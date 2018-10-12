أربعون ناشطا ريفيا يطلبون اللجوء السياسي الجماعي إلى إسبانيا

هسبريس - عبد السلام الشامخ

40 مغربيّاً من منطقة الريف غادروا البلاد صوْب إسبانيا دفعة واحدةً عبر قارب للهجرة، وفورَ وُصولهم إلى التراب الإيبيري، بادروا بطلب اللجوء السياسي من السلطات الإسبانية، مبرّرين ذلك بانتمائهم إلى الحراك الشعبي في الريف وملاحقة الأمن المغربي لهم بسبب نشاطهم السياسي والاجتماعي، لتقوم مدريد بإطلاق سراحهم بغرض تسوية ملفهم القانوني.

ووفقاً لما نقلته جريدة "إلباييس"، فإنَّ الأمر يتعلق بأربعين ناشطاً ريفيا وصلوا خلال بحر هذا الأسبوع إلى ميناء موتريل في إقليم غرناطة، وبمجرد الوصول طلبوا المطبوع الخاص باللجوء السياسي من الشرطة الإسبانية، التي "تحدثت إلى هؤلاء النشطاء الذين كانوا يقودون الاحتجاجات في منطقة الريف منذ أكتوبر 2016".

وذكر المصدر ذاته أن "الشرطة الإيبيرية لم تقم بطرد هؤلاء النشطاء كما هو محدد في القانون، لأن الأمر يتعلق بطالبي اللجوء، بل "أفرجت عنهم وطالبتهم بتقديم طلب اللجوء السياسي والأدلة على ذلك في ظرف لا يتعدى شهرا، ويمكن تقديم اللجوء في أي مركز للشرطة في إسبانيا"، يقول خوسيه كارلوس كابريرا، من اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين في الأندلس.

وكما هو معروف، فإن المغاربة، والجزائريين، الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى إسبانيا يُعادون فوراً إلى بلدانهم، بموجب الاتفاقيات الثنائية التي تجمعُ إسبانيا مع المغرب والجزائر. ولا ينطبق هذا الأمر على المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، الذين تتم معالجة ملفاتهم ولا يتعرضون للطرد إلا في حالات نادرة.

وأكدت مصادر من وزارة الداخلية للجريدة الإسبانية أن الجارة الشمالية تلقت خلال العام الماضي أزيد من 531 طلب لجوء من مواطنين مغاربة، فيما سجلت مصالحها 765 طلبا إلى حدود 31 غشت الماضي، أي بزيادة 44 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي، إلياس الموساوي: "بعد اشتداد حملة الاعتقالات التي طالت النشطاء، لم يجد الكثير من هؤلاء الشباب أي حل سوى المغامرة بحياتهم في البحر من أجل العبور إلى الضفة الأخرى للنجاة بأنفسهم من خطر الاعتقال الذي يمكن أن يطالهم في أي وقت".

وأضاف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ "أغلب من تمَّ توقيفهم من قبل البحرية الإسبانية في عرض البحر، الذين ينحدرون من مناطق الريف، ومخافةً من قيام البحرية الإسبانية بإرجاعهم إلى المغرب، كانوا يدخلون البحر وهم مزودين ومسلحين بصور توثق انخراطهم في الأشكال النضالية التي شهدتها مختلف مناطق الريف".

وزاد: "أمام هذه الوضعية، تضطر قوات خفر السواحل الإسبانية إلى أخذهم إلى مراكز الإقامة الاجتماعية الموزعة بين مختلف مدن الأندلس تمهيدا لعرضهم أمام المحاكم المختصة للنظر في ملفاتهم، التي غالبا ما تتعلق بطلب اللجوء السياسي، بعد اطلاع الادعاء العام الإسباني على الأسباب التي دفعتهم إلى الوصول إلى الأراضي الإسبانية".

وأبرز الموساوي أن "الكثير من الملفات التي اطلعنا عليها تؤكد أن القضاء الإسباني يتوجَّسُ من الإقدام على إعطاء صفة لاجئ سياسي للحالات المنحدرة من الريف؛ وذلك عائد إلى العلاقات المتشعبة التي تجمع إسبانيا بالدولة المغربي، في الوقت نفسه يضطر لإعطائهم وضعية خاصة تمكنهم من التحرك بحرية فوق التراب الإسباني إلى حين إيجاد مخرج لهذه الملفات العالقة التي أحْرَجَتْ مدريد".