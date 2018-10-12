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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية

الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية

الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:00

يستعد المغاربة لضبط عقارب ساعاتهم من جديد على "التوقيت القانوني" للمملكة، بتأخير ستين دقيقة، وذلك بحلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر الجاري، أي يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.

وتأتي العودة إلى العمل بتوقيت غرينتش في سياق توجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت في بلدان الاتحاد بدء من أكتوبر لسنة 2019، بينما تُرك للدول الأعضاء اتخاذ قرار إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي عند حلول شهر أبريل.

وفي خضم اعتزام أوروبا إلغاء التوقيت الصيفي، وفي سياق مطلب الكثير من المغاربة باعتماد "التوقيت القانوني" الاعتيادي، فإن حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإعلان القرار الحاسم في هذا الملف، استنادا إلى دراسة تشرف عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ووفق الوزارة المعنية، فإن المغرب يعتزم في الفترة القريبة المقبلة الكشف عن نتائج الدراسة التي ستحدد القرار النهائي بخصوص الساعة الإضافية، كما أن "الدراسة ستجيب عن مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - benkacem الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:12
يجب على الحكومة الغاء التوقيت إلا ضفاي أن أي شئ مضاف على الطبيعي فهو مضار
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9
2 - لا أمل في حوارك الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:12
هذه لساعة مرض على مرض في الإدارة العمومية مثلا إذا أردت وثيقة من الإدارة العمومية يجب عليك الإنتظار أكثر من ساعتين وأنت مستيقظ حوالي ساعتين قبل الموعد تخيل معي ربما قد تجد نفسك نايم في قاعة الانتظار او ميت . من الإدارة إلى مشفى المجانين
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8
3 - احترموا إرادة الشعب الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:13
الشعب يقول لكم لا نريد زيادة ساعة إضافية وانه يجب احترام الساعة القانونية لأنها هي الساعة البيولوجية والطبيعية ...لا نريد أن نحافظ على الطاقة في مقابل أن نهلك ونخرب صحة المغاربة وأن يعاني هم واولادهم من اضطرابات النوم ...هل الحفاظ على الطاقة أهم من صحة المغاربة ما لكم كيف تحكمون ؟ إذا كانت هذه الدولة ديمقراطية فيجب احترام إرادة الشعب وليس معاكستها ...أطفالنا يعانون اضطرابات النوم ...الأغلبية تعاني مشاكل صحية ونفسية ...الأغلبية لا تستطيع تنظيم أوقاتها ...والكل بسبب هذه الزيادة الملعونة لساعة إضافية ...
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20
4 - علاءالدين الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:14
سوف نرى اذا كانت فعلا حكومة العثماني ستأخذ بالدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والتي تبين جليا المشاكل والتأثيرات السلبية لهذه الساعة المشؤومة على شريحة كبيرة من المواطنين كانوا اطفالا أو كبارا،أو انها ستبقي عليها لخدمة مصالح الشركات الكبرى،دونما اعتبار لمطالب شعب لم تعد كلمته تسمع ولو بالعويل...
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9
5 - الفردة الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:14
اتمنى ان تلغى نهائيا فهي مجرد مصدر ازعاج بالنسبة للطلبة
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8
6 - حمداوي في شيشاوة الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:15
الحكومة ستنتظر الأمر من الاتحاد الأوربي و لن تنتظر نتائج الدراسة.هذه الأخيرة هي لذر الرماد في العيون فقط.أما القرار الأخير فيبق للاتحاد الأوربي.
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18
7 - مهاجر الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:17
باراكا من الضحك علينا القرار ليس لابيد العثماني ولا بيد الحكومة فإدا الدول المتقدمة تؤخر ثلاث ساعات في الصيف وتقدم حتى خمس ساعات في الشتاء فإن المغاربة يكونون هم أول من يتقدم فنحن قوم لانجيد اتخاد القرار دون تبعية للآخر
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15
8 - nada الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:18
changement de l heure est une catastrophe pour l etre humain! laissez ns vivre selon le regime normal de notre corps!j espere que la decision que va prendre l etat prend en compte les avis des citoyens!
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4
9 - عابر سبيل الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:18
التبعية في كل شيء ننتظر أوروبا ماذا تفعل و نقوم بالمثل فلا داعي لإقامة دراسات إلا إذا تعلق الأمر بسرقة اموال الشعب.
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8
10 - مصطفى الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:19
هذه الساعة الاضافية كارثة على صحة المواطنيين خصوصا الاطفال
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6
11 - متضرر الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:21
اتمنى إلغائها نهائيا فضرها اكبر بكثييييير من نفها
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6
12 - mayssa الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:21
ادا كنتم ستزيلونها نهائيا فقط من أجل تحقيق رغبة الاتحاد الاوروبي وليس استجابة لمصلحة المواطن المغربي فأنا أطالب وأقبل فكرة زيد ساعة نقص ساعة
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13 - منير الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:25
نريد الساعة القديمة الموجودة بالصورة لأن الساعات الحالية انهكتنا
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0
14 - marrakech lhmera الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:25
والله القسم الى مرضنا.زيد نقص.نقص زيد.طلع تاكل الكرموس نزل شكون كالها ليك.الله اخلصكوم ياربي.خليولينا غير ساعة القديما.اوردوا لينا غير حكومة الاستقلال
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0
15 - سفيان الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:26
اذا كان معظم الشعب المغربي ان لم اقل الجميع يرغب في ازالة هذا التوقيت المشؤوم ..لماذا الحكومة ترفض الاستجاية لطلبهم ...؟؟ ام هو العناد و اتباع ماما فرنسا في جميع توجهاتها ... ؟؟ يا سادة نحن دولة غير ديمقراطية
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16 - الساعة الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:26
بانكسي... الحركة الاستعراضية أوتيت ثمارها!


