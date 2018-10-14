24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية (5.00)

  2. رئيس مصر يرفض أي دور جديد للإخوان المسلمين (5.00)

  3. بركة: الحكومة لم تشتغل على تجاوز الأعطاب في الجماعات المحلية (5.00)

  4. الأسد ينظّم الأوقاف ويحدد ولاية مفتي الجمهورية (5.00)

  5. رونار يؤكد إفلات المنتخب من "نتيجة كارثية" في تصفيات كأس إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "التضامن الجامعي" يحتفي بمحالين على التقاعد‬

"التضامن الجامعي" يحتفي بمحالين على التقاعد‬

"التضامن الجامعي" يحتفي بمحالين على التقاعد‬
هسبريس من وزان
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 16:47

في خطوة تهدف إلى تكريس ثقافة الاعتراف، التأم عدد من الأساتذة المنتمين إلى المكتب الإقليمي لـ"التضامن الجامعي"، اليوم الأحد بمدينة وزان، في حفل تكريم لعدد من الأطر التربوية والأساتذة المحالين على التقاعد برسم الموسم الدراسي 2017/2018؛ وذلك بحضور عبد الجليل باحدو، رئيس "التضامن الجامعي بالمغرب"، ومبارك امباركي، المدير التنفيذي للتنظيم ذاته، بالإضافة إلى محمد المليح، الرئيس الإقليمي للحي الحسني، وفعاليات نقابية وجمعوية.

ويشكل النشاط، حسب علي نويرة، الأمين الإقليمي لـ"التضامن الجامعي بوزان"، تخليدا سنويا رمزيا يسهر عليه فريق عن المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي بوزان لتكريم أسرة التعليم والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها الأستاذ، "إيمانا بأهمية مجال التربية والتعليم في تخليق الحياة العامة"، مشيرا إلى أن الموعد عرف تكريم 21 أستاذا محالا على التقاعد عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم وزان، على إيقاع وصلات وفقرات موسيقية أدتها فرقة مدرسة أبي موسى الأشعري الابتدائية.

"كما يشكل اللقاء فرصة لتكريم الأستاذ وصون كرامته والدفاع عن حقوقه؛ لاسيما في ظل تنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، من أجل التنويه بجهود رجال التعليم ونسائه، وكذا الرقي بهذه الرسالة عن طريق تحفيز الأستاذ، ولو رمزيا، على اعتبار أنه الأصل في مجال التربية والتعليم"، يقول علي النويرة، عن المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي بوزان، لهسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.