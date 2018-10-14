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الرئيسية | مجتمع | "مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات

"مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات

"مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات
هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:15

"واك واك على شوهة والثروات نهبتوها"، "واك واك على شوهة والفساد عطا الريحة"، "هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة، كاتقمع الفقرا وكاتحمي الشفارا"؛ كانت هذه شعارات ضمن أخرى صدحت بها حناجر مئات المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، في مدينة الدار البيضاء، تحت شعار: "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام".

ورفع المحتجون، في المسيرة التي شاركت فيها تنظيمات حزبية يسارية وفعاليات نقابية ومدنية، شعارات قوية تطالب بالتوزيع العادل للثروة ومحاكمة كبار المسؤولين المتهمين بنهب المال العام، وليس الاقتصار فقط على إحالة بعض المنتخبين والموظفين على القضاء.

المشاركون في المسيرة طالبوا الحكومة بإحالة التقارير الرسمية، وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي والرشوة، وشددوا على ضرورة "وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات".

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن المسيرة المنظمة تحت شعار "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام" هي رسالة مفادها أن "النضال ضد الرشوة والفساد والإفلات من العقاب لا ينفصل عن النضال الديمقراطي ودولة المؤسسات."

وأكد الغلوسي، في كلمة بالمناسبة، أن "الفساد في المغرب ليس حالة فردية معزولة، بل هو بنية ومنظومة تشكلت عبر عقود من الزمان، إذ تم استعماله ولازال يستعمل كوسيلة لترويض النخب وإدماجها في الحقل السياسي العام."

وأوضح المتحدث أنه "رغم وجود عشرات التقارير الرسمية فإنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية من أجل القطع مع هذه الظاهرة"، مشيرا إلى "وجود لوبي قوي في البلاد يضغط في اتجاه تأجيل الديمقراطية والإصلاح، وذلك عبر قيامه بمناورات أثبت الزمان أنها لا تصلح لأي شيء".

وحول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يرى الغلوسي أن "الحكومة لا تتوفر على منهجية عملية لاسترجاع الأموال المنهوبة، في وقت يتم الرفع من الضرائب وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، وتابع: "الحكومة غير قادرة على الاقتراب من اقتصاد الريع وأجور كبار الموظفين الذين يتقاضون ما يفوق 40 مرة الحد الأدنى للأجور"، مورداً أن "الدولة عمدت إلى تفكيك الطبقة المتوسطة والتنظيمات الديمقراطية والمدنية التي يمكن أن تشكل حصنا منيعا ضد مظاهر الفساد".

وندد المحتجون بما أسموه "تكدس الثروة في يد فئة قليلة ومحدودة، مقابل مواجهة المغاربة للفقر والبطالة وكل مظاهر التفاوت الاجتماعي، ما يدفع بالمئات من الشباب إلى ركوب قوارب الموت في ظل انسداد الأفق وغياب المستقبل".

