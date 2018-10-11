بوعشرين يؤدب أصحاب "البذلة السوداء" ويتهم محامين بخدمة أجندات

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

وجه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، انتقادات واسعة إلى أعضاء هيئة الدفاع في ملف الصحافي توفيق بوعشرين المتابع على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاتجار بالبشر.

واعتبر النقيب بوعشرين أن بعض المحامين يتآمرون على المهنة من خلال التصريحات التي يطلقونها في ملف الصحافي مالك "أخبار اليوم".

وقال النقيب الذي انسحب من الملف المثير للجدل منذ ثلاثة أشهر: "لم أنسحب لأنه تبين لي كون المتهم غارْقْ، وإنما لأسباب موضوعية وأخرى مهنية عبرت عنها خلال مغادرتي للقاعة ولمحت إلى بعض الأمور".

وفي شكل تأديب "وتربية" للمحامين الذين يطلقون تصريحات عشوائية خارجة عن الأعراف القانونية تسيء إلى أصحاب البذلة السوداء، قال بوعشرين، في لقاء صحافي عقده اليوم الخميس بمكتبه في الدار البيضاء، "هناك مستوى متدنٍّ شخّصه بعض الزملاء في قضية بوعشرين، وهذا الأسلوب الغريب لم أعشه منذ 40 سنة، فالمحاماة رسالة ومن لا يؤمن بذلك فلا علاقة له بها"، مضيفا: "عندما نتحول إلى السب والقذف داخل القاعة وخارجها والاستفزازات والكلام الساقط، فهذا لا علاقة له بالمهنة".

وأوضح الرئيس السابق لاتحاد المحامين العرب أن أصحاب البذلة السوداء "هم رجالات اللغة الأنيقة التي تستهوي المستمع، لكن عندما نسمع خطابا آخر كهذا، فأعتقد أننا قدمنا مشهدا مهنيا لا يليق بنا".

وأورد أن ما جرى في هذا الملف، خاصة من المحامين من خارج هيئة الدار البيضاء من خلال تصريحاتهم، "يجب أن يتم فيه تأديب لهؤلاء والتعامل بحزم مع الموضوع، لأن هناك تماديا وتمردا، وهذا أعتبره مؤامرة على مهنة المحاماة".

وانتقد النقيب السابق التصريحات الصادرة عن زملائه في حق بعضهم البعض، وكذا في حق المتهم توفيق بوعشرين، معتبرا أنها "تصريحات غير مسؤولة".

واتهم بوعشرين محامين، دون ذكرهم بالاسم، بكونهم "يشتغلون لأجندة معينة، لكن مهنتنا مهنة حرة ومستقلة لا يستأجرنا أي كان إلا لخدمات مهنية شريفة، ومن له أجندة يحتفظ بها لنفسه".

وعرج النقيب بوعشرين على الخبرة التقنية التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي على "الفيديوهات الجنسية"، قائلا إنها "لم تتم وفق الوجه الذي تقدمت به للمحكمة".

وأضاف بوعشرين في هذا الصدد وهو يعدد ملاحظاته حول الفيديوهات: "لم ألتمس مراقبة مدى كون الأشرطة مفبركة من عدمه، بل طلبت ستة محاور؛ أولها أن تُنجز على القرص الصلب بحضرة الجهات التي أشرفت على وضع الأجهزة رهن الحجز، ثانيا طلبت خبرة مقرونة بالبصمات لمعرفة من كان يستعمل القرص: هل توفيق أم شخص آخر؟

وزاد "ثالثا طلبت تبيان هوية الأشخاص موضوع هذه الأشرطة، هل هو توفيق بوعشرين نفسه؟ وهل المشتكيتان هما الظاهرتان مع العلم أنهما لا تتوفران على أي شريط؟ رابعا المكان، الذي لم تتم الإشارة في الخبرة إلى كونه مكتب بوعشرين، خامسا المسألة المتعلقة بالزمان، لأنني أتذكر أنه جرى عرض شريطين في الزمان نفسه بمشاهد مختلفة، وسادسا يجب إحضار من حجز الأجهزة، وكان مفروضا ذلك، واستدعاء من أجرى الخبرة".

وبخصوص ما جرى في الجلستين الأخيرتين واتهام دفاع المطالبات بالحق المدني لبوعشرين بدفع محام، اعتبر النقيب السابق أن المتهم من الطبيعي أن ينفعل "لأن هناك استفزاز له؛ فالمواطن يرفض السب في الشارع بالأحرى وسط المحكمة، لكن هناك محامين قاموا بأمور خطيرة سواء لبوعشرين أو للفتيات، وهذا لا يمكن السكوت عنه".

وأكد بوعشرين أن زوجة مالك "أخبار اليوم" ألحت عليه للعودة إلى الترافع في الملف، إلا أنه اشترط مجموعة من الشروط رفض الخوض فيها لوسائل الإعلام، مكتفيا بالإشارة إلى أنه مستعد للعودة في حالة ما تم قبولها.