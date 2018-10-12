برلمانيون يرفضون طرد اللاجئين من المغرب

هسبريس - محمد بلقاسم

رفض مستشارون برلمانيون طرد المهاجرين غير النظاميين من المغرب إذا ما توفرت فيهم مجموعة من الشروط. وجاء ذلك ضمن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 26 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

المقترح الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين نص على عدم اتخاذ قرار الطرد في حق اللاجئ الذي يدخل التراب المغربي بصفة غير قانونية القادم من إقليم كانت فيه حياته أو حريته مهددة، مشترطا أن يقدم اللاجئ نفسه إلى السلطات دون تباطؤ، وأن يبرر أسباب دخوله أو وجوده غير القانوني.

ويهدف المقترح، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين بالمغرب، وتحقيق أهداف السياسة الوطنية الجديدة للهجرة عبر بلورة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لسنة 2013، ويأتي اعتمادا على توجيهات الملك محمد السادس، واستنادا إلى الدستور الجديد، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

الفريق المنتمي للأغلبية يرى أنه لتعزيز السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ينبغي أن تكون مرفقة بقوانين حديثة تواكب المستجدات، موردا أنه على الرغم من توفر المغرب على قانون أساسي ومهم للهجرة رقم 03.02 الصادر سنة 2003، إلا أنه لم يعد مواكبا للتطور الكبير الذي يعرفه المجال.

ويشمل قانون عدم طرد اللاجئين بالمغرب، الشخص الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره، بالإضافة إلى "كل لاجئ يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة".

من جهة أخرى، يشمل القانون المغربي الحالي كل أجنبي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة، والأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل، وكذلك الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي مكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية.

أيضا، يشمل القانون كل أجنبي مقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تقل عن سنة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية الحامل، والأجنبي القاصر.