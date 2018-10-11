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الرئيسية | مجتمع | نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين

نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين

نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:00

بعد عرض الحكومة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، عبرت مركزيات نقابية عن استيائها لما تضمنه، وقالت إن "المشروع لا يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، ولا لمقترحات الحركة النقابية، خصوصا مطلب الزيادة في الأجور."

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء، عقد اجتماعاً مع النقابات الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

ولم يكشف العثماني في لقائه مع النقابات عن الغلاف المالي الخاص بالحوار الاجتماعي، كما أنه لم تتم الإشارة إليه في مشروع قانون المالية المرتقب إحالته الأسبوع المقبل على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بالمصادقة عليه.

وقررت الحكومة عقد اجتماع آخر مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمواصلة الحوار الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل للكشف عن العرض الحكومي الجديد، بعدما كانت قد تقدمت بعرض سابق حددته في حوالي ستة مليارات درهم، لكنه قوبل بالرفض بعد فشل جولة أبريل السابقة.

علال بلعربي، قيادي نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "اللقاء لا يعبر عن حوار اجتماعي حقيقي، والحكومة مستمرة في عدم إشراك النقابات في إعداد جدول أعمال ومنهجية الحوار الاجتماعي."

وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مركزيته متشبثة بالحوار حول كل عناصر الملف المطلبي، التي تشمل الزيادة في الأجور والتعويضات في القطاعين العام والخاص والحماية الاجتماعية وتخفيض الضريبة على الدخل.

واعتبرت ثاني أكبر مركزية نقابية في المغرب، في بيان لها، أن ما تضمنه مشروع قانون مالية 2019 من إجراءات "لا تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، ولا لمقترحات الحركة النقابية، ولا تعالج الإشكاليات والفوارق الاجتماعية"، مضيفة أن المشروع "لا يتضمن الغلاف المالي الخاص بالحوار الاجتماعي، مقابل إجراءات لصالح أرباب العمل."

بدوره، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات للمرة الثانية بخصوص ضرورة التشاور القبلي في إعداد مشروع قانون المالية الجديد.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن ميزانية المغرب المرتقبة عليها أن تستحضر بقوة الملفات الاجتماعية استجابة للتوجهات الملكية في هذا الصدد، موردا أن "الحكومة مطالبة بوضع النقاط الاجتماعية ضمن أولوياتها والتزاماتها في القانون الجديد."

وتابع علاكوش أن "الاقتصاد الوطني يقوم على سواعد الشغيلة المغربية، ولا يمكن أن تتجاهل الحكومة مطالب هذه الفئات لأن المدخل الأساسي لأي قانون مالي عادل لا يجب أن يهتم فقط بالمقاولة على حساب الطبقة العاملة."

في السياق نفسه، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، إن اللقاء مع الحكومة حول قانون المالية يأتي بعد اتفاق مسبق مع النقابات قبل إحالة المشروع على البرلمان.

وأوضح مريمي، في تصريح لهسبريس، أن "العثماني قدم بعض الإشارات بخصوص التكلفة المالية المخصصة للحوار الاجتماعي، لكنه لم يتم تحديدها في مشروع المالية إلى حين الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات"، مضيفا أنه في حالة التوافق "سيتم إدراج التكلفة المالية في الخانات المخصصة لها، سواء ما يتعلق بالزيادات في الأجور أو بعض التحملات الاجتماعية الأخرى."

