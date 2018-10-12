24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- المحمدي يقترب من جائزة الأفضل في "السيغوندا"
- قُطّاع في قِطَاع الأعمال
- هل أخذت قضية الخاشقجي أكثر مما تستحق
- وزير الأوقاف يمثل الملك في مؤتمر حوار الأديان
معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح (5.00)
المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)
أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة (5.00)
- نشطاء يلجؤون إلى الأمم المتحدة لإقرار اللغة الأمازيغية بالمغرب - (91)
- أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة - (82)
- غوتيريس يلزم البوليساريو بالجلاء من الكركرات وتيفاريتي وبير لحلو - (50)
- نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين - (42)
- وزارة القصور: الملك يخاطب الشعب المغربي - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلمانيون يرفضون طرد اللاجئين من المغرب
رفض مستشارون برلمانيون طرد المهاجرين غير النظاميين من المغرب إذا ما توفرت فيهم مجموعة من الشروط. وجاء ذلك ضمن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 26 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
المقترح الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين نص على عدم اتخاذ قرار الطرد في حق اللاجئ الذي يدخل التراب المغربي بصفة غير قانونية القادم من إقليم كانت فيه حياته أو حريته مهددة، مشترطا أن يقدم اللاجئ نفسه إلى السلطات دون تباطؤ، وأن يبرر أسباب دخوله أو وجوده غير القانوني.
ويهدف المقترح، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين بالمغرب، وتحقيق أهداف السياسة الوطنية الجديدة للهجرة عبر بلورة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لسنة 2013، ويأتي اعتمادا على توجيهات الملك محمد السادس، واستنادا إلى الدستور الجديد، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
الفريق المنتمي للأغلبية يرى أنه لتعزيز السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ينبغي أن تكون مرفقة بقوانين حديثة تواكب المستجدات، موردا أنه على الرغم من توفر المغرب على قانون أساسي ومهم للهجرة رقم 03.02 الصادر سنة 2003، إلا أنه لم يعد مواكبا للتطور الكبير الذي يعرفه المجال.
ويشمل قانون عدم طرد اللاجئين بالمغرب، الشخص الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره، بالإضافة إلى "كل لاجئ يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة".
من جهة أخرى، يشمل القانون المغربي الحالي كل أجنبي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة، والأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل، وكذلك الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي مكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية.
أيضا، يشمل القانون كل أجنبي مقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تقل عن سنة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية الحامل، والأجنبي القاصر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
فقط الجارة اسبانيا كم فيها من مهاجر مغربي وفرنسا بلجيكا المانيا هولاندا واللاءحة طويلة .الان يجب طرح السؤال ان المغرب دولة اسلامية ام دولة منافقة .ينطبق كذالك كلامي على الجزائر وتونس وليبيا .
فقط الجارة اسبانيا كم فيها من مهاجر مغربي وفرنسا بلجيكا المانيا هولاندا واللاءحة طويلة .الان يجب طرح السؤال ان المغرب دولة اسلامية ام دولة منافقة .ينطبق كذالك كلامي على الجزائر وتونس وليبيا .