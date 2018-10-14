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الرئيسية | مجتمع | تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة

تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة

تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة
هسبريس من الرباط
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:46

أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعليمات جديدة لجميع ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، تقضي بضرورة تطوير منظومة الخدمات التي يوفرها الخط الهاتفي المجاني رقم 19، باعتباره الوسيلة الأولى للتبليغ عن الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، وبوصفه أيضا الآلية الأكثر نجاعة لتلقي طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري.

وشدّدت التعليمات الأمنية الجديدة على ضرورة مواصلة تعميم "قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالفرق المتنقلة لشرطة النجدة"، والتي أحدثتها مصالح الأمن الوطني مؤخرا في عدة مدن مغربية، كالرباط وسلا وتمارة ومراكش؛ وذلك لكونها آلية فعالة تضمن الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين من جهة، وتتيح التدبير المعقلن للتدخلات الأمنية في الشارع العام من جهة ثانية، كما تساعد على التقليص من آجال التدخلات الأمنية من جهة ثالثة.

وطالبت التعليمات الجديدة الأمنيين المكلفين بالرد على اتصالات الخط 19، سواء العاملون في قاعات القيادة والتنسيق أو في قاعات المواصلات، بأن يتحلوا بواجب التحفظ وباللباقة المطلوبة، من خلال استهلال المكالمة الهاتفية بعبارة "الشرطة في خدمتكم"، وأن يكون الرد بشكل فوري، لأن أي إبطاء قد يكون سببا في تأخير تقديم الإغاثة لشخصا ما، أو تسهيل فرار المشتبه فيه من مسرح الجريمة. كما أكدت هذه التعليمات على ضرورة استجماع المعلومات الضرورية حول هوية المتصل ومكان التدخل وطبيعته، مع الحرص على طمأنته بأن أقرب دورية أمنية ستكون في خدمته في أيسر الآجال.

