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الرئيسية | مجتمع | مؤشر دولي لحالة الجوع يرمي بالمغرب إلى المرتبة الـ44 في العالم

مؤشر دولي لحالة الجوع يرمي بالمغرب إلى المرتبة الـ44 في العالم

مؤشر دولي لحالة الجوع يرمي بالمغرب إلى المرتبة الـ44 في العالم
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:00

حل المغرب في المركز 44 عالمياً الخامس عربياً في تقرير دولي جديد يرصد ارتفاع نسبة الجوع في العالم ومجهودات الحكومات في القضاء على هذه الظاهرة التي بلغت مستويات قياسية في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات في مجال السياسة الغذائية بالتعاون مع منظمتي "ويلتهونغرحيلفي" و"كونسرن وورلدوايد" غير الحكوميتين، تحت عنوان "المؤشر العام لحالة الجوع 2018"، قال إن نسبة الجوع في المغرب "معتدلة"، بتنقيط إجمالي بلغ 10.4 في المائة، بينما كانت النسبة في سنة 2000 تصل إلى 15.4.

وقدر التقرير الذي شمل 119 دولة، نسبة من يعانون من نقص في التغذية بين سكان المغرب بـ 3.9 في المائة، بينما بلغ معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة 3.7 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الأطفال المغاربة المصابين بالقزم إلى 17.4 في المائة. أما معدل وفيات الأطفال، فلم يتجاوز 2.7 في المائة خلال سنة 2017، ليسجل انخفاضا مقارنة مع سنة 2010 التي سجل خلالها بنسبة 3.4 في المائة.

على المستوى العربي، صنّفت الكويت ضمن بلدان المنطقة الأقل جوعاً في العالم، باحتلالها المركز الثامن دولياً، متبوعة بتونس في المرتبة الثانية بنسبة جوع بلغت 7.9 في المئة، تلتها السعودية في المركز 31 عالمياً الثالث عربياً بنسبة 8.5 في المئة، ثم الجزائر في المرتبة 39 عالمياً الرابعة عربياً بنسبة 9.4 في المائة.

وجاءت سلطنة عمان في المركز 46 عالمياً السادس عربياً بـ10.8 في المائة، بعد المغرب، ثم الأردن في المرتبة 48 عالمياً السابعة عربياً بـ 11.2 في المائة، فمصر في المركز 61 عالمياً الثامن عربياً بـ14.8 في المائة، والعراق في المرتبة 74 عالميا التاسعة عربياً بـ22.1 في المائة.

أسوأ النتائج العربية كانت من نصيب موريتانيا برتبة 88 عالمياً العاشرة عربياً، بنسبة جوع بلغت 27.3 في المائة، ثم السودان في المرتبة 112 الحادية عشرة عربياً بـ34.8 في المائة، واليمن في ذيل المؤشر بترتيب 117 عالمياً الثاني عشر عربياً بـ39.7 في المائة.

على المستوى القاري، تصدرت إفريقيا قائمة المناطق الأكثر جوعا في العالم؛ حيث جاءت إفريقيا الوسطى في المرتبة 119، تلتها تشاد في المرتبة 118.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 120 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم، وأن الدول الأفريقية تتخطى أرقاما قياسية في هذا التصنيف.

