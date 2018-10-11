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كُتّاب وآراء
برلماني يسائل لفتيت حول دواعي ترحيل مهاجرين
بعد موجة ترحيل المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال صوب مدينة تيزنيت، خرج النائب البرلماني التجمعي عبد الله الغازي عن الصمت الذي استمر منذ بدء العملية، لـيوجه سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "دواعي اختيار مدينة تيزنيت بالضبط كوجهة للترحيل".
عبد الله الغازي، النائب عن دائرة تيزنيت، أوضح أنه أرسل سؤاله في 21 من شتنبر الماضي، وراسل مجلس النواب هذا الأسبوع من أجل برمجة سؤال شفوي، يخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الجالية عبد الكريم بنعتيق؛ "وذلك من أجل التداول في دواعي اختيار أكادير وتيزنيت بالضبط".
وأضاف الغازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سكان تيزنيت لاحظوا بشكل كبير توافد المهاجرين صوب المدينة، ويتساءلون عن الأسباب"، وزاد: "إذا كان الأمر مرتبطا بالبعد عن المتوسط، فهناك العديد من المدن في الغرب والشرق بعيدة هي الأخرى عن مناطق "الحريك"".
وأردف البرلماني بأن "تيزنيت مدينة صغيرة، إذا جاءها 100 مهاجر فسيكون ذلك باديا للعيان"، مشيرا إلى أن "الأمر ارتقى إلى درجة أنه أصبح ظاهرة، إذ يلتقي السكان بالعشرات من المهاجرين داخل المدار الحضري يوميا".
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تعليقات الزوّار (6)
من أبرز التغيرات الإقليمية فى المنطقة العربية عقب الربيع العربي، بروز هشاشة الدولة الوطنية، والاضطرابات الداخلية، والأخطر انهيار الدولة والنظام السياسى فى عديد الدول العربية العراق وسوريا واليمن وليبيا وتفكك الأبنية السياسية والاجتماعية، وشيوع ظواهر العنف والإرهاب وجماعاته المقاتلة، ونفاذ دول الجوار الإقليمى العربى فى قلب النزاعات الداخلية، فضلاً عن التدخلات الدولية المتعددة فى هذه السياقات المضطربة.
نبيل عبد الفتاح
وفي يناير 1995 عاد المنتخب الأرجنتيني مرة ثانية إلى الرياض في بطولة كأس القارات الثانية، إلا أن الزيارة لم تكن كسابقتها، فاكتفى بالمركز الثاني والميداليات الفضية بعد خسارته من الدنمارك في النهائي بهدفين دون مقابل، بعد أن تأهل متصدرًا مجموعته بفوز كاسح على اليابان بطل آسيا (1/5) ثم تعادل مع نيجيريا (0/0).
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