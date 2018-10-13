حجز وإتلاف 1849 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضمن بلاغ صادر عنه، بأن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني من طرف المصالح التابعة له همت، خلال الربع الثالث من سنة 2018 ، حوالي 2.882.385 أطنان من المواد الغذائية، مبرزا أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح المصدر نفسه أن "مصالح المراقبة قامت بـ 15.506 زيارة ميدانية داخل السوق الوطني، 3.707 منها في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، مكنت من مراقبة 380.061 طنا من مختلف المنتجات الغذائية،وتم تقديم 393 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها".

كما أبرز البلاغ أنه "تمت مراقبة 1.947.103 أطنان من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، تم على إثرها تسليم 5.909 شهادات قبول وإرجاع 1.010 أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل". و"عند التصدير تمت مراقبة 555.220 طنا من المنتجات الغذائية، حيث أن عملية المراقبة أسفرت عن إصدار 14.634 شهادة صحية وصحية نباتية".

كما منحت مصالح المكتب 228 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، وقامت بـ 611 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية. وقامت مصالح ONSSAK أيضا، بـ553 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، إضافة إلى تعليق الاعتماد الصحي لـ12 مؤسسة وسحبه من 17 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.