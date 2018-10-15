هدم بناية أول معهد للتمريض في المغرب يثير استياء أطر صحية

هسبريس - مصطفى شاكري

يسود استياء كبير وسط طلاب وأساتذة المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنيات الصحية بالبيضاء، نتيجة عزم وزارة الصحة هدم بناية المعهد التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ثم تنقيل الطلاب إلى مدرسة قديمة أغلقتها وزارة التربية الوطنية، بعدما تلاشت جدرانها وأصبحت آيلة للسقوط.

وتعالت أصوات جمعيات المجتمع المدني والأطر الصحية منددة بهذا الإجراء الذي يسعى إلى "الإجهاز" على أول مدرسة للممرضين والممرضات المجازين من الدولة، رغم كونها مسجلة ضمن التراث الثقافي للمملكة. واتهمت أباطرة العقار بالعاصمة الاقتصادية بمحاولة "السطو" على أول مؤسسة لعلوم التمريض دشنت سنة 1944.

وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن "مدرسة الممرضين والممرضات أسالت لعاب أباطرة العقار، بحكم موقعها الإستراتيجي الذي يقع في قلب البيضاء؛ حي المستشفيات بجانب المركز الاستشفائي ابن رشد".

وأضافت الشبكة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "وزارة الصحة تسارع الخطى قصد الإجهاز على معلمة تاريخية مسجلة كتراث وطني لدى وزارة الثقافة، تتميز بهندستها المعمارية الفريدة، وقد بدأت عملية ترحيل أزيد من 700 طالب في سلك الإجازة إلى مدرسة قديمة تابعة لوزارة التربية الوطنية، لا تتوفر فيها أدنى شروط الدراسة وفق مناهج التعليم العالي، من مدرجات وقاعات ومختبرات ومقصف وغيرها من الفضاءات المخصصة للطلبة".

في هذا السياق، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، "من غير المعقول أن تقوم وزارة الصحة بهدم أول مدرسة بالمغرب، تصنف ضمن التراث الوطني، بعدما قامت بتنقيل الطلبة والأساتذة إلى مدرسة مخرّبة تابعة لوزارة التربية الوطنية، لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للتدريس".

وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بصفقة كبيرة لفائدة أباطرة العقار بالعاصمة الاقتصادية، لأن معهد التمريض يقع في أغلى منطقة بالبيضاء"، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بتشييد مدرسة جديدة، لكنها تبقى مجرد "مناورة" لاحتلال المكان.

وعبر لطفي عن استغرابه من المشروع الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.

وتعتزم وزارة الصحة تشييد معهد جديد يتكون من خمسة طوابق لتكوين الأطر التمريضية والتقنيات الصحية. وهو ما اعتبرته شبكة الدفاع عن الحق في الصحة مجرد "مناورة" لإخلاء المدرسة وتفويتها إلى أباطرة العقار، مبرزة أن "جميع فضاءات التكوين لا تتجاوز طابقين فقط، بسبب العدد الكبير للطلبة، مما يستدعي مساحة إضافية تضم مختلف المرافق الأساسية".

من جهتها، شجبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية هذه الخطوة التي أعلنت عنها الوزارة، دون إخبار الأطر التي تشتغل بالمعهد أو استشارة الجمعيات المعنية، مؤكدة أن القرار "الارتجالي" يضرب في العمق مهنة التمريض وموروثها الثقافي والتاريخي.

وانتقد الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية على القطاع، قائلا: "أبلَغت الإدارة الطلبة والموظفين في بداية الدخول الجامعي الحالي بخبر تحويلهم إلى مدرسة أخرى تابعة للتربية والتكوين لا تتوفر فيها شروط العمل، من قبيل المختبرات والقاعات، الأمر الذي أثار استياء الممرضين، بسبب تغييب المقاربة التشاركية في إعداد القرار وتنفيذه".

وقالت أستاذة بالمعهد العالي للمهن التمريضية والتقنيات الصحية، في تصريح خصّت به هسبريس، إن "الأطر التي تشتغل بالمعهد فاجأها الخبر، والأمر نفسه ينطبق على الإدارة، التي لم يكن في علمها أي شيء"، مضيفة أن "المديرية الجهوية للصحة بالبيضاء تنوي تشييد بناية جديدة بدعم من مجلس المدينة".

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن "المعهد يوجد في موقع إستراتيجي وسط البيضاء، الأمر الذي يفسر مبررات القرار، ذلك أن الإعدادية التي سننتقل إليها آيلة للسقوط، بسبب الشقوق التي تملأ جدرانها، وبالتالي نحن مهددون طيلة الوقت".