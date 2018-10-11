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الرئيسية | مجتمع | برلماني يسائل لفتيت حول دواعي ترحيل مهاجرين

برلماني يسائل لفتيت حول دواعي ترحيل مهاجرين

برلماني يسائل لفتيت حول دواعي ترحيل مهاجرين
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 21:35

بعد موجة ترحيل المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال صوب مدينة تيزنيت، خرج النائب البرلماني التجمعي عبد الله الغازي عن الصمت الذي استمر منذ بدء العملية، لـيوجه سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "دواعي اختيار مدينة تيزنيت بالضبط كوجهة للترحيل".

عبد الله الغازي، النائب عن دائرة تيزنيت، أوضح أنه أرسل سؤاله في 21 من شتنبر الماضي، وراسل مجلس النواب هذا الأسبوع من أجل برمجة سؤال شفوي، يخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الجالية عبد الكريم بنعتيق؛ "وذلك من أجل التداول في دواعي اختيار أكادير وتيزنيت بالضبط".

وأضاف الغازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سكان تيزنيت لاحظوا بشكل كبير توافد المهاجرين صوب المدينة، ويتساءلون عن الأسباب"، وزاد: "إذا كان الأمر مرتبطا بالبعد عن المتوسط، فهناك العديد من المدن في الغرب والشرق بعيدة هي الأخرى عن مناطق "الحريك"".

وأردف البرلماني بأن "تيزنيت مدينة صغيرة، إذا جاءها 100 مهاجر فسيكون ذلك باديا للعيان"، مشيرا إلى أن "الأمر ارتقى إلى درجة أنه أصبح ظاهرة، إذ يلتقي السكان بالعشرات من المهاجرين داخل المدار الحضري يوميا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مثلا الخميس 11 أكتوبر 2018 - 21:48
و اين كان صوتكم حين كان يتم ترحيل المجانين الى تطوان ، هل نعيش فعلا عصر الديموقراطية
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2 - ذاك البرلماني الخميس 11 أكتوبر 2018 - 21:48
هل يجد الشجاعة ليسائل ألمانيا على ترحيل المهاجرين المغاربيين بالمئات كل يوم؟
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3 - من سكان المنطقة الخميس 11 أكتوبر 2018 - 21:50
عليك أن تقبل بالمهاجرين وتعاملهم باحترام كما تطالب الدول الاخرى أن تعامل مواطنيك الذين يعيشون في هذه البلاد خارج نطاق القانون وتزنيت لا تعاني من غزو المهاجرين بل تعاني من مجالس متخادلة لاتمتلك رؤية مستقبلية لمدينة تمتلك كل مقومات الرفاه والتقدم .
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4 - توت زرع القمول الخميس 11 أكتوبر 2018 - 21:54
تجديد ثقافة الدولة الوطنية فى إقليم مضطرب



من أبرز التغيرات الإقليمية فى المنطقة العربية عقب الربيع العربي، بروز هشاشة الدولة الوطنية، والاضطرابات الداخلية، والأخطر انهيار الدولة والنظام السياسى فى عديد الدول العربية العراق وسوريا واليمن وليبيا وتفكك الأبنية السياسية والاجتماعية، وشيوع ظواهر العنف والإرهاب وجماعاته المقاتلة، ونفاذ دول الجوار الإقليمى العربى فى قلب النزاعات الداخلية، فضلاً عن التدخلات الدولية المتعددة فى هذه السياقات المضطربة.

نبيل عبد الفتاح
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5 - طوط الخميس 11 أكتوبر 2018 - 21:55
«التانغو».. صناعة التاريخ في الرياض


وفي يناير 1995 عاد المنتخب الأرجنتيني مرة ثانية إلى الرياض في بطولة كأس القارات الثانية، إلا أن الزيارة لم تكن كسابقتها، فاكتفى بالمركز الثاني والميداليات الفضية بعد خسارته من الدنمارك في النهائي بهدفين دون مقابل، بعد أن تأهل متصدرًا مجموعته بفوز كاسح على اليابان بطل آسيا (1/5) ثم تعادل مع نيجيريا (0/0).

الرياض
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6 - ابن سوس المغربي الخميس 11 أكتوبر 2018 - 22:10
من دواعي ترحيل مهاجرين أجانب دخلوا التراب الوطني بطرق غير قانونية هي سياسة الدولة الفاشلة في معالجة الأمر حراسة مشددة للحدود المغربية مع الجزائر و موريتانيا و ترحيل وإعادة كل من دخل التراب الوطني الى الوجهة التي دخل منها كما ينص على ذلك القانون الدولي إنها كارثة وطنية بكل المقاييس ان يتبرع المغرب من نفسه في استيعاب آلاف من مهاجرين اقتصاديين في بلد نصف شبابه غارق في الفقر والبطالة و الأمية حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الأفكار المدمرة لبلدنا دون استشارة شعبية
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