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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تتكفل بملف رفيق الراحل رويشة

وزارة الصحة تتكفل بملف رفيق الراحل رويشة

وزارة الصحة تتكفل بملف رفيق الراحل رويشة
هسبريس من مكناس
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 19:05

بعد انخراط المجتمع المدني بخنيفرة في حملة "إنقاذ حياة با مولود"، تدخلت المديرية الإقليمية للصحة للتكفل بملف الفنان مولود، رفيق درب الراحل محمد رويشة، بتوجيهات من وزير الصحة.

وبحسب مصدر محلي، فإن المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة قام، أمس الخميس، بزيارة الفنان مولود، ووقف على وضعه الصحي، وأمر بإخضاعه للفحوصات الطبية، في انتظار نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس.

تدخل وزارة الصحة على خط مرض الفنان الأمازيغي تزامن مع حملة أطلقها المجتمع المدني بعاصمة زيان، أول أمس الأربعاء، لإنقاذ حياة الفنان، والوقوف إلى جانب أسرته الصغيرة التي تحملت عناء رحلة علاج شاقة تنقل خلالها "با مولود" بين مستشفيات عمومية وخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زهير بومية الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 19:20
نتمنى الشفاء العاجل لفناننا العزيز و لجميع مرضى المسلمين.
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2 - محمد الزموري الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 19:31
مثل هذه المبادرات تفرحنا وتجعلنا أكثر يقينا بأن الخير والاهتمام لازالا موجودان في وطننا الحبيب ونأمل أن تشمل هذه المبادرات جميع المرضى المعوزين والذين يعانون في صمت.
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3 - صحفي من هولندا الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 19:35
تكفلوا به وهو على قيد الحياة وليس بعد موته فالله كبير وسيكرمه برحمته.. أما وزارتكم فليست إلا مرتع للجزارين عديمي الضمير والمسؤولية كباقي الوزارات والمؤسسات لذلك فنحن لا يخفى علينا من أنتم وماهي قيمة المواطن المغربي لديكم، وخذوا العبرة من دول الغرب في التعامل مع مواطنيها.
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