ولضمان التنزيل الدقيق لهذه التعليمات، التي تروم تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين، أوصى عبد اللطيف حموشي المصالح التقنية للأمن الوطني وكافة مسؤولي الأمن بضرورة إجراء اتصالات هاتفية تجريبية للتحقق من اشتغال منظومة الخط 19 وتلقيها لمكالمات المواطنين وفق تقنيات الاتصال الحديثة، كما عهد للمفتشية العامة للأمن بإجراء مراقبات دائمة لتقييم مدى التزام موظفي الأمن بتقديم الخدمات الأمنية التي توفرها منظومة الخط 19 للمواطنين والأجانب، سواء السياح أو المقيمون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ماجد واويزغت الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:01
باين بنادم لي بغا يخدم عبد اللطيف الحموشي الله يعطيك الصحة
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70
2 - افعدسن الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:04
الحموشي الرجل المناسب في المكان المناسب حفظك الله و رعاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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60
3 - مهتم الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:06
راه مشكل في النقص الحاصل في عدد الموضفين في السلك وفي عدد السيارات التدخل مقارنة مع جيرانينا العدد غير كافي لكل شرطي مقابل عدد السكان والتجوال والمراقبة مايكونش ب السيارات الكبيرة فوركو يكون بالدرجات والسيارات الصغيرة وتكون مجهزة ماشي داسيا
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46
4 - rachid lhaouari الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:10
c'est vraiment un numéro facile à retenir (19).
seulement ça doit être en parallèle avec les pompiers et les ambulanciers.
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19
5 - karim الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:12
يجب على الولاة الأمن ورؤساء المناطق أن يطبقوا تعليمات السيد الحموشي خصوصا سيارات النجدة ألا تبقى داخل التكنات الشرطة أن ترتكز في الأماكن المشبوهة وتنتظر اي نداء من قاعة المواصلات حتى تبقى قريبة من اي تدخل عاجل
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27
6 - حلوما الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:15
بادرة حسنة يطلقهاالامن بخط 19للنجدة في المدن الكبرى كالرباط و....
هل سكان مغرب اليوم هم سكان المدن الكبرى فقط؟!؟وما هو رقم سكان التنمية القروية؟#
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9
7 - رجل مناسب في المكان المناسب الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:16
نتمنى من السيد الحموشي تمديد سن ولوج مبارايات الامن الوطني
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1
8 - غير دايز الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:16
# كلام سيبقى حبرا على ورق اذا لم يتم زيادة عدد رجال الامن في المغرب (60 الف حاليا) والذي نجده في مدن ومناطق في دول اخرى مثلنا او اقل منا في عدد السكان
#كلام سيبقى حبرا على زرق اذا لم يتم تجريم الاتصالات الكاذبة بخط النجدة 19 واذا لم يتم تجهيز قاعات استقبال هذه المكالمات بتجهيزات متطورة لتسجيل وتتبع الاتصالات والتعرف على هوية المتصلين كما في كل دول العالم لان في المغرب ارقام النجدة 19 و 15 و 177 (الغير موحدة في المغرب كما في امريكا مثالا) تتلقى عشرات اللاف الاتصالات الكاذبة او المازحة يوميا اصحابها يستغلون مجانية هذه الارقام للمزاح وتمضية الوقت او التحرش بمستقبلي ومستقبلات المكالمات في هذه الارقام لهذا تجدها دائما مشغولة
# كلام سيبقى حبرا على ورق اذا لك يتم عصرنة طرق عمل واشتغال الشرطة المغربية العاملة وفق قوانين وانظمة الشرطة الفرنسية سنوات الستينات والسبعينات ولذلك وجب احداث دوريات لشرطة النجدة مجهزة بسيارات خفيفة وسريعة منتشرة في الاحياء كما في امريكا وفرنسا حاليا او اعادة فرق شرطة القرب (كرواتيا) بسياراتها ودراجاتها المعتمدة على الانتشار والقوة كما في كولومبيا والبرازيل
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20
9 - حسن الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:16
حينما تصدر مثل هده الأوامر يجب أن يكون متوفر لشرطي جميع الحقوق مثل أوروبا من السهل إعطاء الأوامر لكن لضروف الشرطي المغربي حسبي الله ونعم الوكيل
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11
10 - 19 خارج التعليق الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:26
السي الحموشي رجل اكتسب احترام الآخر انطلاقا من احترام الرجل نفسه . اخلاق يحسد عليها . عاش سيدي محمد السادس
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0
11 - واحد من الرعية الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:29
هرمنا من أجل هذه اللحظة ، أخيرا سيجد المواطن من يجيبه على الرقم 19 ، شكرا لهذا الرجل الوطني الذي قل مثيله إن لم نقل انعدم مثيله بين من سلطهم الشيطان على تدبير شؤون بلدنا المسكين .و الله لو كان الأمر بيدي لأغلقت كل الدكاكين الحزبية الانتهازية و مجلس "النوام" بغرفتيه و مراحيضه أيضا و شكلت حكومة وطنية ينتقى أعضاؤها بنفس الطريقة التي انتقي به السيد الحموشي و لم لا يكون هو رئيسا لها .
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5
12 - مواطن2 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:30
