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كُتّاب وآراء
نيابة الرباط تسائل أستاذا بسبب الهندام والهاتف
وجّه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط استفسارا مكتوبا إلى أستاذ بالثانوية الإعدادية طلحة بن عبيد الله، بسبب عدم ارتداء الوزرة البيضاء أثناء إلقاء الدرس، ومغادرته قاعة الدرس من أجل التحدث في الهاتف في ممر مجاور.
واعتبرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أنَّ عدم ارتداء الأستاذ المعني للوزرة أثناء إلقاء الدرس "يُعتبر خرقا لجميع المذكرات الوزارية والجهوية والإقليمية المتعلقة بالهندام داخل المؤسسات التعليمية"، حسب ما جاء في الاستفسار الذي توصلت به هسبريس.
وطالبت المديرية الإقليمية ذاتها الأستاذ المعني بالاستفسار بموافاتها بالأسباب والحيثيات التي دفعته إلى عدم ارتداء الوزرة البيضاء ومغادرة قاعدة الدرس للحديث في الهاتف، وهو التصرف الذي اعتبرته "خرقا سافرا للضوابط الإدارية والتربوية المعمول بها، وقد يعرض التلاميذ لأخطار هم في غنى عنها، خصوصا أنهم لم يكونوا تحت حراسة أي شخص آخر".