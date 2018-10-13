أساتذة مهندسون يطالبون أمزازي بالترقية بالشهادة

هسبريس - محمد الراجي

عاد الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس دولة إلى الاحتجاج في الشارع للمطالبة بتمكينهم من الترقية بالشهادة، وهو المطلب الذي يقولون إنه "حق مشروع"، باعتبارهم يتوفرون على دبلوم مهندس دولة، مسَلَّم لهم من مختلف الكليات التابعة للجامعات ومن مدارس المهندسين.

وقالت تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس الدولة إنّ سبب عدم ترقيتهم يرجع إلى كون مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية تأخرت في تسوية ملفهم، رغم أنهم نجحوا في مباراة الترقية بناء على الشهادة الجامعية سنة 2015.

وقال الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس الدولة إن مديرية الموارد البشرية سبق أن وعدتهم إثر الشكل الاحتجاجي الذي خاضوه أمام مقرها شهر يناير الماضي بتسوية ملفهم في أجل أقصاه شهر يناير الماضي، لكنها لم تنفذ وعدها، حسب ما جاء في بيان تنسيقيتهم.

ويطالب الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس دولة بتسريع وتيرة إصدار مرسوم كفيل بحل مشكلهم من طرف وزارة التربية الوطنية، وتسريع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، معتبرين أنّ "من حقهم الترقي وتغيير الإطار أسوة بحاملي شهادة الماستر وبعض الدبلومات الأخرى".