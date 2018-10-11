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الرئيسية | مجتمع | بعد "تعنيف" نازحين بالناظور .. الرميد: سماسرة يتاجرون في المحن

بعد "تعنيف" نازحين بالناظور .. الرميد: سماسرة يتاجرون في المحن

بعد "تعنيف" نازحين بالناظور .. الرميد: سماسرة يتاجرون في المحن
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:00

منذ شهرين، يحاول أزيد من 50 نازحا، بينهم طفلة كفيفة، الوصول إلى مدينة مليلية المحتلة "لطلب الحماية الدولية وتقديم طلبات اللجوء"، لكن في كلِّ مرة، تُبْعدهم السلطات المغربية من أمام معبر بني انصار بمدينة الناظور.

ولا يتعلق الأمر بمواطنين يمنيين فقط، بل يوجدُ بين طالبي اللجوء سوريون وفلسطينيون وصلوا إلى المغرب عبر رحلات جوية، وبرا عبر الحدود بين المغرب والجزائر، يعيشون أوضاعا صعبة، وفق رواية فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.

وقال فرع الجمعية الذي استمع لشهادات لاجئين يمنيين، إنهم "تعرَّضوا لتعنيف غير مبرر من قبل فردين من رجال الشرطة داخل المخفر المتواجد بالمعبر الحدودي بني انصار بعد توقيفهم ومنعهم من الولوج إلى مكتب طلب اللجوء المتواجد بمدينة مليلية المحتلة".

وحسب تلك الشهادات، تم توقيف ثلاثة لاجئين يمنيين يومي الخميس والجمعة 27 و28 شتنبر الماضي في حدود الساعة 12 زوالاً، إثر محاولتهم الدخول إلى مليلية، من قبل أفراد من الشرطة، وتم اقتيادهم إلى داخل المركز الأمني المتواجد بالمعبر الحدودي حيث تم الاعتداء عليهم من قبل فردين من رجال الشرطة باستعمال عصي؛ ما خلف لهم العديد من الجروح البليغة في أجسادهم، كما توضح ذلك الصور.

وكشفت المنظمة الحقوقية ذاتها أنه "على الرغم من مطالبة هؤلاء اللاجئين بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، استمرَّ توقيفهم غير القانوني داخل المخفر من الساعة 12 زوالاً إلى الساعة 9 ليلاً دون أن يقدم لهم لا أكل ولا اسعافات ليطلق سراحهم دون توجيه أي تهم لهم".

وقد جاء توقيف هؤلاء اليمنيين، وفق فرع "AMDH" بالناضور، بعد وشاية من قبل سماسرة ينشطون بشكل علني داخل كل المعابر الحدودية (بني انصار، فرخانة، وباريو شينو) الذين يفرضون على كل اللاجئين مبالغ مالية مقابل عبورهم، و"عند رفض اللاجئين دفع هذه المبالغ المالية وممارسة حقهم في طلب اللجوء، تتم الوشاية بهم لدى أفراد الشرطة الذين يعمدون إلى توقيفهم وكأنهم يأتمرون بأوامرهم".

وكشفت الجمعية الحقوقية أنها اتصلت بالمسؤول الأمني بالمعبر الحدودي لتبليغه كل هذه الخروقات التي تضرب في العمق الحق في طلب اللجوء وتجعله تجارة مربحة للبعض، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في حادثة تعنيف هؤلاء اللاجئين داخل مخفر الشرطة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات الخطيرة، ووقف نشاط هؤلاء السماسرة داخل المخافر الحدودية، وفتح تحقيق في عدم تدخل السلطات الأمنية إلى حد الآن لطردهم ومعاقبتهم قانونياً.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، إنَّ "تحرك هؤلاء المهاجرين صوب الضفة الأخرى لا يكون بريئاً؛ فهم يخضعُون لسلطة السماسرة والعصابات التي تنشطُ في النقط الحدودية"، معلقاً على ما أوردته الجمعية الحقوقية بشأن تعرض بعض اللاجئين العرب للمضايقات بالقول: "سنتابعُ الموضوع ونجمع المعطيات اللازمة".