ولفت المصدر نفسه إلى أن مؤشر الجوع العالمي انخفض منذ عام 2000 من 29.2 إلى 20.9، لكنه أكد أن نسبة الجوع في 51 دولة ما تزال خطيرة أو خطيرة جدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ادم الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:14
كاليك شباب خاصو تكوين المهني.. اودي راه دوك البرلمانييبن ليقدامك خاصهم محو الامية وشوية الوطنية وشوية د الاخلاق اما هادوك ليفجنبك خاصهم الحبس... الشعب المغربي حاليا متافق ان دولة قريا غادخل فالحيط حيث جميع المسكنات لم تنفع
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12
2 - jadoreee paris الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:17
الجزائر احسن من المغرب بعدا هما معندهومش التشرميل فحالنا مزال عندهم شوية ديال الاحترام
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9
3 - زكرياء المغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:18
ليس هناك أي شخص يعاني من الجوع في المغرب الأكل في كل مكان المغاربة كرماء عاش الملك عاش المغرب ولا عاش من خانهم
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-15
4 - جونيحمار الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:19
كان على هذا المؤشر ان يقتصر ويلخص المرتبة ويقول المغرب يحتل المرتبة التي تسمى بها هوارة دون جرح مشاعرنا وبروز الرقم
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6
5 - هشام الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:19
انا عمري 39 سنة. عندما كان سني 33 سنة ونظرا لمشاكل عائلية واقتصادية ونظرا لتأخر الشركة لدفع راتبي مدة 18 يوم دون سابق انذار. عشت الجوع لمدة اسبوع حيت انني كنت اكل الماء الخبز اليابس وبلبولة دياب الشعير كل بوم. لم اكن اصدق ان الجوع موجود ولكن لي ماعندوش وجه السعاية وماعندوش ثمن خبزة واحدة . فالخبزة ستبقى عند البقال وانت ستبقى بالجوع.
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11
6 - brahim الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:19
الحكومة التي تحصد الأخضر واليبس ....
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5
7 - رأي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:22
هذا الكدوب بعينيه !!! في المغرب 5 دراهم دير بها فطور واعر ( المسمن + الفروماج + اتاي ) . في الجزائر كيلو ديال البنان 100 درهم !!! اللحم شبه منعدم .
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-8
8 - ابراهيم الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:23
أرقام ان دلت على شيء انما تدل على الحالة الكارثية التي تعيشها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا والفرق الهائل بين الفقير والغني والذي هو في تزايد مخيف. ما يثير انتباهي كذلك في هذا التقرير مرتبة الجارة الجزائر والسعودية، دولتان غنيتان تنفقان الملايير على التسلح والتجيش للتدخل في شؤون البلدان الأخرى وفي نفس الوقت جزء من شعوبها يعاني الفقر والجوع.
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2
9 - arhhal الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:24
المغرب لم يكون عربيا قط لماذا تعربون الشجر والحجر المغرب اسمه المغرب من أين لكم الحق لتنسبه لقريش هو بلد أفريقي من شمال أفريقيا سكانه مغاربة افريقيين وليس بحفدة ابو جهل وابو لهب
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2
10 - abdou الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:25
احصاءكم غلط. كل الدول يمكن أن يجوع شعبها إلا المعرب. رتبوا معلوماتكم جيدا.
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-6
11 - حكيم برشيد الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:25
الزراعة نشيطة فالمغرب و عملية الاستمطار كذلك متواجدة نحتاج الى بركة الله تعالى وعلى المسؤولين مثل اخنوش ان يطورو من الزراعة و إدارة المياه عليها ان ترشد الماء نحن المغاربة نضيع الكثير الكثير من المياه و الغذاء قماماتنا مليئة بالاكل يا لطيف هذا امر لا يبشر بالخير ابدا كم من الخبز و الكسكس و الخضر التي تظل في ثلاجات الناس الى ان تتعفن وبعدها ترمى يجب حقا ان ننتبه من ممارساتنا مع حاجياتنا اليومية من ماء و غذاء الموضوع لا يتوقف فقط على الدراسة انما كذلك على عقاب الله تعالى لنا اين هي الإعلانات فالقنوات الرسمية على ترشيد المياه وأين هي بنوك الغذاء فالمغرب المفروض يكون هنالك على الأقل بنكين غذاء فكل مدينة لكي يجد المواطن اين يضع ما تبقى له من الاكل بدل من ان يرمي به في القمامات بينما بعض الناس فالجبال غذائها قليل جدا منهم من يأكل فقط الخبز و الشاي وزيت الزيتون و المسمن وهذه ليست تغذية سليمة ولا مشبعة تنقصنا التوعية الله المستعان
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0
12 - المغربي الحر الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:26
والله ما فهمت والو من هاذ التقرير ذيال الكدوب اتحدى من قام بهذا التقرير ان يمر كل صباح بجوار صناديق القمامة ليجد عشرات الأكياس مملوءة بالخبر مغلقة بتلك الصناديق المغرب لا يعرف الجوع ابدا المغرب يعرف الميزان الطبقي يعرف الفساد يعرف عدم المساواة بين ابناء الوطن الواحد المغرب يعرف ازمة ضمير عند المسؤولين الذين ينهبون المال المال العام بدون رقيب المغرب غابة تحكمها السباع الجائعة
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13 - واك واك على شوهة ههههه الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:27
هههههههه وفينكم يا عبد الكريم بوشيخي والمسمى الحاج عبد الله ????? وهاهي الجزاءر الشقيقة افظل من المغرب
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2
14 - كريم الطنجاوي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:27
لنكن صاديقين مع انفسنا لاامل في اصلاح المغرب من داخل المؤسسات خصوصا بعد خطاب اليوم. هناك اصرار على اتباع نفس النهج الذي اوصلنا إلى الحضيض. الواقع في واد والخطاب في واد اخر.
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-2
15 - حاميدو الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:29
و لنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس و الثمرات وبشر الصابرين........ اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واغننا بفضلك عمن سواك.
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0
16 - ملاحظ مغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:34
المغرب يحتل المرتبة 44 والجزاءر تحتل المرتبة 39 ،،،
وما هو الفرق ؟ ،،، انا لا ارى ان هناك فرقا كبيرا ومهما بينهما، اذا ما أخدنا بعين الاعتبار ان الجزاءر تصدر البترول والغاز..

