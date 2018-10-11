برلماني يسائل لفتيت حول دواعي ترحيل مهاجرين

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد موجة ترحيل المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال صوب مدينة تيزنيت، خرج النائب البرلماني التجمعي عبد الله الغازي عن الصمت الذي استمر منذ بدء العملية، لـيوجه سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "دواعي اختيار مدينة تيزنيت بالضبط كوجهة للترحيل".

عبد الله الغازي، النائب عن دائرة تيزنيت، أوضح أنه أرسل سؤاله في 21 من شتنبر الماضي، وراسل مجلس النواب هذا الأسبوع من أجل برمجة سؤال شفوي، يخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الجالية عبد الكريم بنعتيق؛ "وذلك من أجل التداول في دواعي اختيار أكادير وتيزنيت بالضبط".

وأضاف الغازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سكان تيزنيت لاحظوا بشكل كبير توافد المهاجرين صوب المدينة، ويتساءلون عن الأسباب"، وزاد: "إذا كان الأمر مرتبطا بالبعد عن المتوسط، فهناك العديد من المدن في الغرب والشرق بعيدة هي الأخرى عن مناطق "الحريك"".

وأردف البرلماني بأن "تيزنيت مدينة صغيرة، إذا جاءها 100 مهاجر فسيكون ذلك باديا للعيان"، مشيرا إلى أن "الأمر ارتقى إلى درجة أنه أصبح ظاهرة، إذ يلتقي السكان بالعشرات من المهاجرين داخل المدار الحضري يوميا".