وزاد الرميد: "معروف أن المهاجرين، سواء المغاربة منهم أو الأجانب، يتحكم فيهم سماسرة وعصابات تقوم بتهجيرهم صوب الضفة الأخرى"، مردفاً: "لا وجود لهؤلاء بدون سماسرة وعصابات تشتغل في هذا الميدان؛ وقد يصل الأمر إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - سكزوفرين الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:09
كل يتاجر بطريقته اسي الرميد
أليس كذلك
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31
2 - Sofya الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:13
وتبقى الخيانة و العمالة من اخس الصفات مهما تزينت وتنكرت وتزخرفت بالشعارات الرنانة و النضالات الزائفة
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29
3 - محمد الزموري الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:29
إذا كان هؤلاء السماسرة معروفين وهم الذين يغررون ويبيعون ويشترون في أبناء الوطن يجب إلقاء القبض عليهم كمجرمين وتقديمهم للعدالة
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9
4 - محمود الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:31
اذا كانوا يبحثون عن الأمان فهم أمنون في المغرب اما اذا كانوا يريدون "لحريك"كان عليهم ان يقوموا بذلك مباشرة من بلدانهم لان المغرب ليس قنطرة يمرون على ظهرها يقول مثل بالدارجة و لو أني لا احبه "ما دير خير ما يطر باس "كلهم ملة واحدة بمجرد ان تتدخل السلطات لتنظيم المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء يتهمونها بالعنصرية و هاولاء يتهمون السماسرة كلهم يخلقون هالة ليغلطوا الرأي العام على انهم ضحايا .
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-9
5 - Peace الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:32
السماسرة كانوا دائما موجودين هناك, للتهريب و الاتجار بالبشر. بدون نتكلم عن اشياء اخرى, السلع الغذائية المهربة من امليلية, تكون صلاحيتها منتهية او اقتربت من الانتهاء و بعض النقانق او ما يسمى بالمورتدلا الاسبانية المعروفة التي كانت تباع في الدكاكين على نطاق واسع تحتوي على شحوم الحلوف و ايضا سلع اخرى للتنظيف و التجميل وووو جودتها رديئة بالنسبة لثمنها, مما يتسبب في امراض, لا نعرف مدى خطورتها على المواطنين.
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6
6 - الحقيقة بدون تزييف الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:38
اليمن وسوريا من بلدان الخريف العربي الذي تسبب فيه خونة وعملاء نشروا شعارات رنانة وأوهام زائفة فالفليسبوك بأن النظام و الرئيس هو سبب تخلفهم وفقرهم بينما شعب مسكين ملاءكة مغلوب على أمرهم لو اعطيت لهم السلطة ستتحول البلاد إلى قطعة من أوروبا وجنة فوق الأرض وأن الشعوب العربية هي خير أمة أخرجت للناس واطهر بشر....و الرؤساء والملوك هم عملاء نزلوا من الفضاء سلطتهم الماسونية ههههه
كما تكونوا يولى عليكم. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بعقولهم وفكرهم و ثقافتهم والاعتراف بان سبب تخلفهم هم أنفسهم
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6
7 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:41
ما يجب على هؤلاء "الثوار" السوريين واليمنيين الذين دمروا وخربوا بلدانهم وبعدها اصبحوا متسولين ومشردين في بلدان الغير هو
1 ـ أن الثائر لا يهرب من المواجهة الى بلدان الغير وإنما يبقى صامد الى أن ينتصر أو يندحر ويموت من اجل قضيته
2 ـ المغرب لن يكون أبدا بلد عبور الى أوروبا
المغرب يمكن ان يمنحكم فقــط فرصة البقاء في جو الامن والسلام الى ان تتوقف الحرب في بلدانكم ولن يسمح لكم أن تحولوه الى قنطرة عبور الى بلدان أخرى
فإذا سمح لكم بالعبور فإن ذالك سيجعل عشرات الألوف ممن هب ودب من كل البلدان الفقيرة ان تهب على المغرب لكي تعبر منه وهذا سيخلق لنا إكراهات أمنية لا طاقة لنا عليها
ف100 شخص خاصهوم 10 أفراد الشرطة لكي يحرسوهم و10 أفراد من الشرطة يكلفون خزينة الدولة كل شهر 8 مليون سنتيم أي 100 مليون في السنة
فماذا لو كان عددكم 50 الف شخص فكم سيكلفنا عبوركم ؟
ستكون الروينة الكحلة وحنا ما عندنا طاقة لذالك
وعليه على المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن توزع هؤلاء ألاجئين على أعضاءها في كل المدن المغربية لكي يوفروا لهم السكن والعيش الكريم ويتقاسموا معهم رواتبهم المخزنية هذا إذا كانت فيهم شعرة من الإنسانية
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4
8 - أيمن الرباطي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:45
السلام عليكم
عقلتي على راسك أسي الرميد يامات النضال و الزلط كان البوليس تا يعطيك بالركلة ويجريو عليك .أما فاش وصلتي للمناصب قلبتي الفيستا على المواطن المغلوب على أمره.
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2
9 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:49
لماذا تعنيف لاجئين عرب خاصة من اليمن اليس بلادهم في حرب طاحنة ساهم فيها المغرب ؟؟ولماذا يضع المسمى الرميد العربة امام الحصان..ويلتف ويدور حول الموضوع الاساسي ألاوهو خرق لحقوق لاجئين من طرف رجال الامن ولايحاول الحديث عن خروقات واضحة لحق من حقوق الانسان ..؟؟باختصار الا يعتبر خذلانكم وتكريسكم للفساد هوالعنوان البارز للارتزاق والمتاجرة بالدِّين ؟؟
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3
10 - المنطقي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:50
لنكن اكتر وضوح واكتر عقلانية. ..ادا كان الغرب يريدهم كما يتخيل لهم ..فلماذا يتركونهم يعانون في أرض المغرب أو تركيا أو أو أو ...فليدهبوا إليهم مباشرة ويقدمون لهم الدعم ويعطونهم الفيزا مباشرة وينتقلون إلى مليلية أو إلى أبعد من مليلية. ..يا اخوان الحقيقة مره. ...المغرب أن تركهم فسوف يتقدم الاتحاد الأوروبي بنقد لاذع له وسيخسر إمتيازاته واتفاقياته معه ....وإن منعهم ستجد الحقوقيين والمنظمات المسترزقة من آلام الشعوب تنتقد وتطبل...مادا سيفعل المغرب بين ناريين احلاهما مر ...
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11 - مواطنه الخميس 11 أكتوبر 2018 - 15:53
سبحان الله المغاربة أصبحو مدلولين باغيين يلقاو غير السبت باش يخرجو لأوروبا بحالة معندهوم مايكلو مقبلين غير البكا والنواح بحال العيالات
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