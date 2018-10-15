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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل خطة حكومية ينتظرها القصر الملكي بشأن التكوين المهني

هذه تفاصيل خطة حكومية ينتظرها القصر الملكي بشأن التكوين المهني

هذه تفاصيل خطة حكومية ينتظرها القصر الملكي بشأن التكوين المهني
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:00

على بعد أسبوع من نهاية المهلة التي حددها الملك محمد السادس للحكومة لإعداد تصور متكامل حول التكوين المهني، بدأت معالم هذه الخطة، التي أعدتها قطاعات وزراية برئاسة رئيس الحكومة وسترفع إلى الجالس على العرش، تتضح.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته، في فاتح أكتوبر الجاري، لكي تعمل اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة في مجال التكوين المهني، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض مشاريع وإجراءات دقيقة حول التكوين المهني، سيتم تمويلها على الخصوص بدعم من صندوق الحسن الثاني، والشروع في تطبيقها الفوري.

وبهذا الخصوص، يرتقب أن تقدم الحكومة، بحسب مصادر من داخلها، برنامجا متكاملا أمام الملك حول التكوين المهني يتضمن مجموعة من الإجراءات سيبدأ العمل بها بداية من سنة 2019.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة تجديد مسالك التكوين المهني ومؤسسات التكوين لتكون متكيفة مع المستقبل، وإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث مراكز جديدة لتكوين وتأهيل الشباب.

وفي الوقت الذي سيتم فيه إنشاء مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، يحمل التصور الحكومي الجديد آليات لتطوير التكوين بالتناوب، مشيرا إلى أهمية إدماج تعلم اللغات الأجنبية، ودعم الشباب لإنشاء المقاولات.

من جهة ثانية، يرى التصور الحكومي الجديد أن دعم منحة التكوين المهني يعد إجراء استراتيجيا لتثمين التكوين المهني وإعطائه قيمة، معلنا أنها سترفع عدد المستفيدين من 11 ألفا خلال الموسم الدراسي الماضي إلى 60 ألفا خلال الموسم الجديد.

وكان الملك محمد السادس قد شدد في جلسة عمل حول التكوين المهني على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة، بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الاستراتيجي، وأبدى حرصه على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لا سيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.