وتقدر إحصائيات حكومية رسمية أن الفساد يكبد المغرب خسائر سنوية ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال رئيس الحكومة، في تصريح سابق، إن الرقم المسجل في هذا الصدد "ضخم". وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن عدداً من المسؤولين يحاكمون بسبب "الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون"، وذكر أنهم ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية، بما فيها "الأمن الوطني" و"الدرك الملكي."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Ali الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:24
هناك فساد كبير في العديد من القطاعات يجب ربط المسؤولية بلمحاسبة .
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51
2 - وينو الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:24
مجرد تمثيلية و تمويه لا غير يتبعها الفارغو العقول
يرددون كالعادة الفساد الفساد هههه اي فساد ايها الاغبياء
مسيرة الهرطقة والضحك على العبطاء
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-44
3 - الحسين بوميا الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:28
يجب محاسبة اي مسؤول على راس قطاع عين لكن كيف وماهي الوسائل التي يمكن استخدامها لكي نرصد ذلك؟المسؤول المغربي شيطان اخرس
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17
4 - لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا... الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:30
لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان......
إنها راءحة السمك الكريهة ، التي لا تقاوم .
في حالتنا البشر اصبحت راءحته كريهة من كثرة الاضطهاد والحكرة وقلة الحيلة.
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15
5 - متوكل الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:31
لن يراوح الوضع مكانه لأننا نجتر أنفسنا و لا نتعلم من أخطائنا
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8
6 - بنعبود الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:32
ألم تستحيي يا رئيس الحكومة
من الدى يهدر المال العام واقتصاد الريع
هل الدركيين والا منيين
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18
7 - Mouatene الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:33
الله يستر ويحضر السلامة بقينا تنشوفو كولشي تيغوت .
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9
8 - يوسف ازيلال الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:33
شكرا هسبريس على كل جديد.
الســــــــــــؤال لم المفسدون والظالمون والمجرمون لايخافون عقاب الله سبحانه وتعالى؟فهو واقع بهم لامحالة, قال رب العزة سبحانه:"ولاتحسبن الله غافلا عمايعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رءوسهم لايرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء" صدق الله العظيم
اتقوا الله في وطننا جميعا وثروتنا جميعا فكلنا شركاء فيها.لاتاكل حقي وحق عائلتي وكل المستضعفين
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18
9 - مواطن الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:33
نفس الخطاب الذي كان عند العدالة و التنمية قبل ان يصل الى السلطة، خطاب الشعبوية و استغلال المستضعفين في غياب اي رؤيا شاملة للاصلاح فقط اجترار نفس الكلام و الشعارات الغوغائية .
ماهو برنامجكم للا صلاح التعليم و ابصحة و الادارة و الشغل و نهوض بالبنية التحتية و جلب الاستثمارات و القضاء على الريع و الفساد ....اليسار ينهل من الشعبوية
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-7
10 - Youness الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:34
الفساد و الرشوة و الزبونية عنوان مقاطعة عين الشق حيث ان اللجنة العليا للحسابات لم افهم لحد الساعة عدم اعلانها عن حصيلة البحث عن الخروقات و التجاوزات التي تقوم بها اقسام و مصالح المقاطعة ناهيك عن التصرفات الا مسؤولة التي يقم بها مسيروا هذه المقاطعة
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10
11 - chlounak الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:35
هذه الخرجات التي يقوم بها هؤلاء في كل يوم أحد تقدم خدمة كبيرة للحكومة من حيث لا يدرون وهي في مصلحتها أنا أشبهها بانتقاد الجزيرة للسيسي وكيل التهم والشتائم له في أخبارها وحواراتها وهم يقدمون له أكبر خدمة.
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-9
12 - محايد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:40
غريب امر هدا الحزب الميكروسكوبى يستغل اي حادتة ليركب عليها وينظم تظاهرة بالمعنيين بالامر بغض النظر هل هم على حق ام لا علما ان قيادييه كلهم بورجوازيين ويفتقدون لاي خبرة
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-6
13 - ياسين الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:40
الفساد معروف من هو أما ترديد الشعارات المستهلكة والقدبمة لا يجدب نفعا أو نتيجة حاسمة.
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6
14 - المافيا في كل المجالات الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:40
أيها الناس اتقوا الله في هذا الشعب وفي هذا الوطن الغالي علينآ جميعآ الفساد أصبح المسيطر على كافة المجالات خاصة المتعلق بمحاربة السكن الغير الليق أو السكن الاقتصادي الفساد في الصفقات العمومية الفساد في المستشفيات الحكومية والخاصة في إهمال المرضى وعدم القيم بالواجب اهمال التلاميذ والطلاب في التعليم العام الرشوة في كل مكان ماهذا الدي يحصل في هذه البلاد المفدى ولا أحد يستطيع أن يوقف هذا السرطان المتفشي في المجتمع.
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3
15 - abdel74 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:47
المشكل الأول الذي تعاني منه الشغيلة والطبقة الفقيرة في المغرب الحبيب هو القضاء الذي يحكم لصالح المقاولات المغربية والشركات الفرنسية في نزاعات الشغل مقابل رشاوي ويحكم لصالح أصحاب النفود والسلطة عندما يتعلق الأمر بالعقار والأراضي والمساكن ويحكم لصالح المفسدين بإطلاق صراحهم بمجرد أن تموت الأم أو الأب. القضاء هو السبب في هذا الإحتقان الإجتماعي الذي قد ينفجر لا قدر الله في أي وقت. مراجعة للأحكام ستظهر لكم العجب في بلد العجائب.
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0
16 - كبور الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:47
هؤلاء المتظاهرون ليسوا بمغاربة أحرار ولا يكنون اي حب لوطنهم، المغاربة الأحرار يجب أن يرضوا بالفساد والحكرة والظلم وان يسكتوا والا 20 سنة سجن في انتظارهم.
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0
17 - محمد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:48
جميل ان نرى مثل هذه المظاهرات السلمية يشارك فيها الرجال والنساء وحتى الاطفال يرفعوا
شعارات ويهتفون بعبارات يطالبون فيها بحقوقهم المسلوبة من شعب حر أًبــي يصفه
مسؤولوه بالمداويخ. حشا واش هادو مداويخ
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0
18 - مغربي محكور فمريكان الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:50
أني أعيش في أمريكا محكور لا قيمة لي ينضر الي الأمريكان نضرة الاحتقار لأنني مغربي لكن عندما انضر عيشة المغاربة في المغرب اجد السعادة واحمد الله أني في أمريكا. والله إنكم تضحكونني رغم حزني علي حياتي في أمريكا.
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1
19 - imo10invest الأحد 14 أكتوبر 2018 - 15:51
المشكل العويص في المغرب هو النظام القمعي في القانون الجنائي الشئ الذي لم ينتبه اليه المغاربة هناك الية هو ان القانون الجنائي في المغرب يعطي للموسسات الدولة استعباد الموطنين ويتجلى ذلك في القانون الذي يقول اي اهانة للموظف عمومي تعاقب بالسجن فالدولة تستعبد الشعب بهذا القانون الذي يعطي للرجال الدولة الاسعتلاء على الموطنين ....اول شئ علينا فعله ليس المطالبة بتوزيع عادل للثر وة علينا اسقاط هذا القانون الذي بيه يتم اسعبادنا من المقدم والقايد والشرطة بمجرد تتكلم علاش موظف مكاينش يتم تلفيق هذه التهمة اهانة موظف كيف لنا ان نبني وطن والدولة تحمي فاسدين من مقدم الى رئيس الحكومة
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