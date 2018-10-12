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الرئيسية | مجتمع | الدكالي يفاوض الأطباء بعد الاستقالة الجماعية لذوي البذلة البيضاء

الدكالي يفاوض الأطباء بعد الاستقالة الجماعية لذوي البذلة البيضاء

الدكالي يفاوض الأطباء بعد الاستقالة الجماعية لذوي البذلة البيضاء
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:00

علمت هسبريس أن أنس الدكالي، وزير الصحة، عقد جلسة حوار مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، زوال أمس الخميس، بعدما لوح الأطباء المنخرطون فيها بالهجرة وتقديم "استقالة جماعية" من مختلف المستشفيات العمومية، في محاولة منه لنزع فتيل التوتر.

وأفادت مصادر مطلعة حضرت اللقاء التشاوري بأن نقابة أطباء القطاع العام استجابت لـ "مبادرة كسر الجمود" التي جاءت بطلب من وزير الصحة، بهدف وضع حد للخلافات التي ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة.

وقد حضر اللقاء إلى جانب وزير الصحة، مدير الموارد البشرية والطاقم الإداري للوزارة، في حين كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ممثلة في الكاتب الوطني ومجموعة من أعضاء المكتب الوطني.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النقابة عبّرت عن ارتياحها لحل مشكل الترخيص لاجتياز مباريات الإقامة، فضلا عن طلبها بخصوص الزيادة في مناصب الإقامة.

وتطرق الطرفان بشكل مستفيض، خلال الاجتماع، إلى مختلف نقاط الملف المطلبي، الذي يهم فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام.

وأكدت مصادر هسبريس أن اللقاء مرّ في جو تسوده الثقة المتبادلة والوضوح، ثم الوعي بالظرفية السياسية والاجتماعية، مشددة على أن وزير الصحة تعاطى بجدية مع الأزمة الحالية دون "لغة خشب"؛ ما مكّن الطرفين من التقدم بشكل إيجابي في حلحلة الملف المطلبي.

ووعد وزير الصحة نقابة أطباء القطاع العام بضرورة استمرار المفاوضات الثنائية في الفترة المقبلة، قصد الحسم في جميع النقاط المطروحة ضمن العرض الاجتماعي.

في المقابل، أبرز قيادي نقابي أن المفاوضات التي دعت إليها وزارة الصحة تأتي تحت ضغط الإضراب الوطني الذي خاضته نقابة أطباء القطاع العام، أمس الخميس، ثم سعي الوزارة إلى تفادي "أسبوع الغضب"، الذي أعلنت عنه النقابة، الممتد من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وهنأت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توضيحي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، الأطباء والصيادلة وجراحي أسنان القطاع العام، الذين شاركوا في الإضراب الوطني.

وفي هذا الصدد، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "الوزارة الوصية على القطاع أبدت تفهّمها لنقاط الملف المطلبي، لكن يلزمنا عقد لقاءات أخرى من أجل التفاوض".

وأضاف العلوي، في تصريح خصّ به هسبريس، أن "النقابة ستستمر في تنفيذ كل المحطات النضالية التي أعلنت عنها في بيانها الأخير".

وأردف: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مشترك، لكن الأشكال الاحتجاجية التي نخوضها من شأنها أن تقوي الروح التفاوضية للنقابة مع الجهات المسؤولة".