تصوروا غدا عندما يبدء المغرب بتصدير غازه وبتروله كيف سيكون الترتيب حينذاك ؟
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17 - Hassan الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:35
المغرب بعد تونس والجزائر في الترتيب رغم أنه بلد الفلاحة أساس إقتصاده . نحن نعاني من سوء التغذية لا الجوع . الفلاحة انتقلت من معيشية إلى تسويقية . نمط عيش البدوي تغير من فلاح ينتج غذاءه إلى مستهلك يبيع منتوجه لإقتناء القوت اليومي . يعيش في البادية يشتري البيض والخضر و الدقيق .....و....
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0
18 - ولد حميدو الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:36
ادا تبعنا الأقوال فالمغرب هو الأكثر جوعا فكل متسول يقول لك
ما عندي ما ناكل
و عندما تعطيه الاكل يرفضه و يطالب بالفلوس
و لهدا اتمنى من الدولة أن تجمع المتسولين و ستجد فيهم متقاعدون و أصحاب ممتلكات اما المحتاج فلن يرضى بأن يمد يده و لمادا لا تفرض الدولة ضريبة على المدخرات أو الثروة كما تفعل فرنسا و تلك الأموال تدهب للمساعدات الاجتماعية
اما عندنا فالمغاربة سيقدمون عدرا بأنهم يخرجون الزكاة عنها و لكن أغلبيتهم لا يخرجونها
في الحقيقة دول أوربية هي التي تطبق مفهوم الزكاة و لو بطريقة اخرى
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19 - telemaque الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:37
Ces trois petites filles ont elles la chance de participer un jour fi l emission MASTER CHEF de 2M ?
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20 - وجدي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:37
.والله عيب كبير في بلد فلاحي كالمغرب والخبز يرمى في المزابل ان يصنف ضمن الدول التي لازالت تعاني من الجوع سوف نحاسب جميعا مسؤولون ومواطنون لاننا نملك ما يكفي ان يشبع الجميع ويبقى الخير كواطن مغربي مستعد ان ادفع شيئا من قوتي لجائع اخر والله لا يضيع اجر المحسنين
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21 - Marocain clandestin en suisse الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:38
Et benkiran et outhamani disputent sur les poste politiques
C est de la honte
Enfin vive la suisse
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22 - sociallllllllll الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:44
ههههههههههههههههههههه اي جوع في المغرب يكون الجوع في العالم وميكنشي في المغرب اي إحصاء هذا اتخربييبق هذا ولي كذب اجي اشوف المغرب فيح الفساد في الحكومة اكثر من كل الدول عبر العالم يقدر اكون في الرتبة الأخيرة لكن الجوع هذا هراء والله العظيم المغربة من ناحية الأكل مكيناش شي دولة في العالم عندها الخبز غير كتلاح في المزابل والخير مهراق في الشوارع ولي كدب اجي ازور المغرب كنت كنتياق هذه المنضمات لي كتعطي مثل هذه التحاليل اما الآن لن أصدق شيء مثل هذه الخرافات
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