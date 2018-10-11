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الرئيسية | مجتمع | أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة

أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة

أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:00

في خطوة تصعيدية، أقدم خمسون طبيبا ينتمون إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على وضع استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية، احتجاجا على "تردي المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية".

ويأتي قرار الاستقالة الجماعية في إطار برنامج التصعيد الذي تقوده النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي طالبت وزير الصحة بـ"الاستجابة لملفها المطلبي العادل والفوري".

وتوعدت نقابة أطباء القطاع العام الوزارة الوصية على القطاع بشهر "أسود" من الاحتجاجات المتوالية في مختلف المستشفيات العمومية، إلى حين دعوتها إلى طاولة الحوار من أجل تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية.

وأوضح فرع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمنطقة الشرق أن الاستقالة الجماعية نابعة من قرارات المجلس الوطني الأخير، نتيجة الاختلالات البنيوية التي تعانيها المنظومة الصحية.

ونددت النقابة ذاتها بالاحتقان والوضعية الكارثية لقطاع الصحة الذي لا يستجيب لتطلعات المواطن الذي يعاني صعوبات كثيرة في الحصول على العلاج، من قبيل الفشل في تمويل بطائق نظام المساعدة الطبية، المعروفة اختصارا بـ "راميد".

وبخصوص الاستقالة الجماعية، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء العام، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "اللائحة توجد في الوقت الحالي أمام أنظار المدير الجهوي للصحة بجهة الشرق، وهي قابلة للتنقيح لوجود مجموعة أخرى من الأطباء ترغب في تقديم استقالتها، كما توجد لوائح إضافية بالعديد من المدن".

وأوضح العلوي أن "القرار يفرض نفسه بسبب غياب ظروف الاشتغال"، مبرزا أن وزارة الصحة تتجاهل مطالب الأطباء الذين يتعرضون للاعتداءات اللفظية والجسدية كل يوم؛ ما يؤثر بشكل سلبي على سير المستشفيات العمومية.

ونبه الفاعل النقابي إلى الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصحة، مشددا على أنه وصل إلى مرحلة "السكتة القلبية"، فصار بذلك لا يستجيب لتطلعات المواطن الذي يعتقد أن الطبيب هو المسؤول الأول عن هذه الأعطاب البنيوية.

"الاستقالة مسألة حتمية، ولا نستغل الظرفية مثلما يدعي البعض، وإنما يتحمل وزير الصحة كامل المسؤولية"، يقول منتظر العلوي، قبل أن يضيف: "بطبيعة الحال لا تستجيب وزارة الصحة لطلبات الاستقالة؛ ما يدفع الأطباء إلى التوجه صوب المحاكم الإدارية من أجل إنصافهم"، موردا أن هناك عشرات القضايا المعروضة في مدن مراكش والبيضاء والرباط.

ولوّحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية إلى الخارج، بعدما عبرت بعض الدول الأوروبية عن حاجتها للأطباء والممرضين.

وشدد رئيسها على أن "المحكمة الإدارية هي الطرف الوحيد الذي ينصف الطبيب؛ إذ تجبر وزير الصحة على تنفيذ الأحكام التي تصدرها، والدليل على ذلك نحو 180 طبيبا قدموا استقالاتهم في وقت سابق، بشهادة أنس الدكالي الذي صرح بذلك خلال حديثه مع إحدى وسائل الإعلام".

وأردف منتظر العلوي قائلا: "وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص الموضوع إلى 900 خلال السنة الماضية، علما أن مجموع الأطباء في المغرب لا يكفي لتلبية الحاجيات الصحية المتزايدة للمواطنين".

يشار إلى أن أطباء القطاع العام أعلنوا عما أسموه بـ "أسبوع الغضب"، الممتد من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، فضلا عن خوضهم لإضراب وطني اليوم الخميس يستثني أقسام الإنعاش والمستعجلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - dr addi dounia... الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:20
les pauvres.....ils se croient tenir la lampe d'aladin en allant a l'etranger et de trouver un emploi de medecin avec un bon salaire....vous alkez gzllerez labas plus qu'ici mes chers..vous travaillerez comme des infirmiers..vous serez des bouches trous ..permanznce sur permanance...un salaire d'infirmier...et a savoir si vous aurez droit a un carte de sejours...la residence en france ça se donne pas facilement...et renseignez vous ..vous serez dessus...la france ou l'etranger en general c'est pas le paradis...meme pour les medecins...
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2 - بوحلة ستي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:21
وأنا بدوري أساندهم في هذه الفكرة لأن المسؤولين لا يحتكون بالمواطنين ولا يسمعون شتائمهم ويتركونهم هم في الواجهة ناهيك على أنهم لايعالجون لا أنفسهم ولا عائلتهم في المستشفيات العمومية بل يعالجون في أوروبا على نفقة الدولة . عاد غدي يتسوقليك نتا أسي طبيب إنهم بدون رحمة ولا شفقة
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3 - sefrioui الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:21
لا حول ولا قوة الا بالله. حتى الاطباء الاطر يهددون بدل الاجتهاد والمساهمة بافكارهم وعبقريتهم ومجهوداتهم وتضحياتهم في اقتراح "مخطط مرشال" مغربي قابل التنفيذ يصلحون به القطاع وينفعون به الامة. نوعية التهديد تضر باشعاعكم وببلدكم.
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4 - أبو مهدي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:24
مغادرة المملكة ؟؟؟؟
ردوا فلوس المجتمع اللي قريتو بيها وارحلوا الى الجحيم
واش ما عندكومش الوجه المجتمع قريتو بفلوسو واليوم باغيين ترحلو وتخليو المواطنين يعانون من الامراض
الله ياخذ فيكوم الحق على كل درهم ضاع من جوعنا وعرانا ومرضنا باش تقراو وتخرجو أطباء
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5 - Aziz Canada الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:24
حتى وان هاجرتم فشهادتكم ومهاراتكم غير معترف بها دوليا الا من رحم ربي
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6 - Peace الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:24
اذا كنتم تريدون فلا الستقالة و مغادرة المغرب و اتخذتم هذا القرار بجدية, فلتفعلوا ذلك, تفضلوا! مع الف لف سلامة و الباب اوسع من اكتافكم و بالماء و الشطابة الى قاع البحر و مشية بلا رجعة انشاء الله.

ملاحظة: لماذا اغلبية المتظاهرين نساء يرتدين الحجاب و يضعن نظارات شمسية?! هل هن من مافيا جماعة العدل لاحسان?!
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7 - السوسي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 16:27
يجب على الدولة أن تمنع هجرة الادمغة و الكفائات.فلا يعقل ان تكون الدولة الاطباء و المهندسين و غيرهم من الاطر لكي يهاجروا و ينفعوا دول أخرى غيرهم .نحن نزرع ودول اخرى تحصد.
حتى لا يبقى في المغرب الا رؤوس جهل .لا ينفعون ولا ينتفعون .
وبالمقابل على الدولة ان تعطيهم حقوقهم وتوفر لهم الظروف الملائمة لممارسة عملهم وتطويره .فكيف ببرلماني أمي أن يكسب اجرة طبيبين او اكثر في القطاع العام
وشكرا
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