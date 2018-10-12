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كُتّاب وآراء
مؤشر دولي لحالة الجوع يرمي بالمغرب إلى المرتبة الـ44 في العالم
حل المغرب في المركز 44 عالمياً الخامس عربياً في تقرير دولي جديد يرصد ارتفاع نسبة الجوع في العالم ومجهودات الحكومات في القضاء على هذه الظاهرة التي بلغت مستويات قياسية في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات في مجال السياسة الغذائية بالتعاون مع منظمتي "ويلتهونغرحيلفي" و"كونسرن وورلدوايد" غير الحكوميتين، تحت عنوان "المؤشر العام لحالة الجوع 2018"، قال إن نسبة الجوع في المغرب "معتدلة"، بتنقيط إجمالي بلغ 10.4 في المائة، بينما كانت النسبة في سنة 2000 تصل إلى 15.4.
وقدر التقرير الذي شمل 119 دولة، نسبة من يعانون من نقص في التغذية بين سكان المغرب بـ 3.9 في المائة، بينما بلغ معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة 3.7 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الأطفال المغاربة المصابين بالقزم إلى 17.4 في المائة. أما معدل وفيات الأطفال، فلم يتجاوز 2.7 في المائة خلال سنة 2017، ليسجل انخفاضا مقارنة مع سنة 2010 التي سجل خلالها بنسبة 3.4 في المائة.
على المستوى العربي، صنّفت الكويت ضمن بلدان المنطقة الأقل جوعاً في العالم، باحتلالها المركز الثامن دولياً، متبوعة بتونس في المرتبة الثانية بنسبة جوع بلغت 7.9 في المئة، تلتها السعودية في المركز 31 عالمياً الثالث عربياً بنسبة 8.5 في المئة، ثم الجزائر في المرتبة 39 عالمياً الرابعة عربياً بنسبة 9.4 في المائة.
وجاءت سلطنة عمان في المركز 46 عالمياً السادس عربياً بـ10.8 في المائة، بعد المغرب، ثم الأردن في المرتبة 48 عالمياً السابعة عربياً بـ 11.2 في المائة، فمصر في المركز 61 عالمياً الثامن عربياً بـ14.8 في المائة، والعراق في المرتبة 74 عالميا التاسعة عربياً بـ22.1 في المائة.
أسوأ النتائج العربية كانت من نصيب موريتانيا برتبة 88 عالمياً العاشرة عربياً، بنسبة جوع بلغت 27.3 في المائة، ثم السودان في المرتبة 112 الحادية عشرة عربياً بـ34.8 في المائة، واليمن في ذيل المؤشر بترتيب 117 عالمياً الثاني عشر عربياً بـ39.7 في المائة.
على المستوى القاري، تصدرت إفريقيا قائمة المناطق الأكثر جوعا في العالم؛ حيث جاءت إفريقيا الوسطى في المرتبة 119، تلتها تشاد في المرتبة 118.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 120 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم، وأن الدول الأفريقية تتخطى أرقاما قياسية في هذا التصنيف.
ولفت المصدر نفسه إلى أن مؤشر الجوع العالمي انخفض منذ عام 2000 من 29.2 إلى 20.9، لكنه أكد أن نسبة الجوع في 51 دولة ما تزال خطيرة أو خطيرة جدا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
وما هو الفرق ؟ ،،، انا لا ارى ان هناك فرقا كبيرا ومهما بينهما، اذا ما أخدنا بعين الاعتبار ان الجزاءر تصدر البترول والغاز..
تصوروا غدا عندما يبدء المغرب بتصدير غازه وبتروله كيف سيكون الترتيب حينذاك ؟
ما عندي ما ناكل
و عندما تعطيه الاكل يرفضه و يطالب بالفلوس
و لهدا اتمنى من الدولة أن تجمع المتسولين و ستجد فيهم متقاعدون و أصحاب ممتلكات اما المحتاج فلن يرضى بأن يمد يده و لمادا لا تفرض الدولة ضريبة على المدخرات أو الثروة كما تفعل فرنسا و تلك الأموال تدهب للمساعدات الاجتماعية
اما عندنا فالمغاربة سيقدمون عدرا بأنهم يخرجون الزكاة عنها و لكن أغلبيتهم لا يخرجونها
في الحقيقة دول أوربية هي التي تطبق مفهوم الزكاة و لو بطريقة اخرى
C est de la honte
Enfin vive la suisse