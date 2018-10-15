"قادمون وقادرون" تتفاعل مع مطالب بني زروال

هسبريس من الرباط

انعقد بمركز الرتبة الجمع العام التأسيسي لجمعية "الرتبة المستقبل"، الذي افتتح بكلمة لمحمد القشوع تركزت حول الدعوة إلى الاهتمام بالأوراش التي تؤمن بمغرب المستقبل.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكّر مصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي الذي أشرف على الجمع العام التأسيسي، برموز بني زروال التاريخية قبل وبعد الاستقلال، كما استحضر، في كلمته، شيوخ وأبطال المقاومة وجيش التحرير، وطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والانضباط من أجل خلق رأي عام محلي يعي الوضعية المزرية التي تعاني منها المنطقة على كافة الأصعدة، والترافع على القضايا والأولويات التي تعتبر من المقومات الأساسية للكرامة.

وجوابا عن سؤال حول هوية حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" وتطلعاتها، أوضح المريزق أن الحركة اجتماعية، مستقلة عن الأحزاب السياسية، ولا تربطها أي علاقة بأي كان، مضيفا أن أيديولوجيتها هي الترافع الواعي على القضايا الاجتماعية، وأن هدفها هو تجميع كل طاقات جماعة الرتبة والفاعلين بها، وعموم أبناء بني زروال، ومنهجيتها هي التنظيم والتكوين والتأطير.

وأشار إلى أن "برنامجها يكمن في رؤيتها المستقبلية والمواطنة القائمة على المطالبة بفك العزلة عن المنطقة عبر تسريع أشغال الطريق الرابطة بين غفساي وسوق الرتبة، وفتح تحقيق حول تعثر أشغالها، ورفع الحصار عن الجماعة عبر ربط المنطقة بأقاليم طنجة والشاون ووزان وإقليم الحسيمة، وتوفير الماء الصالح للشرب المنعدم بسبب إعدام مشروع اتفاقية الشراكة مع المسؤولين عن القطاع منذ 2006، وتوفير أسقف للمدارس وحجر الإعدادية اليتيمة، وتجهيز المستوصف، وصيانة الملك الغابوي، والحفاظ على البيئة، وإنشاء البحيرة التلية".

وفي معرض حديثه عن الحق في الثروة والعدالة المجالية والبنيات الأساسية، توقف المريزق عند واقع البطالة وهشاشة الأوضاع، والفوارق المجالية والطبقية، وحرمان شباب الجماعة من أي نشاط ثقافي وترفيهي وفني وعلمي، متسائلا عن أسباب برودة المسؤولين الترابيين والإداريين تجاه مطالب جماعة الرتبة، وعن غياب بناتها وأبنائها الذين هاجروا "قسرا" خارج المنطقة، ويتقلد البعض منهم مناصب ومراتب سامية، أو لهم من الثروة ما يمكنهم من تقديم العون والدعم للأهالي.

وفي الأخير، اتفق الجميع على توجيه دعوة صريحة إلى كل المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين من أجل تسريع وتيرة البنيات الأساسية والتحتية للمنطقة، وإعمال الحكامة الجيدة في كل القطاعات، والنهوض بالتنمية المستدامة وبسياسة القرب، لمساعدة الفتيات على التمدرس، وإيجاد الشغل للعاطلين، ودعم الفلاحين الصغار والمرأة القروية، واسترجاع الثقة والأمل بدل إشاعة اليأس، وتفريخ الهموم والحزن والكرب، ودعوة أبناء بني زروال إلى الحراك القائم على العمل التضامني والفعل التشاركي المواطن.

وبعد تلاوة مشروع القانون الأساسي ومناقشته بين الحاضرين، تم انتخاب المكتب التنفيذي، الذي ترأسه أحمد الزغاري، وعبد السلام اموراق نائبا له، فيما انتخب أحمد العماري أمينا عاما، وإدريس العماري نائبا له، ومحمد القشوع كاتبا عاما، ومحمد مصواب نائبا له، وعزيز الوغاري مستشارا.