وأعطى الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل وتثمين خبراتهم وملكاتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Nour الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:09
لسنا متشائمين او نبخس كل عمل جبار لكن ثلاث اسابيع ليست كافية الا على الناس ليبينات الخدمة والتسيير الجيد من قبل اما الطاعة وقلة ليدام نتيجتها باينة واحنا غنشوفو...!!
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3
2 - ملاحظ الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:10
ايجاد حلول للتكوين المهني في ظرف ثلاثة أسابيع يذكرني بالكتيييب الصغير كيف تتعلم الانجليزية في اسبوع.
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32
3 - باحث عن الحقيقة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:11
وااااملك البلاد راه كل الخطط فاشلة ببساطة لان الصادقين والمخلصين الذين يسيرون ماكاينينش
العزل والمحاسبة بالسجن وليس بالاعفاء هي الي يمكن تخدم وتغير فهاد القوم ديال لقمل
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14
4 - عبد السلام اطراشلي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:20
خطة ستكون معدة في موعدها إلا أن إعدادها لا ندري كيف تم ومن أعدها وبالتالي لن تلامس الواقع وسيكون مصيرها الفشل مثل باقي الخطط بعد أن تستنزف ميزانية من المال العام.
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6
5 - معطل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:28
لقد عملت الحكومة في عهد بنكيران على تكوين الشباب المجاز من اجل اسهال التوظيف في اطار برنامج تكوين 25000 مجاز الى انها لم تفي بوعهدها في توظيف هؤلاء المجازين او بالاحرى حتى الاعتراف بالشواهد الممنوحة لهم لهذا السؤال هو ماذا يوجد بعد التكوين بطبعة الحال لاشئ سوى البطالة اما اكذوبة من اجل تسهيل الادماج في سوق الشغل فقد اصبحت باهتة اكل عليها الظهر و شرب .
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5
6 - Wislani الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:30
منح المنحة لجميع تلاميذ التكوين المهني ..أصبح .وجوبا .حتى لا يحس المتكونون بتلك الفوارق المادية البسيطة التكوينية بينهم ..
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2
7 - مكاين غي كون الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:31
مكرهوش يريبو جميع الكليات و يبنيو مراكز تكوين و مكرهوش يولي بنادم ميعرفش لا يكتب و لا يقرا يعرف غي يركب بياسة فبلاصتها خلاصة القول ولاو باغيين اكثر كن وقت مضى مغرب ديال جهال كما كونو عاهرات ووجدهوم للخليجيين و تيقلبو يكونو مجندين للخليجيين ايضا دابا تيقلبو يكونو يد عاملة للشركات الاجنبية معمري شفت فحياتي نظام تيكره الشعب ديالو و تيحتقرو حتى لهادا ديال المغرب و ماشي غير دابا و من زمان منين باعو اليد العاملة لأوروبا و صفطو مراهقين ديال 12 و 13 العام يديرهوم فالخط الأمامي و زيد و زيد.... و لكم واسع النظر هسبريس
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8
8 - ابراهيم الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:32
وما مصير الافواج المتخرجة من التكوين المهني الحاصلين على الديبلوم ؟؟؟؟؟
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14
9 - wood الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:40
مجال التكوين المهني قيل فيه الكثير لكن الحقيقة أنه لم يحظى بأي إهتمام بل كان الهدف من وراءه إسكات المطرودين من التعليم النظامي و إقناعهم بنهاية مسارهم الدراسي . فحاليا يعاني هذا القطاع من ضعف كبير في العرض و لا يوفر حتى ℅10 من الطلبات و أصبح بالمباراة . فلو كانت الدولة حقيقة جادة بمسألة الكوين المهني لقامت بتوسيع التعليم الثقني الذي تركه الاستعمار و الذي عدد منه اندثر و لفتحت التعليم الجامعي الثقني و الإجازات الثقنية ، و بالتالي كل ما يقال عن التكوين المهني مجرد در الرماد في العيون ، كما ان الدولة لا تلزم اصحاب الورشات و المقاولات بضرورة توفرها على عمالة حاملة لشهادات التكوين !! فالافواج الأولى للتكوين المهني تم استدعائهم للتجنيد الإجباري و تم استغلالهم في بناء الجدار الأمني في الصحراء !!
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10 - عاش سيدنا محمد السادس الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:43
والصراحة المغرب ديالنا غادي وكيزيد القدام وكيطير وعاش عاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين وعاشت الاسرة العلوية الشريفة
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-4
11 - nihilus الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:44
التكوين المهني بدون معاهد التكنولوجية الاختراع والبحث واتجسيد الإبتكار وتفعيل كل هذا في شراكات بين الدولة والخواص، لجلب الاستثمارات، ولو بنسخ وانقل اختراعات الغرب، كل العالم ينقل، وهناك جواسيس متخصصة في الميدان
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2
12 - احمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:47
خطوات في الاتجاه الصحيح ولكن اقترح اضافة مايلي ...اولا احداث قطيعة مع الاسلوب القديم للتشغيل في القطاع الخاص سواء مايتعلق بالاجور والحقوق الاجتماعية للمشغلين حتى يصبح مركز جذب للشباب .ثانيا تمتع البورجوازية بالروح الوطنية وقيم التضامن .فلا يعقل ان تفكر فقط بمنطق الربح ..ثالثا يجب ان تقر الطبقة السياسية اننا دولة فقيرة وتتنازل عن مجموعة من امتيازاتها الاقتصادية والريعية ..رابعا يجب ان يقر الشعب اننا دولة فقيرة وبالتالي لايجب مقارنتنا بدول اوربا ..وبأن سيرورة تطور الدول تتطلب سنوات طويلة لاتقاس بعمر الانسان ..
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13 - صابر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:51
أستنفذتم جميع الخطط. أحزموا حقائبكم وارحلوا. لم نعد نطيق تجاربكم الفاشلة. خمسون سنة من الأغتناء اللامشروع على حساب المواطن المغربي اللذي لم يجني من ورائكم ألا الفقر والجهل.
ارحلوا ، دعونا وشأننا.
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14 - Kinko الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:52
لواحد غير الا بغى يختن ولدو تايخمم لها اكثر من ثلاثة السيمانات. هذو بغاو يصلحو التكوين المهني على قدو في ثلاثة السيمانات. واش تتضحكوا على ريوسكم و لا علينا؟ حنا راه عايقين بكم.
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15 - l3fou الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:55
ا لتكوين المهني بدون مستقبل !!!!
المغرب بلد مستهلك لا ينتج اي شيء بسبب سياسة التعليمات الاحادية الجانب .
والدليل هو البرلمانيين يتهافتوت على سرقة "الحلوة" اي انهم لا يقدرون ان يصنعوها في بيوتهم!!!!
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16 - dandana الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 10:00
يستحيل على رئيس الحكومة ان يجد الحل في ظرف وجيز الا في حالة وجود حكومة في الظل تشتغل موازية مع حكومة الشمس (اي حكومة الازمات)
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