جهاز الشرطة في المغرب متميز...خاصة وانه يضم حاليا عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا رغم انهم يرتبون في السلالم الدنيا...ومنهم اعداد كبيرة تنظم السير في الشوارع او يكلفون بالحفاظ على امن السويقات والفراشة والاماكن الآهلة بالباعة المتجولين... والنقطة التي يجب ان تعطى لها الاهمية هي الوقت...رجال الامن بصفة عامة حتى اصحاب السلالم العليا ربما يعملون اكثر من الحصة المقررة دون ان يشتكوا او يحتجوا على ذلك......لكن الفرق يبقى في الرواتب...الامن في المغرب يشهد له بالنجاعة وسرعة التدخل...فتحية للسيد المدير العام ولجميع رجال الامن على مختلف مستوياتهم.ولا اقول هذا من باب المجاملة ..او من باب الانتماء الى هذا الجهاز فانا متقاعد من قطاع آخر ..ولكن كلمة حق يجب ان تقال.
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5
13 - المكلخ الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:35
يجب توفير الموارد البشرية و اللوجيستيك
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5
14 - عبدالله م. م الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:35
كما يجب على رئيس النيابة العامة بالرباط ايضا إصدار تعليماته لوكلاء الملك بالمحاكم المغربية والقضاة وجميع الموظفين بهذه المحاكم وذلك من اجل الضرب بيد من حديد على كل من يهدد حياة رجال الأمن والمواطنين.
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4
15 - متابعة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:38
بصراحة المجهودات التي يقوم بها السيد عبد اللطيف الحموشي مهمة جدا ،ومع ذلك لازالت الجريمة نشطة .. لكن إضافة عناصر النجدة سيكون له تأثيرات إيجابية خصوصا إذا تم التوزيع بضوابط وحسب كل منطقة او حي حتى يتم تغطية كل المناطق ويسهل القضاء على المجرمين وافعال السرقة .تحياني للجميع
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0
16 - حسن بوسطن الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:39
شرطة النجدة كاينة في اغلب دول العالم وتعتمد بالاخص على انتشار كثيف لسيارات دوريات للشرطة صغيرة و مجهزة باحدث التقنيات ومتطورة في الشوارع والازقة والاحياء ...فاش كيوقع مشكل في حي ما كيجيو 5 او 6 سيارات المكلفة بذلك الحي او المنطقة فقط كل واحدة فيها 2 او 3 رجال شرطة و كتعتمد على رقم الطوارىء والنجدة المجاني الموحد بحال 911 هنا في امريكا لي كيكون في مركز اتصالات الشرطة المتطور والمجهز الذي يمكنه التعرف على هوية المتصل ومكانه لانه مرتبط بقواعد بيانات شركات الاتصالات وفي حال قطع الاتصال يعاود الاتصال بالمتصل اتوماتيكيا !!!
ماشي بحال المغرب حيث شرطة النجدة ستعتمد على دوريات معددودة على اصابع اليد الواحدة في مدن كبرى وباش بسطافيطات ودراجات مجموع عدد العاملين فيها 10 لكل المدينة في احسن الاحوال و ماشي بمركز اتصال به هواتف ثابتة تتعقل على القرون الوسطى و بالاخص ماشي بشعب متخلف يتصل بارقام الطوارىء للمزاح والتفلية لانها مجانية ولا يعاقب على الاتصال الكاذب بها:
الو البومبيا واحد القهوة كتحرق!!
فين اشريف ؟!
فالبريق ههه
ديرها هنا فمريكان يسيفطوك ب 5 سنوات سجن بتهمة ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب
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2
17 - ضد الضد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:39
إذا لم يكن العدد الكافي في عناصر الأمن و وسائل العمل كالسيارات و الدراجات النارية حيث يعين و بصفة مستمرة دوريات خاصة بالتدخل السريع في كل حي من أحياء المدينة تكون على أتم استدعاء لأي اتصال من طرف قاعة المواصلات فستبقى كل هذه الأوامر لا معنى لها. فكيف لمركز شرطة يتوفر فقط لبضعة عناصر مكلفة بالسهر على المدينة بكاملها أن تسهر على تأمين كل الأحياء. عندما تتوصل سيارة النجدة باتصال من قاعة المواصلات مفادها أن فوضى تتواجد في حي ما تكون نفسها منشغلة في قضية أخرى وقعت في حي آخر. و لما تنتهي من تلك القضية و قبل توجهها نحو الفوضى تكون قد تلقت اتصالات عديدة من أحياء أخرى. 60 ألف شرطي في المغرب لا تستطيع تغطية مدينة واحدة كالدارالببضاء او فاس او طنجة.
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1
18 - l'expert retraite bénévole الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:40
و مع ذلك تبقى الوقاية خير من العلاج

اللهم إجعل هذا البلد ٱمنا و نجي أهله من شر القوم الظالمين
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0
19 - Chtiwi الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:46
الرقم 19 اللباقة في الرد وطمأنة المنادي مع البطء واحيانا عدم التدخل .
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0
20 - غريب رقم 19 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:48
تحية لسي الحموشي ورجالك الصادقين اتصلت البارحة برقم 19 للنجدة بالدار البيضاء تحت قنطرة أولاد زيان في اتجاه المدينة وقعت في حفرة فنفجرة الإطار من هول الإصطدام ولو لا لطف الله لوقعت لي حادثة فقلت أن أخبر الشرطة لتجنب الحادث لشخص أخر غيري والله دون جواب لمدة أكثر من ربع ساعة والهاتف يرن وموسيقى الإستقبال دون جواب لأكثر من مرة
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0
21 - مواطن مغربي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:51
هذا التفعيل لخط النجدة ضروري جدا لحماية المواطنين و أعراضهم و ممتلكاتهم من سطو الجانحين و المجرمين فشكرا للأمن الوطني بكل اصنافه و مهامه الذي يبذل جهودا كبيرة و ملموسة للحفاظ على سلامة الوطن و المواطنين
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