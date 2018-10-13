24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:02
|07:28
|13:19
|16:28
|19:00
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فرنسا تطلق مهرجانها السينمائي لتشجيع الفن السابع في المغرب
- رصيف الصحافة: لعبة "الحوت الأزرق" وراء انتحار طفل بالبيضاء
- نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري"
المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)
- الملك يأمر برفع دعم الأحزاب ويساوي المغاربة في الخدمة العسكرية - (93)
- أربعون ناشطا ريفيا يطلبون اللجوء السياسي الجماعي إلى إسبانيا - (91)
- الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية - (89)
- الملك: المغرب ليس بلدا للانتهازيين .. وفتح "الصحة" للأجانب ممكن - (89)
- دراسة: تناول الخمور يُنشط الحيوانات المنوية للرجال - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أساتذة مهندسون يطالبون أمزازي بالترقية بالشهادة
عاد الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس دولة إلى الاحتجاج في الشارع للمطالبة بتمكينهم من الترقية بالشهادة، وهو المطلب الذي يقولون إنه "حق مشروع"، باعتبارهم يتوفرون على دبلوم مهندس دولة، مسَلَّم لهم من مختلف الكليات التابعة للجامعات ومن مدارس المهندسين.
وقالت تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس الدولة إنّ سبب عدم ترقيتهم يرجع إلى كون مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية تأخرت في تسوية ملفهم، رغم أنهم نجحوا في مباراة الترقية بناء على الشهادة الجامعية سنة 2015.
وقال الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس الدولة إن مديرية الموارد البشرية سبق أن وعدتهم إثر الشكل الاحتجاجي الذي خاضوه أمام مقرها شهر يناير الماضي بتسوية ملفهم في أجل أقصاه شهر يناير الماضي، لكنها لم تنفذ وعدها، حسب ما جاء في بيان تنسيقيتهم.
ويطالب الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس دولة بتسريع وتيرة إصدار مرسوم كفيل بحل مشكلهم من طرف وزارة التربية الوطنية، وتسريع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، معتبرين أنّ "من حقهم الترقي وتغيير الإطار أسوة بحاملي شهادة الماستر وبعض الدبلومات الأخرى".