصوى بعقد اجتماع مشترك حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، بمعية قادة الأمن الأوروبيين، والمدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، خصص لمناقشة كيفية محاربة هذه الظاهرة ومكافحة الإرهاب العالمي.

الاجتماع الذي احتضنته مدينة ليون الفرنسية، شهد لأول مرة تعليق الجانب الأوروبي على لسان وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، على المطالب المغربية بضرورة تمكين المملكة من تعويض يوازي ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا، المقدر بـثلاثة ملايير يورو، مقابل منع تدفق المهاجرين واللاجئين صوب بلدان الجوار الأوروبي.

ورفض مارلاسكا مقارنة المغرب بتركيا، وقال في تصريحات صحافية: "الأرقام ليست مهمة، لا أحبذ التحدث عن الأموال؛ فالأمر يتعلق في عمقه بالتعاون الجاد من أجل السيطرة على موجة تدفق المهاجرين السريين"، مضيفا أن "المغرب لا يستخدم ورقة الهجرة من أجل الضغط على أوروبا لاستمالة امتيازات أخرى، كما تنشر العديد من وسائل الإعلام الأوروبية".

واعتبر الوزير الاسباني أن "المغرب هو الذي يعاني حقيقة من تدفق مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء"، معترفا بأن المملكة تقوم بعمل مهم من أجل السيطرة على حدودها الجغرافية، "التي تعتبر بشكل من الأشكال حدود أوروبا".

وفي تعليقه على الأمر، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "أوروبا لا يمكن أن تتجه إلى معاملة المغرب بالمعاملة نفسها التي تعامل بها تركيا على المستوى المادي، لأن التقدير المادي كما تحدده دوائر القرار الأوروبي ببساطة رهين بحجم الأزمة التي يواجهها البلد المعني، والمخاطر المحدقة بأوروبا إزاءها".

وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب يعرف هجرة سرية باتت أشبه بالنزوح لكن جراء البطالة وانعدام فرص العيش الكريم، بعيدا عن الحرب. لكن بالنسبة لبعض دول افريقيا، فهجرة أبنائها لم تعد ترتبط بالحرب بقدر ما باتت موضة لدى الأجيال الصاعدة، على اعتبار أن الحياة في أوروبا مهما كانت وعورتها لن تصل إلى وضع بلدانهم".

وأوضح الفاعل الحقوقي أن "أوروبا عليها تخصيص استثمارات خارجية مباشرة لدعم مشروع التنمية المستدامة في المغرب، عبر دعم ومواكبة المقاولات الشبابية، بشراكة مع الحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسلسلة الإنتاج والتسويق عبر تعاونيات فلاحية، لأن اليد العاملة التواقة إلى الهجرة السرية غالبا ما تكون سواعد قليلة التأهيل العلمي".

وأكمل المتحدث: "اليد العاملة المغربية بحاجة إلى إطارات مؤسساتية تضمن لها فرص العمل والأجر المعقول والتغطية الاجتماعية والصحية"، مؤكدا أن "تدبيرا عقلانيا وشفافا بإشراف أوروبي سوف يجعل الناس يتخلون عن الهجرة، وإن كان الأمر سيتطلب بضع سنوات حتى تعطي هذه الخطة ثمارها".

وزاد الخضري أن "المغرب يتمتع بأراض واسعة قابلة للاستغلال وجني محاصيل باهضة الثمن، مثل الويفيرا والسبيريلين والزعفران، لكن للأسف الحكومة لا تولي أي اهتمام للشباب لتأهيلهم ومواكبتهم في إنشاء مثل هذه المشاريع، ولا تساعدهم، بل الأسوأ، تحرمهم من استغلال الأراضي".

وختم المتحدث تصريحه قائلا: "ينبغي على الأوروبيين أن يقوموا بدراسة عميقة لأسباب الهجرة السرية، وأن يؤسسوا لحوارات صريحة مع الحكومة المغربية، بعيدا عن المجاملات وتنميق الخطاب، ويدعموا استراتيجية المغرب في التنمية، خاصة من ناحية دراسة الجدوى أولا وتأمين فرص التسويق ثانيا".