للإشارة، أقدم خمسون طبيبا ينتمون إلى فرع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الشرق على تقديم "استقالة جماعية"، تنديدا بـ "الاختلالات البنيوية التي تعانيها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - yassine casa الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:21
غادي يواعدكم و يلبي طلبكم في وقت المظاهرة و الاعتصام و الاحتجاج و لكن بمجرد مرور سنة او سنتين ستعود حليمة الى عادتها القديمة
حتى وقت الانتخبات و يتفكروكم تاني
وهكادا الايام
وعود كادبة و مراواغات و حيلة جحى و الحمار
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11
2 - Abdelouahab الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:27
ﺃﺧﻴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺗﻤﻮﺕ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻓﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺤﻠﻞ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺳﻔﺎﻁ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮﻙ ﻭ ﻳﺼﺪﺭﻭﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺠﻼﺕ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﺍﺍﺍﺭ ﻭ ﻛﻴﺴﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻔﻮﺭ ﺩﻳﺎﻟﻮ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺸﺮ ﻟﻴﻚ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺩﻳﺎﻟﻚ ﻭ ﺗﺮﻣﻰ ﻓﺎﻟﺰﺑﺎﻟﺔ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻣﺤﺮﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﺘﺼﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻏﻴﻮﻣﺎ ﺛﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺗﻨﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﻭ ﻳﺘﻜﻴﻔﻮﻙ ﺍﻟﺰﻃﺎﻳﻠﻴﺔ
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40
3 - محمد الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:42
اطباء يتقاضون أكثر من خمسة عشر الف درهم في الشهر ويقدمون استقالتهم بحجة تردي اوضاعهم المعيشية وماذا يقول المواطن البسيط
الذي يشتغل بثلاثة الالاف درهم في الشهر ويدفع منها أجرة الكراء والماء والكهرباء ويوكل منها وليداتو
فهم تسطى
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-9
4 - أستاذ الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:46
تحية نضالية للاطباء تحية اجلال وتقدير لهم على نضالهم الحضاري
مزيدا من النضال وإياكم والثقة في حكومة فاسدة فاشلة لا تفي بوعودها
متى تخلع الشغيلة التعليمية معطاف الجبن والانبطاح وتبتعد عن الإنتهازية والاتكالية وتعلن عن برنامج نضالي لتركيع وزارة الطباشير لفتح حوار جدي والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم
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18
5 - أستاذ حجامي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:48
الله يسخر ليهم و يسهل عليهم. اما شي وحدين ديال التعليم ماعرفت علاش ماعمرهم حاوروهم البه يهدي ماخلق. ملفات عالقة سنوات. عند الله نتلاقاو والله مانسمحولكم.
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12
6 - ouchn الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 14:49
Laissez les quitter. Rien ne sera perdu. En tout cas ils sont dans les hopitaux juste pour orienter les gens vers le prive ou ils exercent.
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-16
7 - مصطفى الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:02
نتمنى أن تنهج النقابات التعليمية نفس الطريق للضغط على الوزارة لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
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4
8 - ali baba الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:05
المشكلة في المستشفيات هي ان هنالك بعض الاطباء لهم ضمير وفيهم روح الانسانية , لاكن ليس لذيهم اجهزة وادوات...في المقابل نرى في وطننا "الذي يتجه الى الهاوية " منصات المهرجنات مجهزة باليات جد متطورة...
لهذا فيجب الاستماع الى مطالب هؤلاء المحتجون ربما عندهم ما يقولون وفي المقابل يجب محاسبة السلطويون على اجراهم في حق المغاربة , لان المغربي سيصبح مثل لا معنى له مستقبلا .....
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11
9 - امين لخريبكي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:05
لو قامو بهذا التصرف في اوقات الرخاء لساندناهم اما ان يستغلو مثل هذه الاوقات للي ذراع البلد فهذا تصرف لا يمت للمهنية و الاخلاق بصلة
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-6
10 - Said الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:12
رقم 3 تكلم على حقوقك شكون شدك و داك الطبيب وصل لدك مليون و 500 بعرق كتافو سهر قرا و تمحن و شي وحدين اللي كيخدمو بإخلاص يستاهلو كثر كاين طبيبات كنعرفهم شخصيا متفانيات خاصة طبيبة النساء المرأة كيشوفو الخنز بكل انواعه و يشمه المعفونة واانقية لابد خاصها تشوف ودير ااواجب حتى فاش كتكون العادة الشهرية خاصة تشوف و تقيص و زيد زيد لك تخيل تقزز المنظر كفانا حسدا لبعضنا البعض الله يسهل على الجميع
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13
11 - الى الدي سمى نفسه محمد الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:21
راتب الطبيب الرسمي في المغرب 6000 درهم اما الاطباء الدين نجدهم في المستعجلات فراتبهم اقل من راتبك بحيث يتقاضون 1500 لانهم لازالوا تحت التدريب
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6
12 - Tanja balia الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:22
المهجرون يكافحون ويناضلون ويضحكون بأنفسهم من أجل حق العودة إلى أوطانهم ونحن دائما بالتخلي عن وطننا لأتفه الأسباب وكأننا نعيش في حرب طاحنة أو مجاعة لا تطاق.
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-5
13 - متضرر الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:26
لاحول ولا قوه الا بالله المواطن هو المتضرر في كل الأحوال الكل يدافع عن راتبه فقط
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-4
14 - مواطنة الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:45
ارحلوا ارحلوا على خدمتكم الزينة لا ضمير مهني ولا ضمير انساني الكل على دراية بعملكم الجبار الوقت كامل ونتوما مجمعين انا ولد ختي مريض بالسكري مني كنمشي معه لمستشفى ابن رشد خاصني حتى نتصل بولد خالتي طبيب تخصص كلية عاد يعملوا معاااك لازم المغرب الرشوة الزبونية المحسوبية في أي ميدان
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-4
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