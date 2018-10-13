24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات (5.00)

  2. المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)

  3. برلمانيون يرفضون طرد اللاجئين من المغرب (5.00)

  4. خروقات ترحيل المهاجرين (5.00)

  5. أوريد: الدارجة جزء من الثقافة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أساتذة مهندسون يطالبون أمزازي بالترقية بالشهادة

أساتذة مهندسون يطالبون أمزازي بالترقية بالشهادة

أساتذة مهندسون يطالبون أمزازي بالترقية بالشهادة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 13 أكتوبر 2018 - 07:41

عاد الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس دولة إلى الاحتجاج في الشارع للمطالبة بتمكينهم من الترقية بالشهادة، وهو المطلب الذي يقولون إنه "حق مشروع"، باعتبارهم يتوفرون على دبلوم مهندس دولة، مسَلَّم لهم من مختلف الكليات التابعة للجامعات ومن مدارس المهندسين.

وقالت تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس الدولة إنّ سبب عدم ترقيتهم يرجع إلى كون مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية تأخرت في تسوية ملفهم، رغم أنهم نجحوا في مباراة الترقية بناء على الشهادة الجامعية سنة 2015.

وقال الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس الدولة إن مديرية الموارد البشرية سبق أن وعدتهم إثر الشكل الاحتجاجي الذي خاضوه أمام مقرها شهر يناير الماضي بتسوية ملفهم في أجل أقصاه شهر يناير الماضي، لكنها لم تنفذ وعدها، حسب ما جاء في بيان تنسيقيتهم.

ويطالب الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس دولة بتسريع وتيرة إصدار مرسوم كفيل بحل مشكلهم من طرف وزارة التربية الوطنية، وتسريع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، معتبرين أنّ "من حقهم الترقي وتغيير الإطار أسوة بحاملي شهادة الماستر وبعض الدبلومات الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.