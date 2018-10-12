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كُتّاب وآراء
الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية
يستعد المغاربة لضبط عقارب ساعاتهم من جديد على "التوقيت القانوني" للمملكة، بتأخير ستين دقيقة، وذلك بحلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر الجاري، أي يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.
وتأتي العودة إلى العمل بتوقيت غرينتش في سياق توجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت في بلدان الاتحاد بدء من أكتوبر لسنة 2019، بينما تُرك للدول الأعضاء اتخاذ قرار إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي عند حلول شهر أبريل.
وفي خضم اعتزام أوروبا إلغاء التوقيت الصيفي، وفي سياق مطلب الكثير من المغاربة باعتماد "التوقيت القانوني" الاعتيادي، فإن حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإعلان القرار الحاسم في هذا الملف، استنادا إلى دراسة تشرف عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ووفق الوزارة المعنية، فإن المغرب يعتزم في الفترة القريبة المقبلة الكشف عن نتائج الدراسة التي ستحدد القرار النهائي بخصوص الساعة الإضافية، كما أن "الدراسة ستجيب عن مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
نحن سعيدون بأن نؤكد أن اللوحة التي بات اسمها «الحب في الحاوية»، هي أول انتاج فني في التاريخ تجري صناعته داخل مزاد»، ليستكمل لاحقاً إشادته بهذا الإنجاز الذي عدّه «واحداً من التقاليد التاريخية التي اتبعها فنانون كثر كروبرت روسشنبرغ، ميتزجر، تينغلي ولاندي».
الأخبار
كم من دراسة تمت حول امور اهم و لم تؤت أكلها.
من الاخير المغاربة قاطبة رافضون و عبروا عن رفضهم.
كرهتم الشعب غي معيشة ديالو بين الغلاء و انعدام التطبيب و غياب التعليم و تغييب القضاء و انعدام التكافؤ بين الطبقات .... بقى ليكم حتى نعاس كتحرموه علينا و على وليداتنا !
لا حول و لا قوة الا بالله
حيدوها نحيدوها.
خلاوها نخليوها .
باش مايضيعوش لينا استتمارثنا و فلوسنا و جهدنا
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- أبو حفصــــ*عكاشة*ـــــــــــة .
وزارتنا تتبع ما سلف،ولن يكون هناك قرار دون الاستناد المرجعي للأم فرنسا.
قاليك دراسة باش يقررو وهل تمت الدراسة في أول قرار إقرارها ولا بتستعبطو ولا بتستعبطو.
نقصوها غا ينقصوها
زادوها غنزيدوها
واتبعوا أولي الأمر منكم.
والسلام