نحن سعيدون بأن نؤكد أن اللوحة التي بات اسمها «الحب في الحاوية»، هي أول انتاج فني في التاريخ تجري صناعته داخل مزاد»، ليستكمل لاحقاً إشادته بهذا الإنجاز الذي عدّه «واحداً من التقاليد التاريخية التي اتبعها فنانون كثر كروبرت روسشنبرغ، ميتزجر، تينغلي ولاندي».

الأخبار
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17 - مغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:26
عن أي دراسات ستقوم بيها اي وزارة ؟
كم من دراسة تمت حول امور اهم و لم تؤت أكلها.
من الاخير المغاربة قاطبة رافضون و عبروا عن رفضهم.
كرهتم الشعب غي معيشة ديالو بين الغلاء و انعدام التطبيب و غياب التعليم و تغييب القضاء و انعدام التكافؤ بين الطبقات .... بقى ليكم حتى نعاس كتحرموه علينا و على وليداتنا !
لا حول و لا قوة الا بالله
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2
18 - مقاول الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:31
خاص نتبعو اوروبا
حيدوها نحيدوها.
خلاوها نخليوها .

باش مايضيعوش لينا استتمارثنا و فلوسنا و جهدنا
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0
19 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:31
إذا ما تم حذفها بشكل نهائي سيستفيد التلاميذ الذين يستيقضون في وقت مبكر أي قبل الشروق . ويدخلون في وقت متأخر بعد الغروب كما هو الشأن بمدينتي التي يدخل فيها التلاميذ بعد صلاة العشاء في الفصل الشتوي ...
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.
.
- أبو حفصــــ*عكاشة*ـــــــــــة .
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20 - محمد المغربي mohaicom الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:32
انتظار قرار وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الفرنسية الأوروبية.
وزارتنا تتبع ما سلف،ولن يكون هناك قرار دون الاستناد المرجعي للأم فرنسا.
قاليك دراسة باش يقررو وهل تمت الدراسة في أول قرار إقرارها ولا بتستعبطو ولا بتستعبطو.
نقصوها غا ينقصوها
زادوها غنزيدوها
واتبعوا أولي الأمر منكم.
والسلام
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21 - mourad الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:33
انه قرار غير سيادي لو أبقت اوروبا على التوقيت الصيفي لإتبعناها في ذلك. كذابون
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22 - محمد ريان الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:34
نريد قرارات يراعى فيها دائما مصلحة الشعب ولا عيب أن تتم اشتشارتنا فلا يعقل أن نتبع الغير ونقلدهم في الأمور التافهة بل مافيه منفعة للبلاد حسب تقاليدها وعادتها .
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23 - انشري يا عزيزتي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:34
الحكومة تنتظر القرار من اوروبا اما حنا غي قاقا والأعمال الشاقة
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24 - مغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:35
استناذا لدراسة تشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات العامة، ياك كنتوا تقولون لنا أن الامر له علاقة بالطاقة و اقتصاد الطاقة ، حكومة فاشلة، عاش الملك
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25 - mehdi الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:36
كلشي على الدراسة اللي كتقوم بها الحكومة. انا غي كنسمع دراسة تقوم بها الحكومة كنعرف شي موصبة تبعاها
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26 - ابو حسام الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:38
يجب على الحكومة ان تعمل إستفتاء واخد رأي المواطنين واحترام اختيارهم كما فعل الاوروبيين سألوا سعوبهم ماذا يدريدون سئمنا من فرض قرارتهم واختياراتهم علينا سواء ترضي المواطن او لا
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27 - من المغرب الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:39
رمضان رمضان شهر تنقيص الساعة والغفران
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