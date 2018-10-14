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كُتّاب وآراء
تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة
أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعليمات جديدة لجميع ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، تقضي بضرورة تطوير منظومة الخدمات التي يوفرها الخط الهاتفي المجاني رقم 19، باعتباره الوسيلة الأولى للتبليغ عن الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، وبوصفه أيضا الآلية الأكثر نجاعة لتلقي طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري.
وشدّدت التعليمات الأمنية الجديدة على ضرورة مواصلة تعميم "قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالفرق المتنقلة لشرطة النجدة"، والتي أحدثتها مصالح الأمن الوطني مؤخرا في عدة مدن مغربية، كالرباط وسلا وتمارة ومراكش؛ وذلك لكونها آلية فعالة تضمن الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين من جهة، وتتيح التدبير المعقلن للتدخلات الأمنية في الشارع العام من جهة ثانية، كما تساعد على التقليص من آجال التدخلات الأمنية من جهة ثالثة.
وطالبت التعليمات الجديدة الأمنيين المكلفين بالرد على اتصالات الخط 19، سواء العاملون في قاعات القيادة والتنسيق أو في قاعات المواصلات، بأن يتحلوا بواجب التحفظ وباللباقة المطلوبة، من خلال استهلال المكالمة الهاتفية بعبارة "الشرطة في خدمتكم"، وأن يكون الرد بشكل فوري، لأن أي إبطاء قد يكون سببا في تأخير تقديم الإغاثة لشخصا ما، أو تسهيل فرار المشتبه فيه من مسرح الجريمة. كما أكدت هذه التعليمات على ضرورة استجماع المعلومات الضرورية حول هوية المتصل ومكان التدخل وطبيعته، مع الحرص على طمأنته بأن أقرب دورية أمنية ستكون في خدمته في أيسر الآجال.
ولضمان التنزيل الدقيق لهذه التعليمات، التي تروم تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين، أوصى عبد اللطيف حموشي المصالح التقنية للأمن الوطني وكافة مسؤولي الأمن بضرورة إجراء اتصالات هاتفية تجريبية للتحقق من اشتغال منظومة الخط 19 وتلقيها لمكالمات المواطنين وفق تقنيات الاتصال الحديثة، كما عهد للمفتشية العامة للأمن بإجراء مراقبات دائمة لتقييم مدى التزام موظفي الأمن بتقديم الخدمات الأمنية التي توفرها منظومة الخط 19 للمواطنين والأجانب، سواء السياح أو المقيمون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
seulement ça doit être en parallèle avec les pompiers et les ambulanciers.
هل سكان مغرب اليوم هم سكان المدن الكبرى فقط؟!؟وما هو رقم سكان التنمية القروية؟#
#كلام سيبقى حبرا على زرق اذا لم يتم تجريم الاتصالات الكاذبة بخط النجدة 19 واذا لم يتم تجهيز قاعات استقبال هذه المكالمات بتجهيزات متطورة لتسجيل وتتبع الاتصالات والتعرف على هوية المتصلين كما في كل دول العالم لان في المغرب ارقام النجدة 19 و 15 و 177 (الغير موحدة في المغرب كما في امريكا مثالا) تتلقى عشرات اللاف الاتصالات الكاذبة او المازحة يوميا اصحابها يستغلون مجانية هذه الارقام للمزاح وتمضية الوقت او التحرش بمستقبلي ومستقبلات المكالمات في هذه الارقام لهذا تجدها دائما مشغولة
# كلام سيبقى حبرا على ورق اذا لك يتم عصرنة طرق عمل واشتغال الشرطة المغربية العاملة وفق قوانين وانظمة الشرطة الفرنسية سنوات الستينات والسبعينات ولذلك وجب احداث دوريات لشرطة النجدة مجهزة بسيارات خفيفة وسريعة منتشرة في الاحياء كما في امريكا وفرنسا حاليا او اعادة فرق شرطة القرب (كرواتيا) بسياراتها ودراجاتها المعتمدة على الانتشار والقوة كما في كولومبيا والبرازيل
ماشي بحال المغرب حيث شرطة النجدة ستعتمد على دوريات معددودة على اصابع اليد الواحدة في مدن كبرى وباش بسطافيطات ودراجات مجموع عدد العاملين فيها 10 لكل المدينة في احسن الاحوال و ماشي بمركز اتصال به هواتف ثابتة تتعقل على القرون الوسطى و بالاخص ماشي بشعب متخلف يتصل بارقام الطوارىء للمزاح والتفلية لانها مجانية ولا يعاقب على الاتصال الكاذب بها:
الو البومبيا واحد القهوة كتحرق!!
فين اشريف ؟!
فالبريق ههه
ديرها هنا فمريكان يسيفطوك ب 5 سنوات سجن بتهمة ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب
اللهم إجعل هذا البلد ٱمنا و نجي أهله من شر القوم الظالمين