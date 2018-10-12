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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تتكفل بملف رفيق الراحل رويشة
بعد انخراط المجتمع المدني بخنيفرة في حملة "إنقاذ حياة با مولود"، تدخلت المديرية الإقليمية للصحة للتكفل بملف الفنان مولود، رفيق درب الراحل محمد رويشة، بتوجيهات من وزير الصحة.
وبحسب مصدر محلي، فإن المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة قام، أمس الخميس، بزيارة الفنان مولود، ووقف على وضعه الصحي، وأمر بإخضاعه للفحوصات الطبية، في انتظار نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس.
تدخل وزارة الصحة على خط مرض الفنان الأمازيغي تزامن مع حملة أطلقها المجتمع المدني بعاصمة زيان، أول أمس الأربعاء، لإنقاذ حياة الفنان، والوقوف إلى جانب أسرته الصغيرة التي تحملت عناء رحلة علاج شاقة تنقل خلالها "با مولود" بين مستشفيات عمومية وخاصة.