24 ألف عملية جراحية في المركز الاستشفائي بفاس

هسبريس - و.م.ع

أجريت بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ما مجموعه 24 ألف و210 عملية جراحية خلال سنة 2017 التي عرفت ، أيضا ، إجراء مليون و473 ألف و547 فصحا مخبريا.

ووفقا لإحصاءات تخص نشاط المركز طيلة السنة الماضية، فإن عام 2017 عرف كذلك إجراء 130 ألف و661 فحصا إشعاعيا و4664 استقصاء وظيفيا و6801 تحضيرا علاجيا كيميائيا.

وزار المركز بطاقته الاستيعابية التي تصل إلى 950 سرير، ما مجموعه 34 ألف و36 مرتفقا، كما عرف 125 ألف و997 مرورا بالمستعجلات و235 ألف و926 يوما استشفائيا، بينما جرت به 7747 عملية ولادة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، بلغ مجموع العاملين في المركز الاستشفائي الجامعي خلال السنة نفسها ما مجموعه 2277 موظفا ضمنهم 895 طبيبا و1039 ممرضا و134 إداريا و209 تقنيا و1942 متدربا.

ويعتبر المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية مزدوجة من طرف كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية. وتتمثل مهامه في أربعة مجالات وهي العلاج، والتكوين، والبحث والخبرة والابتكار، والصحة العمومية.