وعلى مستوى "الباطرونا"، نوه رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، بالإيجابيات التي يحملها مشروع قانون المالية بالنسبة للمقاولات، خصوصا في الشق المتعلق بأجل الأداءات والمتأخرات التي التزمت الحكومة بتسويتها بالنسبة لجميع المقاولات التي لها متأخرات برسم الضريبة على القيمة المضافة والمسائل المتعلقة بالضرائب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - zizo الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:18
دابا من هادشي كلو واش كاينا شي زيادة فالاجور اولا ما كايناش قهرتونا
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6
2 - باحث في التاريخ الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:18
بلا بلا بلا فاءدة ماذا ننتظر من حكومة فاشلة ومؤسسة ملكية على حافة الانهيار بل دخلت في مرحلة الموت السريري في عجزها عن ايجاد حلول للشارع الذي يغلي مع توقف الهبات الخليجية واعادة بناء التحالفات لا تنتظرو شيءا فمثل المغربي يقول (لي معندو فلوس كلامو مسوس)
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3
3 - كاتب الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:21
اقتراحات الحكومة واضحة ونحن لا نقبالها مبدئيا ولاجل التوصل الى حل يرضي جميع العمال والموظفين لا بد من وقفة رجل واحدا ندا للند اضرابات انذارية تمتد لاربعة ايام تم تليها اضرابات لمدة اسبوع خلال الشهر الواحد ويكون عبرة لهاؤلاء الخونة
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4
4 - abdou الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:21
لقد فكر العثماني في الزيادة علي ضريبة سيارات الموظفين. إن كنتم تنظرون خيرا من هده الحكومة فانتم غافلون. التمساح لا يلد غرالا بل تمساحا اكثر شراسة.
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5
5 - أيمن الرباطي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:22
السلام عليكم
مافهمتش مالو هدا مع الموظفين واش غادي يخلصهم من جيبوا .علاش مايتقشف على الوزرا والبرلمانيين والمستشارين لي تايكلفو الدولة الملايير كاين لي ماعندو تا مستوى الإعدادي .
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4
6 - حسن الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:23
لك نعد نصدق اي احد لاحكومه ولا نقابات وزير الماليه الجديد يطل علينا بزياده في الضريبه على السيارات لاداء متاخرات الدوله للشركات حلبتونا اكثر من لقياس اراكم قهرتونا باااااااااااااااارك
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3
7 - استاذ الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:26
انا استاذ اتقاضى 5000 درهم اعيل عائلتين أسرتي ووالدي واخوتي اللذين لم يعثرو بعد على عمل .كانكمل الشهر بالسلف حتا تقهرت.
أفكر في الهجرة إلى بلدان الحرية
لا أريد أن أفكر فيما هو سيء والعياذ بالله ...استغفر الله
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6
8 - Ancien habitant de Tamezgha الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:28
Le gouvernement ultraconservateur ne croit pas aux négociations avec les partenaires syndicaux... il les prend pour des gauchistes des mecrayants.
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-2
9 - yass الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:31
كمواطن بسيط....الحكومة و النقابات ... لاتمثلني..كفانا افلاما و مسرحيات.. انتهى و شكرا.
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4
10 - Wislani الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:31
ربما اللعبة الحوارية الاجتماعية بين النقابات والحكومة ..كشفتها النتائج السلبية للحوار الاجتماعي منذ 2011 ..بدون فائدة للطبقة الشغيلة.
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2
11 - بلادي بلاد الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:33
من المستحيل أن لا تكون النقابات في المغرب غير متواطءة مع الباطرونة. و إلا فما السبب الذي يجعل العمال يتقاضون ربع ما يستحقونه مقابل عرقهم
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3
12 - Salamat الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:34
الزيادة في الاجور يجب ان لا تستتني المتقاعدين الدين ضحوا من اجل هدا الوطن.فلا زالت لهم عدت مسؤوليات منها التكفل بأبناء لهم شهادات ولازالو في حضن البطالة المدمرة.
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3
13 - Citoyen الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:40
السلم الاجتماعي يتطلب تشغيل المعطلين أولا علما أن ملك البلاد قال إنه يحز في نفسه أن تهاجر الكفاءات.
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3
14 - الحاج.عبد الله الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:44
الموظفون المغاربة ومن يؤطرهم لا ينفكون يطالبون بالزيادة في الاجر وبتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية عند اقتراب تدارس اي سنة مالية.وهم طبعا في قرارة أنفسهم يتمنون الزيادة تلو الزيادة وطبعا كدلك في غياب تام لاستحقاقهم لهده الزيادات وللمرتب من الاصل.وبطبيعة الحال وكما نقول دائما ان العقلية الانهزامية والاتكالية لمعظم المغاربة تجعله عندما يصير موظفا اكثر غوغائية وبراغماتية وجشعه لا يكاد ينتهي
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-3
15 - Ismail الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:45
أولا وقبل كل شيئ أقدم تحية لكل المدافعين عن حقوق الطبقة الشغيلة في المغرب
لكن أناشد النقابات والباحثين لعدم التحيز لفئة على أخرى فكما أن للطبقة العاملة بالقطاع العام حقوق يجب الدفاع عنها فكذلك للطبقة العاملة في القطاع الخاص حقوقا يجب النظر فيها والدفاع عنها علما أن هذه الطبقة هي التي تشكل نصيب الأسد من الشعب وسؤالي لازال مطروحا إلى متى سيتم تجاهل هذه الطبقة التي تواجه أرباب العمل الجشعين الذين يمتصون دم العمال بأجور أقل ما يقال عنها أنها احتقار لهذه الفئة المنتجة
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2
16 - MOHAMMED MEKNOUNI الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:48
على الحكومة أن تكون الزيادة في الراتب الأساسي الخاص بالسلم والدرجة والرتبة وكفى من الركوب على الوطن كما جاء في المنطوق السامي لجلالة الملك
وأضيف ما يلي : أتمنى تعديل الدستور وخاصة الفصل 89 وكذا مسألة التعيينات لإعطاء لجلالة الملك صلاحيات واسعة في هذا الشأن لأن رئيس الحكومة الحالية والمعفى من مهامه أداؤهما لا يرقى إلى طموح المواطن المغربي وأصبح الإحتقان سيد الموقف .
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0
17 - مدوخ الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:49
أظن أن خطاب الغد لابد أن يكون مفصليا في فترة صعبة نعيشها في هدا الوطن الحبيب أتمنى أن يرسم الملك خارطة طريق واضحة بمثابة برنامج إستعجالي لإنقاد البلاد ،وإن تطلب الأمر تشكيل حكومة إنقاد وطني تضم كفاءات تتحول إلى السرعة القصوى لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التاخير،نريد إجراءات ملموسة واقعية إن أردنا العبور بالبلاد إلا بر الأمان،والله إن الظرفية دقيقة وصعبة وكأننا نعيش الأشواط الإضافية ونحن منهزمون ونبحث على الأقل على التعادل،حفظ الله ملكنا وحفظ معه الشرفاء وأذل الخونة والمفسدين
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