24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مساكن نموذجية للأساتذة
- أغنية "فبلادي ظلموني" بالملاعب تعيد "الشعارات الثورية" إلى الواجهة
- الأحداث في القانون
- تقرير يسجل تراجع ثروة الملياردير الوليد بن طلال
- رسائل المغاربة إلى البرلمانيين
أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة (5.00)
حظر إصلاح المنازل يرفع "السل" في المدينة القديمة بالدار البيضاء (5.00)
- أوروبا تتجه إلى إلغاء التوقيت الصيفي .. والمغرب يترقب النتيجة - (80)
- أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة - (73)
- أغنية "فبلادي ظلموني" بالملاعب تعيد "الشعارات الثورية" إلى الواجهة - (67)
- منظمة العفو الدولية تخاطب العثماني: عقوبة الإعدام وصمة عار - (63)
- العثماني يكتفي بتقديم مشروع مالية 2019 في اجتماع مع النقابات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين
بعد عرض الحكومة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، عبرت مركزيات نقابية عن استيائها لما تضمنه، وقالت إن "المشروع لا يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، ولا لمقترحات الحركة النقابية، خصوصا مطلب الزيادة في الأجور."
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء، عقد اجتماعاً مع النقابات الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
ولم يكشف العثماني في لقائه مع النقابات عن الغلاف المالي الخاص بالحوار الاجتماعي، كما أنه لم تتم الإشارة إليه في مشروع قانون المالية المرتقب إحالته الأسبوع المقبل على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بالمصادقة عليه.
وقررت الحكومة عقد اجتماع آخر مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمواصلة الحوار الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل للكشف عن العرض الحكومي الجديد، بعدما كانت قد تقدمت بعرض سابق حددته في حوالي ستة مليارات درهم، لكنه قوبل بالرفض بعد فشل جولة أبريل السابقة.
علال بلعربي، قيادي نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "اللقاء لا يعبر عن حوار اجتماعي حقيقي، والحكومة مستمرة في عدم إشراك النقابات في إعداد جدول أعمال ومنهجية الحوار الاجتماعي."
وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مركزيته متشبثة بالحوار حول كل عناصر الملف المطلبي، التي تشمل الزيادة في الأجور والتعويضات في القطاعين العام والخاص والحماية الاجتماعية وتخفيض الضريبة على الدخل.
واعتبرت ثاني أكبر مركزية نقابية في المغرب، في بيان لها، أن ما تضمنه مشروع قانون مالية 2019 من إجراءات "لا تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، ولا لمقترحات الحركة النقابية، ولا تعالج الإشكاليات والفوارق الاجتماعية"، مضيفة أن المشروع "لا يتضمن الغلاف المالي الخاص بالحوار الاجتماعي، مقابل إجراءات لصالح أرباب العمل."
بدوره، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات للمرة الثانية بخصوص ضرورة التشاور القبلي في إعداد مشروع قانون المالية الجديد.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن ميزانية المغرب المرتقبة عليها أن تستحضر بقوة الملفات الاجتماعية استجابة للتوجهات الملكية في هذا الصدد، موردا أن "الحكومة مطالبة بوضع النقاط الاجتماعية ضمن أولوياتها والتزاماتها في القانون الجديد."
وتابع علاكوش أن "الاقتصاد الوطني يقوم على سواعد الشغيلة المغربية، ولا يمكن أن تتجاهل الحكومة مطالب هذه الفئات لأن المدخل الأساسي لأي قانون مالي عادل لا يجب أن يهتم فقط بالمقاولة على حساب الطبقة العاملة."
في السياق نفسه، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، إن اللقاء مع الحكومة حول قانون المالية يأتي بعد اتفاق مسبق مع النقابات قبل إحالة المشروع على البرلمان.
وأوضح مريمي، في تصريح لهسبريس، أن "العثماني قدم بعض الإشارات بخصوص التكلفة المالية المخصصة للحوار الاجتماعي، لكنه لم يتم تحديدها في مشروع المالية إلى حين الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات"، مضيفا أنه في حالة التوافق "سيتم إدراج التكلفة المالية في الخانات المخصصة لها، سواء ما يتعلق بالزيادات في الأجور أو بعض التحملات الاجتماعية الأخرى."
وعلى مستوى "الباطرونا"، نوه رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، بالإيجابيات التي يحملها مشروع قانون المالية بالنسبة للمقاولات، خصوصا في الشق المتعلق بأجل الأداءات والمتأخرات التي التزمت الحكومة بتسويتها بالنسبة لجميع المقاولات التي لها متأخرات برسم الضريبة على القيمة المضافة والمسائل المتعلقة بالضرائب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
مافهمتش مالو هدا مع الموظفين واش غادي يخلصهم من جيبوا .علاش مايتقشف على الوزرا والبرلمانيين والمستشارين لي تايكلفو الدولة الملايير كاين لي ماعندو تا مستوى الإعدادي .
أفكر في الهجرة إلى بلدان الحرية
لا أريد أن أفكر فيما هو سيء والعياذ بالله ...استغفر الله
لكن أناشد النقابات والباحثين لعدم التحيز لفئة على أخرى فكما أن للطبقة العاملة بالقطاع العام حقوق يجب الدفاع عنها فكذلك للطبقة العاملة في القطاع الخاص حقوقا يجب النظر فيها والدفاع عنها علما أن هذه الطبقة هي التي تشكل نصيب الأسد من الشعب وسؤالي لازال مطروحا إلى متى سيتم تجاهل هذه الطبقة التي تواجه أرباب العمل الجشعين الذين يمتصون دم العمال بأجور أقل ما يقال عنها أنها احتقار لهذه الفئة المنتجة
وأضيف ما يلي : أتمنى تعديل الدستور وخاصة الفصل 89 وكذا مسألة التعيينات لإعطاء لجلالة الملك صلاحيات واسعة في هذا الشأن لأن رئيس الحكومة الحالية والمعفى من مهامه أداؤهما لا يرقى إلى طموح المواطن المغربي وأصبح الإحتقان سيد الموقف .